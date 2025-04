Niespełna 2 dni temu przyszło na świat Royal Baby 2. Media i sympatycy książęcej pary koczowali pod szpitalem oczekując na pokazanie światu ślicznej księżniczki. Jakie imię wybrano i kogo upatrują w roli chrzestnych?

Dziewczynka, która jest 4 w kolejce do brytyjskiego tronu, przyszła na świat o godzinie 8.34 czasu lokalnego, ważąc 3.7 kg. Pod szpitalem St. Mary's gromadziły się tłumy Brytyjczyków, by powitać Royal Baby 2. Radość mieszkańców i rodziny królewskiej nie ma końca. Na cześć małej księżniczki londyński Tower Bridge został podświetlony na różowo, a w Internecie pojawia się niezliczona liczba gratulacji dla Kate i Williama.

Kate i William przedstawili światu córeczkę

Imię Royal Baby 2

Spekulowano, że jeśli na świat przyjdzie dziewczynka, to książęca para postawi na staroangielskie i tradycyjne imię. Wysoko w rankingach umieszczano imiona takie jak Charlotte, Alice, Elizabeth czy Diana. Jaka decyzja zapad ostatecznie? Wielogodzinne oczekiwanie na tę informację z pewnością zostało wynagrodzone: Córka książęcej pary otrzymała imiona Charlotte Elizabeth Diana.

Kandydaci na rodziców chrzestnych

Tradycji musi stać się zadość, a zatem chrzest małej księżniczki będzie miał prawdopodobnie miejsce w okresie wakacji. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że zbiegnie się on z datą urodzin księżnej Diany (1 lipca) lub z rocznicą jej śmierci (31 sierpnia). Kto otrzyma zaszczyt zostania rodzicem chrzestnym małej Charlotte? Jak podaje Daily Mail, sugeruje się, że będą to osoby pominięte podczas chrzcin księcia Jerzego. Mogą to być książę Harry, siostra księżnej Kate, Pippa lub brat - James. Wymienia się także szkolne koleżanki Kate z Cambridge, Alicię Fox-Pitt i Natasha Isaacs.

Dla przypomnienia: chrzestnymi księcia Jerzego są: Oliver Baker, kolega księcia Williama z Uniwersytetu St. Andrews, Emilia Jardine-Paterson, koleżanka Kate z ekskluzywnego college'u Marlborough, Julia Samuel, przyjaciółka księżnej Diany, Hugh Grovsvenor, syn księcia Westminster, Jamie Lowther-Pinkerton, były sekretarz pary, kuzynka Williama Zara Philips oraz William van Cutsem, przyjaciel Williama z dzieciństwa.

