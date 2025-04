Radosny krokiem w letnich sukienkach i w lekkich butach wkraczamy w jeden z najpiękniejszych miesiący roku - czerwiec. Wraz z nim na półkach w księgarniach zagoszczą nowości książkowe polskich wydawnictw. Wśrod nich kilka hitów!

Premiery książkowe na czerwiec

Gdzie się podział maj? Niedawno pisałyśmy o nowościach wydawniczych na maj, a tu już czerwiec! Z pewnością czujecie, że 6 miesiąc roku to idealny czas na aktywne spędzanie czasu, rekreację i wyciąganie z zakamarków rowerow, rolek czy kostiumów kąpielowych. Ale to także fantastyczny czas, by przejść się do parku z ciekawą książką! A jest w czym wybierać, bo w czerwcu pojawi się kilka długo wyczekiwanych tytułów!

Polskie poletko może pochwalić się najnowszą pozycją autorstwa Jerzego Pilcha, którego z pewnóścią dobrze znacie. "Zuza albo czas oddalenia" to zapis szaleńczej miłości 60-latka do o wiele młodszej od niego blond piękności, odnaleziony przez Jerzego Pilcha w narciarskim bucie, na schodach jednej z warszawskich kamienic. Brzmi nieco abstrakcyjnie, ale sama książka wbija w fotel i jak zwykle styl pisarza nie pozostawia wiele do życzenia.

Absolutnym hitem wśród puli książkowych perełek jest naszym zdaniem zbiór opowiadań autorstwa Zadie Smith "Lost and found". Nie tak dawno opublikowałyśmy fragment wywiadu z pisarką, która, notabene, jest gościem honorowym tegorocznego Big Book Festival. Jeśli szukasz kryminału o wartkiej akcji, to dobrze trafiłaś: w czerwcu pojawi się kilka ciekawych publikacji, m.in. "Broadchurch" Erin Kelly i "Znalezione nie kradzione" Stephena Kinga. Obie pozycje są gwarancją dobrze zainwestowanego czasu i pieniędzy.

Jeśli nie chcesz być w tyle, przjerzyj nasze zestawienie nowości książkowych, które mogą umilić słoneczne dni, ciepłe wieczory, a nawet bezsenne noce!

