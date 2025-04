Znajdziesz ich na każdym weselu. To typowi goście weselni. O kogo chodzi? Podpowiadamy.

1. "Ze mną się nie napijesz?"

Na każdym weselu musi pojawić się ktoś, kto za punkt honoru stawia sobie wypić ze wszystkimi, chociaż 1 kieliszka (nawet, jeśli na weselu jest ponad 100 osób). Nie tańczy, mało je. Co zatem robi? Pielgrzymuje od stolika, do stolika, od miejsca, do miejsca i... pije. Jego stały tekst to: "Ze mną się nie napijesz?". No i jak tu się nie napić?

2. Ciocia zawsze dobra rada

Zna się na wszystkim. Na przyjęciu weselnym wystawi ci receptę, da darmową poradę dietetyczną, zdiagnozuje chorobę, podpowie, jak powinnaś się ubierać i dlaczego lepiej jest kupić auto w dieslu. To ciocia, która pozjadała wszystkie rozumy. Ani się waż jej sprzeciwić!

3. Kuzynka wiecznie nadąsana

Muzyka za słaba! Jedzenie – przeohydne!!! Sala – tragiczna! Do tego dostała najgorsze miejsce, a jej obiad był zimny. Ogólnie – nieważne, jakie wesele. Dla niej to najgorsza impreza na jakiej była.

4. Król parkietu

Zna każdy kawałek disco polo. Najchętniej zamieniłby się z wokalistą i sam zaśpiewał coś Zenka Martyniuka. Gdy tańczy, to całym sobą. Dosłownie. Zajmuje przy tym dużo miejsca, popycha innych i ma to w nosie.

5. Królowa ula, zwana w pewnych kręgach matroną

To oczywiście królowa matka. Dostojna. Uważna – wszystko wyśledzi, wszystko wyłapie. To ona trzyma całe wesele w ryzach. Nawet nie myśl o wszczynaniu jakiejś burdy, bo pozornie milusia mamcia, wyrzuci cię z imprezy szybciej, niż na nią trafiłeś. NIC i NIKT w końcu nie może zepsuć najważniejszego dnia jej dziecka.

6."Nie tańczę, bo plotkuję"

Kto tam by na weselu tańczył, skoro jest tyle ludzi do obgadania. Nadworna plotkara wie wszystko – kto z kim i za ile, czy aby panna młoda nie jest w ciąży oraz, czy pan młody jest porządnym obywatelem. Na weselu znajduje krąg zainteresowania i razem nic, tylko obgadują. W końcu nie często zdarzają się takie momenty, gdy cała rodzinka jest w komplecie.

7. "To jedzenie jest fuj", czyli a'la Magda Gessler

Najchętniej rzuciłaby talerzem, niczym jej idolka – Magda Gessler. Zupa zwykle jest za słona, drugie danie mdłe. Tort – bardziej przypomina masło, niże wykwintny deser. Gdyby mogła, to pojechałaby do McDonadsa, bo przecież tam zjadłaby smaczniej!

8. Nałogowy podrywacz

Wprawdzie na wesele przychodzi z dziewczyną, ale... kobieta przecież nie ściana, da się przestawić. Niczym zwierz na polowaniu, szuka swojej ofiary. Podrywa, zaprasza do tańca, bo taka już jego męska natura.

9. Seksualnie niebezpieczna

Jest i ona. Zwykle ubrana zbyt kuso. Dekolt na wierzchu, sukienka ledwo zakrywa tyłek.

10. Modnisia

To ona dyktuje najnowsze trendy w modzie. Ma piękna kreacje, idealnie dopasowane buty i torebkę. Makijaż jak z francuskiego Vogua. Słowem – jest czego zazdrościć.

11. "Masz jakiś problem?"

Tylko czeka na zaczepkę. Na wesele przychodzi z jednego powodu - chętnie spuściłby komuś niezły łomot. Najlepiej z wrogiego obozu, bo przecież swoich nie bije. Jeśli jest z grona gości panny młodej, to zaczepki szuka wśród gości pana młodego.