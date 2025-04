Prezent na ślub to najczęściej... pieniądze. Większość par młodych otwarcie przyznaje, że to najlepszy pomysł. Ile włożyć do koperty? Średnio jest to „równowartość talerzyka", czyli koszt jednego miejsca z wyżywieniem i noclegiem.

Reklama

Niektóre pary robią także listy prezentów, które wcześniej przekazują zaproszonym gościom. Najczęściej są to artykuły AGD, RTV i wycieczki.

Jeśli para pozostawia wybór - pieniądze lub prezent - należy zastanowić się, co im się bardziej przyda. Jeśli młodzi są na tzw. „dorobku", zdecydowanie bardziej ucieszą się z pieniędzy. Kupią sobie to, co im jest potrzebne i co im się podoba. Są jednak takie pary, które wolą dostać prezent rzeczowy - pamiątkę, która będzie kojarzyła im się z osobą, która ją wręczyła.

1. Pakiet dla dwojga w spa

Kilka pięknych chwil, które para młoda może spędzić w eleganckim apartamencie w znanym uzdrowisku. W pakiecie romantyczne atrakcje: wspólna kąpiel w wannie z różanego drewna, pomiędzy unoszącymi się na wodzie płatkami róż, szampan, masaż relaksacyjny, zabieg kosmetyczny, seanse z saunie i grocie solnej. Brzmi rewelacyjnie, prawda?

2. Bon na wymarzoną wycieczkę

Wystarczy udać się do wybranego biura podróży i opłacić bon na wycieczkę lub wczasy w terminie do wybrania przez parę młodą, w określonej przez nas cenie.

3. Stylowy ekspres do kawy

Któż nie lubi pić kawy? Modny ekspres „Ariete retro 1385" stanowi prawdziwie wyrafinowany, w dodatku funkcjonalny element wyposażenia wnętrz. Spodoba się każdej młodej parze. Ceny ekspresów do kawy zaczynają się już od 500 złotych.

4. Zestaw walizek

Walizki powinny wykonane być z mocnego, solidnego materiału i mieć kilkuletnią gwarancję. Przydadzą się podczas podróży poślubnej i innych wspólnych wyjazdów.

Możesz wybrać gotowy zestaw albo skomponować go samodzielnie - warto wtedy rozróżnić walizki kolorystycznie - dla każdego z małżonków.

5. Obraz

Jedna z piękniejszych pamiątek, jakie można podarować młodej parze. Nie musi to być od razu ogromy olejny obraz w złotej ramie. Ważne, by kojarzył się w jakiś sposób z parą młodą, ślubem albo innymi pięknymi chwilami z ich życia.

Jeśli zdecydowaliście się na obraz na zamówienie, pamiętaj, aby robić to ze sporym wyprzedzeniem.

6. Bilety na koncert lub wydarzenie

Bilet na Openera, koncert Phila Collinsa albo Madonny? Dwa bilety na jedno z wymienionych wydarzeń to najczęściej koszt około 1000 złotych - młoda para często ma zupełnie inne wydatki. Taki prezent to strzał w 10!

7. Bon zakupowy do sklepu

Bon do Ikei albo Castoramy? Brzmi mało romantycznie, ale młoda para będzie mogła kupić sobie to, co będzie im potrzebne do domu: nowe zasłony, fotel albo płytki do łazienki.

8. Sztabka złota lub złota moneta

To inaczej, bardziej elegancko „opakowane" pieniądze i jednocześnie jeden z najstarszych sposobów lokowania kapitału. Zawsze przydadzą się na tzw. „czarną godzinę".

9. Zestaw dwóch filiżanek z pięknej porcelany

O ile przyjemniej pije się kawę lub herbatę z pięknych filiżanek. Poza tym, jeśli wybierzecie coś wiekowego, będzie to świetna inwestycja dla Młodych - antyki zawsze będą w cenie.

Warto wybierać dobrze znane wszystkim marki. Polecamy szczególnie te od polskiej marki Ćmielów.

10. Ramka cyfrowa do zdjęć

Do cyfrowej ramki para młoda będzie mogła wgrać sobie wszystkie zdjęcia, które miło kojarzą się z najcudowniejszymi momentami z ich życia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.05.2012

Reklama

Więcej pomysłów na prezent:

Czego nie dawać w prezencie?

15 pomysłów na rocznicę ślubu