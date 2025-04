To kolejny film odsłaniający często nie odkryte karty życia arystokracji. Jak to jest być księżniczką, ale maryć o życiu przeciętnej nastolatki? Film o Elżbiecie II i jej siostrze trafi do kin 3 lipca!

Jak powstawała "Randka z królową"?

Zdjęcia do „Randki z królową” trwały 6 tygodni, rozpoczęto je w kwietniu 2014 roku. Żadne z nich nie powstały w studio. Jednym z większych wyzwań ekipy filmowej było zrealizowanie tak ambitnego pomysłu dysponując skromnym budżetem niezależnego brytyjskiego filmu. Jak oszczędzić na takiej produkcji?

Fabuła filmu „Randka z królową” obejmuje w zasadzie tylko 1 noc, co oznaczało 3 tygodnie nocnych zdjęć i prawdziwych eskapad w poszukiwaniu dogodnych lokalizacji. Za rozjaśnienie całego tego mroku odpowiadał belgijski operator, Christophe Beaucarne. Wiadomo, że dużym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniej odwtorczyni głównej roli. Wymagało ogromnego wyczucia, gdyż musiały one balansować w świecie fantazji, a jednocześnie zachować autentyczność.

Jak znaleźć właściwe aktorki do ról Elżbiety i Małgorzaty? To był początek całego procesu. W przypadku takiego filmu ważne jest, żeby pozostać wiernym psychologii postaci, widzianej oczami twórców filmu. To nasza wersja tej historii. Nie porywamy się na rysowanie portretu pamięciowego, gdyż aktorki i prawdziwe księżniczki nie wyglądały identycznie. Chodzi o uchwycenie ducha Elżbiety i Małgorzaty z naszego punktu widzenia, z poszanowaniem tej nocy i uczestniczących w niej księżniczek.

O filmie "Randka z królową"

Trzy główne role w filmie odtwarzają niezwykle obiecujące gwiazdy: Sarah Gadon (Elżbieta), Jack Reynor (Jack), Bel Powley (Małgorzata). Najtrudniejsza do obsadzenia była rola Elżbiety.

Znalezienie kogoś, kto odnalazłby się w świecie z roku 1945, przypominał księżniczkę z tamtych czasów i wyglądał na około 19-20 lat, było wielkim wyzwaniem.

"Randka z królową" to nigdy nieopowiedziana dotąd historia pierwszej miłości Elżbiety II. Historia, która ujrzała światło dziennie jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W pewną majową noc dziewczyny poszły bawić się na największej imprezie w historii Londynu i chyba zrobiły wszystko, czego zabrania dworska etykieta. Elżbieta po raz pierwszy trafi w sidła miłości, a Małgorzata, jak zauważył The Hollywood Reporter "zapisze się w historii jako Lindsay Lohan rodziny królewskiej".

Przekonajcie się, jak żyły brytyjskie księżniczki!

Na podstawie materiałów prasowych

