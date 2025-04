Huczna impreza weselna to w dzisiejszych czasach swoisty must-have. Zespół, DJ, obowiązkowo mnóstwo jedzenia, przepiękne stroje oraz dodatkowe atrakcje. Na wesele zapraszamy zwykle rodzinę i przyjaciół. A co byś powiedziała, gdyby twoi goście weselni zachowali się wyjątkowo niestosownie? Pannie młodej przecież nie wypada "obrazić się" na własnym ślubie. Poznaj najczęstsze błędy, popełniane przez goście weselnych, które niestety ciężko wybaczyć.

5 sytuacji, które mogą nie spodobać się gościom weselnym

Nadużywanie alkoholu

Świetnie bawiący się goście weselni to największy dowód na to, że wesele jest udane. Ale z drugiej strony walający się po kątach goście zalani w trupa to już przesada. Najgorzej, jeśli zaczną się awanturować. Takie zachowanie ciężko jest wybaczyć.

Zabawa, ale nie na parkiecie

Jeśli idziesz na wesele tylko po to, żeby się najeść, to może lepiej sobie daruj i nie idź wcale. Największą przykrość zrobisz młodej parze, gdy nie wyjdziesz na parkiet. Dlaczego? Jeśli nikt nie tańczy, to wesele jest drętwe. A przecież żadna para młoda by tego nie chciała.

Narzekanie na jedzenie

"Pierwsze danie zbyt niewielkie, deser za słodki, tort za gorzki, a ryba... chyba nieświeża". I co jeszcze? Owszem, jedzenie może ci nie smakować, ale daruj sobie te uwagi podczas wesela, a szczególnie w obecności pary młodej lub ich najbliższej rodziny. Ślub to ich wielki dzień. Nie zepsuj go swoim narzekaniem.

Wyjście bez pożegnania

Kultura wymaga, by przed wyjściem z wesela pożegnać się z parą młodą i podziękować za spędzony czas. Wyjście bez "do widzenia" jest źle widziane i może tylko świadczyć o ignorancji oraz o braku szacunku do pary młodej.