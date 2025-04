Zwyczaj obdarowywania prezentami gości weselnych pojawił się w Polsce niedawno. Do tej pory to para młoda otrzymywała prezenty od gości – głównie koperty z gotówką, kwiaty, wino, pluszowe misie czy sprzęty AGD. Poznaj 5 pomysłów na prosty i niedrogi prezent dla weselnych gości, który na pewno ucieszy i sprawi, że długo będą pamiętać twój ślub.

Reklama

Upominki dla gości weselnych

1. Ciasteczko z winietką

Słodkim i uroczym prezentem będą muffinki lub kolorowe babeczki z winietką, na której powinny pojawić się podziękowania, imiona pary młodej oraz data ślubu. Ciasteczko to dosyć prosty i tani prezent, więc na pewno nie wygenerujecie dodatkowych, wielkich kosztów, a goście będą szczęśliwi.

Jak wykorzystać winietki na ślubie

2. Pudełko z niespodzianką

Ozdobne pudełeczko z wróżbą też ucieszą weselników i da im mnóstwo frajdy. Proponuję, aby na pudełku pojawił się napis z waszymi imionami, datą ślubu lub wasze zdjęcie. Pary, które organizują ślub z motywem w tle, powinny pamiętać, aby ten sam motyw pojawił się na prezentach. Jeśli nie wybieracie żadnego stylu, na pudełkach mogą pojawić się graficzne symbole pary młodej, kwiaty, serduszka lub po prostu motyw, który pojawił się wcześniej na zaproszeniach.

5 żenujących pytań, którychlepiej nie zadawać pannie młodej

3. Brelok

Funkcjonalnym prezentem okazują się drewniane breloki z grawerem. Brelok może mieć kształt serca lub puzzla. Na środku obowiązkowo powinny pojawić się: data waszego ślubu oraz wasze imiona. Jeśli macie na tyle dużo czasu, pomyślcie o wypisaniu na brelokach imion gości (jest to jednak trochę większy koszt).

|Babeczki, cena ok. 1 zł za sztukę, Brelok, Market "Zetka", cena ok. 7,99 zł, Ozdobne pudełko, Weseliana, cena ok. 1,32 zł|

4. Ozdobny drobiazg

Na zakończenie przyjęcia weselnego warto wręczyć gościom weselnym jakiś niewielki drobiazg lub bibelot, który będą mogli postawić w domu, aby przypominał im o waszym pięknym dniu. Ślicznie wyglądają małe kamienie ze ślubną grafiką lub niewielkie figurki.

5 sytuacji, które nie spodobają się weselnym gościom

5. Kartka ze zdjęciem

Reklama

Spersonalizowanym prezentem okażą się też kolorowe kartki w formie listu z podziękowaniem oraz zdjęciem z sesji przedślubnej lub wesela.