Ślub to jeden z piękniejszych dni w życiu niemal każdej kobiety. Biała suknia, wzruszająca ceremonia, wspaniała zabawa i weselni goście to powody do świętowania oraz radości. Jak się jednak okazuje, ślub i wesele to też mnóstwo stresu i wydanych pieniędzy, o których lepiej nie rozmawiać podczas ślubu. Poznaj listę 5 pytań, których lepiej nie zadawać pannie młodej, aby nie zniszczyć tego pięknego dnia.

Reklama

1. Czemu tak pospieszyliście się z tym ślubem?

Odpowiedź powinna brzmieć: "A co cię to obchodzi", ale rzecz jasna, większość panien młodych nie zdecyduje się na takie słowa. Biała suknia i ten wielki dzień w końcu do czegoś zobowiązują. Aby uniknąć niezręcznej sytuacji, nie zadawaj pytania o termin ślubu. Takim pytaniem sugerujesz, że młodzi spodziewają się dziecka i zapewne to było powodem do tak szybkiego zalegalizowania związku.

Poznaj najpopularniejsze przesądy ślubne

2. Chyba sporo schudłaś przed ślubem? Będzie pewnie z 8 kg?

Każda panna młoda w dniu swojego ślubu chce wyglądać pięknie i nie ma się jej co dziwić. Wiele kobiet z rocznym wyprzedzeniem zaczyna aktywne ćwiczenia i stosuje dietę, wszystko po to, aby w dniu ślubu prezentować się perfekcyjnie. Nawet jeśli panna młoda schudła 10 kg nie powinnaś jej tego przypominać, a tym bardziej pytać o jej wagę. Być może za sprawą zmniejszenia wagi wcale nie stoi drakońska dieta, tylko ludzki stres.

3. Ile was kosztowało wesele?

To jedno z najgorszych pytań, na jakie mogą pozwolić sobie weselni goście. Ślub kosztuje fortunę i jest to inwestycja, która z reguły się nie zwraca. Po co więc przypominać o tym pannie młodej w dniu jej ślubu i zadawać jej niezręczne pytania?

10 największych ślubnych wpadek

4. Nie boicie się rozwodu?

Co na takie pytanie ma odpowiedzieć panna młoda? To oczywiste, że w dniu swojego ślubu nie myśli o rozstaniu! Aby nie zepsuć tego pięknego dnia, postaraj się nie poruszać tak niekomfortowych tematów. Impreza weselna to nie miejsce na mówienie o rozwodach.

5. Kiedy dziecko?

Temat powiększenia rodziny to sprawa najbardziej zainteresowanych, a więc samych małżonków. Czasy, kiedy ludzi brali ślub tylko po to, aby szybko urodził się potomek, już dawno minęły. Dziś młodzi ludzie chcą cieszyć się sobą najdłużej, jak się da i stawiają przede wszystkim na rozwój kariery. W dniu ślubu nie pytaj panny młodej, kiedy zostanie mamą, bo to może ją zdenerwować.

Dlaczego Polka to najlepsza kandydatka na żonę? Te odpowiedzi Meksykanina zdradzają wiele!

Reklama

Wybierz idealne zaproszenie na ślub