Jakie zorganizować podziękowanie dla rodziców na ślubie? Wiele zależy od charakteru i temperamentu Pary Młodej oraz rodziców, a także od tego, czy wesele jest utrzymane w klasycznym klimacie czy ma w sobie oryginalne nuty. Zazwyczaj podziękowanie to wspólny taniec z rodzicami oraz przekazanie prezentu.

Najczęściej podziękowania dla rodziców na ślubie to kilka ciepłych słów, wygłoszonych ze sceny, przekazanie prezentu oraz wspólny taniec do jednej z popularnych piosenek (np. "Cudownych rodziców mam") albo takiej, którą rodzice najbardziej lubią.

Jeśli jednak chcesz podziękować im w kreatywny sposób, możesz przygotować:

pokaz zdjęć lub wideo, w którym przekażecie podziękowania i najpiękniejsze momenty z waszego życia czy przygotowań do ślubu.

samodzielnie przygotowany pokaz taneczny albo wykonanie ulubionej piosenki rodziców,

krótki skecz, w którym przedstawicie przygotowania do ślubu z przymrużeniem oka.

Pamiętajcie też o sytuacjach, w których któregoś z rodziców brakuje, bez względu na powód. W takiej sytuacji musicie między sobą dogadać szczegóły, np. czy piosenka o ukochanych rodzicach będzie na pewno odpowiednia.

Ważne jest też, aby dopasować klimat podziękowań do charakteru rodziców. Na bardziej zabawne i kreatywne pomysły możecie pozwolić sobie, jeśli wszyscy macie do siebie dystans, a rodzice uważani są za tych "luźnych". W podobny sposób potraktujcie zorganizowanie podziękowań dla świadków.

Podziękowania dla rodziców na ślub: pomysły

Podczas podziękowań Młoda Para wręcza także rodzicom lub opiekunom prezenty. Najczęściej jest to oprawiona w dekoracyjną ramkę grafika z życzeniami i podpisami młodych. Popularne są także kosze prezentowe, wypełnione słodkościami, kawą, herbatą oraz alkoholem.

W ostatnich latach popularne jest także podarowanie sadzonki, która ma być dla rodziców wspomnieniem tego pięknego dnia, w którym dwoje ludzi zaczęło wspólnie budować swoje wspólne życie, czyli "drzewo". Dobrym pomysłem jest także voucher na wyjazd do SPA, podczas którego rodzice odpoczną po intensywnych przygotowaniach do ślubu.

Wiele par młodych wybiera bardzo oficjalne podziękowanie, które wygłasza przy zaproszonych gościach. To świetny pomysł, chociaż naszym zdaniem mało intymny. Dla wielu par oraz rodziców jest to tak bardzo wzruszająca chwila, że lepiej jest szepnąć rodzicom życzenia do ucha.

Jeśli jednak chcecie, by życzenia ślubne usłyszeli wszyscy zaproszeni goście, koniecznie pomyślcie wcześniej o tym, za co chcecie dziękować i przygotujcie sobie gotowy tekst.

Oto 7 uniwersalnych przykładów podziękowań dla rodziców:

***

Drodzy rodzice,

dziękujemy wam za wychowanie i miłość

oraz za pomoc w organizacji ślubu i wesela.

***

Kochani Rodzice,

dziękujemy za wszystkie dni,

które wspólnie przeżyliśmy.

Jesteśmy wdzięczni za każdą chwilę, za każdą dobrą radę.

I przede wszystkim za to, że zawsze można na Was polegać.

***

Kochani Rodzice,

Dziękujemy wam za wsparcie, za miłość

i za to, że zawsze w nas wierzyliście.

***

Drodzy Rodzice,

Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni,

które wspólnie przeżyliśmy.

W ciągu tych wszystkich lat,

staliście się naszymi najlepszymi przyjaciółmi,

na których zawsze można polegać,

którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.

***

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie,

za cierpliwość i dobre serce.

Wierzymy, że ten dzień będzie najpiękniejszym w naszym życiu,

początkiem nowej drogi.

To dzięki Wam możemy się nim cieszyć.

***

Kochani Rodzice,

To jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu.

Dziękujemy, że możemy spędzić ją razem z Wami.

***

Kochani Rodzice,

Dziś zakładamy rodzinę i być może już niedługo sami będziemy rodzicami.

Wtedy jeszcze bardziej uświadomimy sobie, jak wiele dla nas zrobiliście.

Nieraz jeszcze zapewne skorzystamy z Waszego doświadczenia i rad.

Dziękujemy, że Was mamy.

Podziękowania dla rodziców na ślub

Po wręczeniu prezentów najczęściej państwo młodzi tańczą z rodzicami. Pamiętaj, aby wcześniej ustalić z zespołem, jaki utwór muzyczny wam zaśpiewają albo odtworzą.

Najchętniej wybierane piosenki weselne na podziękowanie dla rodziców to:

„Dni, których jeszcze nie znamy" Marek Grechuta,

„Wspomnienie" Czesław Niemen,

„Cudownych rodziców mam" Urszula Sipińska,

„Małe szczęścia" Robert Janson i Kuba Badach,

„Zbudujemy dom" Enej,

„Walc dla rodziców" Bayer Full,

„Radość najpiękniejszych lat" Anna Jantar.

Nie musi to być jednak piosenka, której słowa wprost mówią o rodzicach. Może to być każdy utwór, który miło wam się kojarzy lub wzbudza w was pozytywne emocje.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Góreckiej-Kosmali, opublikowanego pierwotnie 24.03.2017.

