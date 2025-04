Prezent z okazji rocznicy ślubu to piękny symbol wdzięczności za to, że druga osoba po prostu jest. Podobnie, jak dla uczczenia innych wyjątkowych okazji, prezent na rocznicę ślubu jest wyrazem pamięci, uznania, szacunku i wdzięczności. Często małżonkowie wymyślają różne scenariusze spędzania rocznicy ślubu, pełne oryginalnych pomysłów. Nie zawsze jest jednak czas, możliwości i pomysły na to, by rocznicę ślubu spędzić w wyjątkowy sposób. Jednak kolacja lub chociaż spacer, a także wzajemne wręczenie sobie upominków to absolutne minimum. Nawet, jeśli nie masz pomysłu na prezent, lepiej podaruj mężowi kartę podarunkową, niż jeden z poniższych prezentów!

Rocznica ślubu – czego zdecydowanie nie wręczać?

Prezent na rocznicę ślubu to miły akcent w dniu waszego święta. Rocznica to doskonała okazja do wspomnień z dnia ślubu, a także najpiękniejszych momentów w waszym związku. Jeśli nie masz pomysłu na prezent, zdecydowanie lepszym pomysłem będzie zabranie małżonka na wycieczkę bądź wręczenie mu karty podarunkowej na zakupy w jego ulubionym sklepie, niż jeden z tych 5 pomysłów!

1. Zegarek

Choć zegarek jest przedmiotem praktycznym, to wręczanie go w prezencie nie jest najlepszym pomysłem. Podstawowym zadaniem zegarka jest przecież odmierzanie czasu. Zegarek wręczony w prezencie może więc skojarzyć się z odliczaniem czasu: do końca znajomości (w tym przypadku małżeństwa), a nawet do śmierci! Jeśli więc zegarek nie jest wyraźnym życzeniem, lepiej odpuść sobie taki prezent.

2. Skarpety

Zwykle, jeśli nie wiadomo, co podarować w prezencie, wręcza się skarpety. Upominek niby miły, bo ciepły, miękki i dba o ciało, jednak zwykle wręcza się go wówczas, gdy nie ma się pomysłu na prezent. Nowa para skarpet jest więc synonimem czasu, braku pomysłu i kupienia czegokolwiek, byle by było. Skarpety mogą być miłym prezentem dla starszej osoby, ale nie dla męża!

3. Buty

Buty wręczone w prezencie, podobnie jak zegarek, mają złowrogą symbolikę. Powiada się, że buty podarowuje się na „rozejście” dróg, a osoba obdarowana odejdzie w nich od nas. Dlatego wystrzegaj się również tego prezentu!

4. Portfel

Portfel podarowany w prezencie ma ściągać nieszczęście i ubóstwo – choć jest to efekt odwrotny od zamierzonego. Aby „odczarować” symbolikę portfela, włóż do niego chociażby symboliczny grosz. Wystrzegaj się także portfela w czarnym kolorze!

5. Figurki, medale, kartki…

Statuetka czy medal z napisem w stylu „Super mąż”, karki ze śmiesznymi nadrukami i inne tego typu rzeczy masowej produkcji, nigdy nie powinny trafić w ręce twojego męża jako prezent. Taki upominek kojarzy się z zakupem pierwszej z brzegu pasującej rzeczy, podczas biegu przez stragan!

