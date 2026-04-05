Pierwszym z wydarzeń będzie wyjątkowy Koncert French Touch Patricka Fiori, który odbędzie się 22 kwietnia o godz. 19:00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie – jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych w Polsce, cenionej za doskonałą akustykę.

To będzie pierwszy koncert Patricka Fiori w Polsce. Do tej pory wystąpił jedynie gościnnie podczas gali French Touch w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w ubiegłym roku. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów francuskiej sceny muzycznej. Międzynarodową popularność zdobył dzięki roli Phoebusa w kultowym musicalu Notre-Dame de Paris, gdzie występował u boku Garou i Daniela Lavoie. Od tamtej pory konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jeden z najważniejszych artystów współczesnej francuskiej chanson.

Materiały prasowe

Artysta ma na swoim koncie kilkanaście albumów studyjnych, z których wiele zdobyło status złotych i platynowych płyt we Francji. Do najważniejszych należą m.in. „Prends-moi” (1998), „Chrysalide” (2000), „L’Instinct masculin” (2010), „Choisir” (2014) oraz „Un air de famille” (2020) – album nagrany we współpracy z Jean-Jacques’em Goldmanem, który stał się jednym z największych sukcesów w jego karierze. Jego najnowsze projekty, w tym „Corsu Mezu Mezu II”, kontynuują dialog między tradycją muzyczną Korsyki a współczesną francuską piosenką.

Materiały prasowe

Koncert otworzy Natasza, wprowadzając publiczność w klimat francuskiej piosenki. Podczas wydarzenia Patrickowi Fiori towarzyszyć będą również gwiazdy polskiej sceny muzycznej – Alicja Szemplińska oraz zespół Tre Voci.

Bilety na koncert dostępne są na stronie: https://frenchtouchlabellevie.pl/kup-bilet-na-koncert/

Drugim wydarzeniem tegorocznej edycji French Touch będzie uroczysta gala w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, która odbędzie się 26 października o godz. 19:30. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń artystycznych jesieni, śledzone co roku przez miliony widzów.

Materiały prasowe

Organizatorzy zapowiadają udział wybitnych gwiazd z Francji oraz krajów frankofońskich. Już dziś wiadomo, że na scenie pojawi się uwielbiana przez polską publiczność Zaz. Trwają również rozmowy z kolejnymi artystami, w tym z Garou oraz Patrickiem Bruel.

Wyjątkową atrakcją tegorocznej gali będzie pierwszy w Polsce występ legendarnego paryskiego kabaretu La Nouvelle Ève. Artyści zaprezentują trzy spektakularne choreografie inspirowane tradycją paryskiego kabaretu. Kulminacyjnym momentem wieczoru będzie kultowy French Cancan – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli francuskiej kultury, kojarzony z wolnością, energią i elegancją.

Materiał promocyjny French Touch