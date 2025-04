Nie ma chyba nic gorszego, niż drętwe wesele i goście, którzy zamiast tańczyć, podpierają ściany i siedzą przy stołach. Nie wiesz, jak zachęcić gości do zabawy? Pamiętaj o wyborze piosenek weselnych oraz o zabawach weselnych, które sprawią, że nikt nie będzie siedział przy stole! Sprawdź nasze wypróbowane zabawy weselne i wybierz coś dla siebie!

1. Piosenka „Kto w styczniu urodzony”

To idealna zabawa weselna, jeśli chcemy wyciągnąć gości na parkiet. Para Młoda zasiada na środku sali z butelką wódki i czymś do popicia. W czasie śpiewu wstają osoby, które urodziły się w danym miesiącu, wypijają toast, a następnie dołączają do kółka gromadzącego się wokół Pary Młodej.

2. Dwa kółka

Zapraszamy wszystkich gości na parkiet. Tworzą oni dwa kółka według płci, jedno kółko wewnątrz drugiego. Zespół gra dowolną piosenkę, a gdy przerwie, osoby z wewnętrznego kółka odwracają się i witają z osobą stojącą z tyłu. Opcjonalnie może w tym momencie następować kilkunastosekundowy taniec w parach lub obowiązkowy całus na powitanie. Następnie goście wracają do kółeczek i zabawa trwa dalej. Takich przerywników i powitań powinno być co najmniej kilkanaście (zależnie od liczby gości), tak aby jak poznało się jak najwięcej osób.

3. Pocałunek

Zapraszamy wszystkich gości do wspólnego koła, jeśli zaś goście siedzą przy jednym podłużnym stole, można to również zorganizować bez wstawania z miejsc. Zabawę zaczyna Para Młoda przekazując sobie pocałunek, następnie pocałunek przekazywany jest dalej przez całą salę od jednego gościa do drugiego, aż wróci do Pary Młodej.

4. Wałek

W tej zabawie weselnej biorą udział wszyscy chętni goście, stając w kółku na przemian pan, pani, pan, pani, itd. Zabawę rozpoczyna Para Młoda. Celem zabawy jest podawania sobie wałka od osoby do osoby tak, aby nie upadł na podłogę, ale bez udziału rąk. Wałek trzymany jest w zależności od wersji: pod brodą, pod pachą, lub miedzy kolanami. Osoba która zgubi wałek odpada z zabawy lub musi oddać wodzirejowi jakiś fant, który na koniec zabawy wykupuje, wykonując zadanie wymyślone przez Parę Młodą (powinno to być coś prostego).

5. Pociąg

Do tej zabawy weselnej należy zebrać maksymalną ilość osób, które ustawiają się jedna za drugą w klasyczny pociąg. W rytm piosenki "Jedzie pociąg z daleka" rozpoczyna się podróż po sali. Wodzirej co jakiś czas przerywa taniec i oznajmia do jakiego kraju goście dojechali. W każdym Państwie obowiązkowo należy odtańczyć charakterystyczny taniec, np.: w Paryżu kankana, w Moskwie kazaczoka, w Wiedniu walca, w Pradze polkę, w Madrycie flamenco, w Atenach „Zorbę”, w Rzymie - kaczuszki. W końcu pociąg dojeżdża do Warszawy, gdzie tańczymy poloneza. Im więcej stacji tym lepiej!