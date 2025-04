Ślub to piękna uroczystość, którą wspomina się przez całe życie. To dlatego narzeczeni dwoją się i troją, aby wszyscy zaproszeni goście byli zadowoleni i świetnie się bawili. Zobacz, które sytuacje ślubne mogą nie spodobać się twoim gościom.

1. Niewygodny termin ślubu

Data ślubu powinna być wyborem pary młodej. Jeśli zastanawiacie się, kiedy się pobrać, pomyślcie nad tym, czy termin będzie odpowiadał waszym gościom. Postarajcie się nie organizować ślubu:

w święta. Chociaż ślub w Boże Narodzenie czy Wielkanoc to piękna i magiczna uroczystość, wielu zaproszonych gości narzeka na świąteczne terminy. Dzieje się tak, ponieważ wesele przyćmiewa aurę świątecznych dni , a zaproszeni goście, zamiast objadać się mazurkiem, przy suto zastawionym, świątecznym stole, muszę biegać do fryzjera czy kosmetyczki. Tu niestety pojawia się kolejny problem. Wielu stylistów fryzur czy makijażystów nie przyjmuje klientów w święta albo ustala szalenie wysokie stawki nawet za drobne upięcie. Takie sytuacje mogą doprowadzić twoich gości do prawdziwej furii.

Twoi goście mogą mieć przecież inne plany na majówkę czy długi sierpniowy weekend. Co, jeśli planują wyjazd nad morze lub w góry? Może się okazać, że nie przyjadą się na twoje wesele. w piątek lub niedzielę. Nie zapominaj, że piątek jest dniem pracującym i nie każdy może wziąć sobie wolne. Po niedzieli przypada poniedziałek, czyli kolejny pracujący dzień. Jeśli zaprosisz gości, którzy mieszkają dużo dalej od ciebie, może się okazać, że nie dotrą, bo na przeszkodzie staną ich zawodowe obowiązki .

2. Brak alkoholu na przyjęciu

Jeśli planujesz wesele bez alkoholu, poinformuj o tym gości przed uroczystością. Wspomnij o tym podczas zapraszania na ślub albo napisz o braku procentowych napojów w zaproszeniu. Unikną niemiłego zaskoczenia, a ty pozbędziesz się plotek tuż po uroczystości.

3. Źle dobrana muzyka

Jeśli decydujesz się na DJ-a albo ulubiony gatunek muzyczny (np. regge, techno, muzykę klasyczną), zastanów się, czy gościom spodoba się ten wybór. To prawda, że ślub to twój najpiękniejszy dzień, ale aby wesele się udało, goście powinni się dobrze bawić. Tym bardziej, jeśli zaprosiłaś wszystkie ciotki, wujków, babcie i kuzynów, którym twoje zamiłowania muzyczne nie przypadną do gustu. Aby uniknąć drętwego wesela czy zasmuconych gości siedzących przy stołach, pomyśl o nieco bardziej żywej muzyce, która będzie odpowiednia do tańca i weselnych zabaw. Klasycznym wyborem będą utwory Krzysztofa Krawczyka albo Czerwonych Gitar.

4. Kiczowate oczepiny

Oczepiny to weselna tradycja, podczas które panna młoda przechodzi ze stanu panieńskiego i staje się żoną. W polskiej tradycji utarło się, że oprócz rzucania welonu i muszki, około północy wodzirej zaprasza gości do wspólnej zabawy i konkurencji. Nie zawsze jednak to, co ma być śmieszne, faktycznie bawi wszystkich uczestników. Zabawy zbyt kiczowate lub o dwuznacznym charakterze mogą raczej poirytować i wywołać niemałe zniesmaczenie.

5. Menu

Nic tak nie zepsuje weselnego przyjęcia, jak słabe jedzenie. Za mało, za dużo, zbyt słone lub zimne. Lista dań to poważny problem i stres dla pary młodej. To dlatego dobrze jest wybrać sprawdzoną salę weselną, którą polecą ci znajomi i rodzina. Skorzystaj też z możliwości skosztowania serwowanych posiłków kilka tygodni przed ślubem, aby mieć pewność, że obiad cię nie zaskoczy, a deser nie zniszczy całej imprezy.