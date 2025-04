Poprawiny w polskiej tradycji organizowane są dziś po ślubie i często nazywane bywają "małym weselem". Najczęściej organizowane są w restauracji, w której odbywało się przyjęcie weselne. Para młoda zaprasza na to uroczyste spotkanie najbliższą rodzinę i znajomych. Modne stało się też, aby na poprawinach pojawił się zespół muzyczny oraz kilka dań na ciepło. Nie ma w tym nic dziwnego, że każda panna młoda chce wyglądać podczas poprawin równie pięknie, jak w dniu ślubu. Zobacz, jaką sukienkę założyć na poprawiny oraz co zrobić, aby wyglądać zjawiskowo pięknie, nawet po nieprzespanej nocy.

Stylizacja na poprawiny

Sukienka na poprawiny nie musi, a nawet nie powinna, być aż tak wystawna, jak suknia ślubna. Najlepiej, jeśli zdecydujesz się na kreację w jasnych, dziewczęcych kolorach. Unikaj czerni i granatów, które nie należą do ciepłych barw. Postaw na beże, écru, jasne róże, brzoskwiniowe odcienie lub biel. Sukienka może być prosta, przed kolano lub z falbankami – na pewno doda ci uroku. Cały look uzupełnij jasnymi szpilkami oraz niewielką torebką.

Jeśli martwisz się, że po weselu nie uda ci się wyspać, co spowoduje, że nie będziesz wyglądała najlepiej, pomyśl o kremie pod oczy, który zmniejszy opuchliznę oraz zaczernienie na powiekach. Jeśli obawiasz się o stan twoich włosów, które po weselnej fryzurze mogą być przesuszone, zastosuj odpowiednią maskę do włosów. Pamiętaj też o fluidzie, korektorze i jasnym błyszczyku do ust, dzięki którym będziesz wyglądała młodo i dziewczęco.

