Drobne prezenciki dla gości weselnych to doskonały sposób na podziękowanie im za wspólne spędzenie z wami wzruszających i pięknych chwil w dniu ślubu i wesela. Wybrałyśmy 10 najbardziej popularnych upominków z tej okazji - sprawdzą się na każdym weselu!

Reklama

Fot. Fotolia

Zazwyczaj w ramach podziękowania Para Młoda wręcza gościom ciasto i weselną wódkę. Tradycyjne upominki to pomysł bezpieczny, ale mówiąc dosadnie - dość oklepany. Dlatego coraz więcej par decyduje się na oryginalne drobiazgi, które pełnią rolę pamiątki weselnej. Jakie prezenty dla gości cieszą się największym wzięciem? Do lamusa odchodzą gipsowe aniołki, cukierki i magnesy na lodówkę. Dużą popularnością cieszą się personalizowane słodycze, szczególnie lizaki, cakepopsy, ciastka i migdały. Modne są także ozdobne słoiczki i butelki z zawartością (dżemy, konfitury, miody, lemoniady, nalewki). Co jeszcze?

Zobaczcie 10 pomysłów na oryginalny prezent dla gości weselnych:

Sadzonka kwiatka lub drzewa

Roślinę trzeba pielęgnować tak jak miłość. Jeśli się to zrobi odpowiednio, rozkwitnie i wyda owoce! Jest wiele roślin, które można kupić w miniaturowej wersji. W małych doniczkach i z personalizowanymi bilecikami będą wyglądać przeuroczo!

Fot. Fotolia

Ramka ze zdjęciem

Coraz więcej par decyduje się na sesję przedślubną. Wystarczy wywołać wasze ulubione zdjęcia, oprawić w proste, niedrogie ramki i prezent gotowy!

Fot. Fotolia

Miłosne kłódki

Kłódka to jeden z symboli miłosnych i amuletów wiecznego uczucia. Wystarczy kupić czerwone kłódki i nakleić na nie inicjały Młodych lub datę ślubu. Prezent nie tylko piękny, ale też praktyczny!

Fot. Fotolia

Oryginalnie zapakowana czekolada

Każdy gość skusi się na tabliczkę polskiej gorzkiej lub mlecznej czekolady. Jeśli zapakujemy ją w oryginalny sposób, dodamy wstążkę, bilecik lub zawieszkę, nikt nie przejdzie obok niej obojętnie.

Fot. Fotolia

Muffinki i babeczki

Polacy pokochali babeczki w papilotkach. Coraz więcej firm cukierniczych specjalizuje się w wypieku i zdobieniu ślubnych muffinek. Na pewno warto zajrzeć do ich oferty.

Fot. Fotolia

Ozdobne ciasteczka

Pierniczki, ciastka i cakepopsy (ciastka na patyku przypominające lizaki) cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, bo wyglądają jak małe dzieła sztuki!

Fot. Fotolia

Białe migdały

Pudełeczka na biżuterię wypełnione lukrowanymi migdałami lub personalizowanymi orzeszkami M&M's to uroczy słodki drobiazg dla wielbicieli chrupania!

Fot. Fotolia

Symboliczne obrączki

Metalowe, zabawkowe pierścionki wprowadzą wśród gości element zabawy. Osoby z dłuższym stażem małżeńskim będę mogły odświeżyć wspomnienia i odnowić przysięgę małżeńską. Natomiast pary bez ślubu zobaczą jak to jest być "zaobrączkowanym" (chociaż na tę jedną noc).

Fot. Fotolia

Miód lub domowa konfitura

Domowa konfitura, nutella ze śliwek lub miód z pobliskiej pasieki ucieszy wielbicieli natury i zdrowego odżywiania. Mniam!

Fot. Fotolia

Lizaki

Usta, wąsy i serca na patyku to hit wielu wesel. Upominek dla gości w formie personalizowanych lizaków ucieszy na nie tylko dzieci!

Fot. Sklep Organza

Reklama

Zobacz także:

10 najlepszych prezentów ślubnych!

Najpopularniejsze prezenty ślubne!

Co zrobić z prezentami ślubnymi?