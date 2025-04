Para młoda otrzymuje zwykle od gości upominki z okazji ślubu. Dawniej były to prezenty rzeczowe, na przykład pościel, sztućce, czy uroczysta zastawa. Dziś czasy się zmieniły. Dużo łatwiej jest dać gotówkę, niż biegać po sklepach w poszukiwaniu czegoś, co może spodoba się parze młodej, a może nie.

Reklama

Koperta z pieniędzmi jest też bardziej uniwersalna. Za zgromadzoną sumę młodzi mogą przecież kupić sobie to, co będą chcieli. Pojawia się jednak pytanie o to, ile wypada włożyć do koperty na ślub?

Spis treści:

Jeśli nie wiesz, ile włożyć do weselnej koperty, kieruj się złota zasadą, w myśl której należy dać tyle, na ile cię stać w danym momencie. Para młoda na pewno nie chciałaby, abyś zaciągała pożyczkę tylko po to, aby podarować im sporą dawkę gotówki. Standardowa kwota to 150 – 300 zł od pary. Najgorszą z możliwych opcji jest podarowanie pustej koperty albo wypchanej gazetą.

Wiele osób szacuje sobie, ile wynosi koszt przysłowiowego weselnego talerzyka i na tej podstawie decyduje o sumie, którą podaruje parze młodej. Jeśli więc koszt talerzyka zostanie oszacowany na 175 zł, to para zwykle daje ok. 400 zł. Takie sposób ma jednak i swoje wady. Przecież już same przygotowania do ślubu są kosztowne.

Ślub to nie tylko koszty talerzyka. Suknia ślubna, zespół muzyczny, ceremonia w kościele, obrączki … Wymieniać można dużo. Z drugiej jednak strony przecież nikt nie powiedział, że ślub ma się zwrócić, a prawda jest taka, że koszty wesela są raczej bezzwrotne. Para młoda najczęściej ma świadomość tego, że nie otrzyma w prezencie równowartości wydanej sumy i na pewno nie będzie tego oczekiwała od swoich gości.

Krótkie i wzruszające gratulacje z okazji ślubu: zobacz, jak je napisać i skorzystaj z naszych gotowych pomysłów

fot. Ile się daje na wesele?/Adobe Stock, Halfpoint

Kwota, jaką powinnaś dać parze młodej z reguły jest uzależniona od relacji, jakie cię z nimi łączą. Bardzo ogólnie przyjęło się, że:

przyjaciele i znajomi zwykle dają od 200 do 500 zł od pary;

i znajomi zwykle dają od 200 do 500 zł od pary; rodzina od 200 do nawet 1000 zł od pary (chociaż najczęściej jest to suma 500 zł);

od 200 do nawet 1000 zł od pary (chociaż najczęściej jest to suma 500 zł); chrzestni dają zwykle od 1000 zł wzwyż, a wszystko zależy od ich majętności;

dają zwykle od 1000 zł wzwyż, a wszystko zależy od ich majętności; rodzeństwo i dziadkowie szacuje się na kwotę od 400 do 1000 zł;

szacuje się na kwotę od 400 do 1000 zł; rodzice, jeśli byli organizatorami wesela, zwykle dają symboliczny prezent lub niewielką gotówkę, natomiast jeśli nie organizowali ślubu, do koperty zazwyczaj wkładają od 1000 zł wzwyż.

Wesele to nie żaden biznes, który ma przynieść zysk. Z takiego założenia powinna wyjść każda młoda para, aby się nie rozczarować. Należy pamiętać, że tak jak na urodziny, tak i na wesele, nie zaprasza się znajomych i rodziny dla prezentów, a tym bardziej dla pieniędzy. To, ile do koperty włożą najbliżsi oraz przyjaciele, to ich wybór, który często pokierowany jest sytuacją materialną.

Czy chciałabyś, aby twoja kuzynka lub najbliższa przyjaciółka nie pojawiła się na twoim ślubie, ponieważ nie stać jej na włożenie do koperty 400 zł? Pewnie nie. W dzisiejszych czasach to sami goście weselni napędzają machinę „kto da więcej do koperty" i przez włożoną sumę są gotowi oceniać relacje, jakie ich łączą z parą młodą. Niestety, niesłusznie.

Lepiej jest więc dać tyle, na ile nas w danym momencie stać, niż nie przyjść wcale i sprawić przykrość nowożeńcom.

Z drugiej strony lepiej jest włożyć mniej, niż dać pustą kopertę. Nie wierzysz, że takie rzeczy jeszcze się dzieją? Niestety, prawda jest taka, że opowieści o pociętych gazetach lub pustych kopertach to nie legendy miejskie, ale prawdziwe historie. Jeśli na wesele zaproszono standardowo około 100-150 osób, para młoda zapewne nigdy nie dowie się, kto podarował pustą kopertę. Niesmak jednak pozostanie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.01.2020

Reklama

Czytaj także:

Czy zabierać dzieci na wesele? Ekspertka radzi co zrobić, gdy para młoda nie uwzględniła dzieci na zaproszeniu

5 zasad organizacji wymarzonego wesela - z nami na pewno ci się uda!