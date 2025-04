W podwarszawskim sklepie z odzieżą używaną w dziale z zastawą, naczyniami i ozdobami do domu, jedna z klientek natknęła się na ciekawe znalezisko i sprawdziła w internecie, ile może być warte. Okazało się, że to reprodukcja obrazu Arturo Ricciego, włoskiego malarza.

„The Game of Chess” zapewne trafił do second-handu z Europy Zachodniej jako niemodne już dzieło artystyczne. Malarstwo barokowe ma dość wąską grupę sympatyków, nie przystaje do aktualnych trendów, a w obecnych czasach prym wiodą dzieła ekspresjonistyczne lub kubistyczne.

Ten okaz kosztował 65 zł. Czy dokładnie tyle jest wart?

fot. Obraz The Game of Chess w lumpeksie/Archiwum prywatne

Obraz „The Game of Chess” w lumpeksie za 65 zł

Po szybkim researchu okazało, że olejna reprodukcja włoskiego dzieła z początków XX w. jest warta znacznie więcej. Na amerykańskiej stronie 1st Art Gallery, na której można zamówić reprodukcje znanych artystów, ceny „Gry w szachy” zaczynają się od 286.99$, czyli ponad 1080 zł, a kończą na kwocie 842.99$ (ponad 3170 zł).

Egzemplarz w sklepie miał całkiem pokaźne wymiary, więc nietrudno oszacować, że cena podana w lumpeksie jest okazyjna. Jedynie podpis „A Game of Chess” wzbudza wątpliwość - właściwy tytuł brzmi „The Game of Chess”.

To kolejny raz, kiedy piszemy o włoskim stylu, choć wcześniej wspominałyśmy o domach w Italii za 1 euro, a nie reprodukcjach dzieł sztuki okrążających glob. Choć to odzież i obuwie są głównym celem łowczyń (i łowców) w lumpeksach, to warto mieć oczy otwarte na drobiazgi. Kieliszki, patery, porcelanowe filiżanki czy dzieła sztuki - jak widać, to się po prostu opłaca.

