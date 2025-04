Zaproszenia ślubne to kolejny, najważniejszy krok w organizacji wesela, zaraz po ustaleniu daty ślubu i miejsca zabawy weselnej. Jeśli zamiast prezentu czy kwiatów wolicie dostać w prezencie kopertę, której zawartość spożytkujecie wedle potrzeb, zaznaczcie to w zaproszeniu! Jak zrobić to w sposób subtelny, a do tego zabawny? Zobacz nasze propozycje wierszyków na zaproszenia ślubne z informacją o pieniądzach zamiast prezentów!

Wierszyki na zaproszenia ślubne z prośbą o pieniądze zamiast prezentów

Dla wielu ludzi rozmawianie o pieniądzach i kosztach jest bardzo niekomfortowe i w miarę możliwości wolą nie poruszać w ogóle tego tematu. Co jednak w przypadku, jeśli zamiast pralki, miksera czy kompletu obiadowego, zdecydowanie bardziej przydałaby wam się gotówka, którą chcielibyście wykorzystać na przykład na dokończenie budowy domu czy wyprawkę dla dziecka?

Jedyną możliwością wspomnienia o tym zaproszonym gościom jest właśnie zaproszenie na ślub. Nie wiesz, jak zawrzeć taką informację, żeby nie zabrzmiała zbyt pretensjonalnie? Rozwiązaniem mogą być na przykład zabawne wierszyki do zaproszeń ślubnych, w treści których sprytnie przemycicie taką informację!

Zabawne wierszyki do zaproszeń ślubnych

Połączcie przyjemne z pożytecznym w łatwy sposób! Wierszyk o pieniądzach zamiast prezentu ślubnego nie musi być długi – to tylko dodatek, a nie główna część zaproszenia.

Tekst zaproszenia ślubnego nie musi być w takim przypadku rymowany, a wierszyk o prezencie nie musi stanowić integralnej całości treści zaproszenia. Może być dopisany na dole, mniejszą czcionką.

Podpowiadamy kilka propozycji, z których możecie skorzystać!

Prezent ślubny nie będzie wielkim kłopotem

Nie musicie wybierać między zastawą a kuchennym robotem!

Zamiast kwiatów czy pościeli

Prosimy, abyście przy sobie lekką, szeleszczącą kopertę mieli!

Goście kochani – wszystko, czego potrzeba, już mamy!

Dlatego nie myślcie nad tym, „co im damy?”

Jeśli chcecie coś wręczyć,

Koperta lekka nie będzie was męczyć!

Nie jesteśmy mistrzami dyplomacji,

Lecz podajemy do waszej informacji:

Mieszkanie wyposażone już mamy,

Dlatego mini portrety królów są odpowiedzią na pytanie „co młodym damy?”

Aby skutecznie i z humorem poinformować gości o swoich preferencjach co do prezentu w formie gotówki, nie potrzeba wiele!

Wierszyki w podobnym stylu będą w zupełności wystarczające, a zabawna, krótka forma sprawi, że żaden z gości nie poczuje się urażony.

Nie musisz być mistrzem słowa, by stworzyć prostą, zabawną rymowankę!

