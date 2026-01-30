Mamy dobrą wiadomość dla miłośników kina inspirowanego światem medycyny. Już od 4 lutego w każdą środę o 21:05 w AXN możesz obejrzeć premierowe odcinki wciągającego serialu „Doktor Larsen” opartego na prawdziwej historii!

Dr Amy Larsen była u szczytu kariery – błyskotliwa, wymagająca, niekwestionowana liderka oddziału chorób wewnętrznych. Jeden tragiczny wypadek samochodowy sprawia jednak, że jej świat rozpada się na kawałki. Po przebudzeniu w szpitalu Amy nie pamięta nic z ostatnich ośmiu lat. Nie rozpoznaje współpracowników, pacjentów ani ludzi, którzy byli jej najbliżsi. Co gorsza – nie pamięta także siebie takiej, jaką znali inni.

Gdy pamięć znika, a życie zaczyna się od nowa

Pozbawiona autorytetu i pozycji, Amy wraca do pracy w tym samym szpitalu, ale w zupełnie nowej roli – jako rezydentka. Musi na nowo uczyć się medycyny, odbudowywać zaufanie zespołu i odnaleźć się w relacjach, które dla innych mają długą historię, a dla niej są całkowicie nowe.

To właśnie w tej drodze – pełnej potknięć, emocjonalnych odkryć i trudnych decyzji – „Doktor Larsen” pokazuje, że utrata pamięci może stać się początkiem głębokiej przemiany. Amy stopniowo odkrywa, że kobieta, którą była, nie zawsze była taką, jaką chciałaby być teraz.

Molly Parker w roli, która zostaje w pamięci

W postać dr Amy Larsen wciela się Molly Parker, znana z cenionych produkcji takich jak „House of Cards” czy „Deadwood”. Jej kreacja jest jednocześnie surowa i niezwykle wrażliwa – pełna emocjonalnych niuansów, które sprawiają, że widz z łatwością angażuje się w losy bohaterki. Aktorka podkreśla, że to rola inna niż wszystkie:

Ta postać dała mi możliwość zbadania wszystkich stron jej osobowości. Często jako kobiety słyszymy, że grane przez nas bohaterki powinny być lubiane – a z aktorskiego punktu widzenia to nie zawsze najciekawsze zadanie. Jednym z powodów, dla których byłam zachwycona tą rolą, było to, że ten wymóg zupełnie tu nie obowiązywał

Dramat medyczny z emocjonalną głębią

Choć „Doktor Larsen” oferuje intensywne przypadki medyczne i napięcie znane z najlepszych seriali szpitalnych, jego siła tkwi w psychologii i emocjach. Serial bada relację między pamięcią a tożsamością, ciężar dawnych decyzji oraz możliwość odkupienia. Każdy odcinek łączy tempo szpitalnego życia z intymnymi historiami bohaterów – o traumie, empatii i niezwykłej zdolności człowieka do adaptacji.

Międzynarodowy hit w nowej odsłonie

Serial jest adaptacją kultowej włoskiej produkcji „Doc – Nelle tue mani”, inspirowanej prawdziwą historią lekarza, który po wypadku stracił pamięć. Oryginał podbił Europę autentycznością i świeżym spojrzeniem na gatunek.

Wersja amerykańska, wyprodukowana przez Sony Pictures Television i Fox Entertainment, liczy 10 odcinków i zachowuje to, co najważniejsze: człowieczeństwo, emocje i drugie szanse. Wygląda na to, że to jedna z najbardziej poruszających premier tej zimy.

Kiedy i gdzie oglądać?

Premiera serialu „Doktor Larsen” już w środę, 4 lutego o 21:05 w AXN.

Kolejne odcinki będzie można oglądać w każdą środę o 21:05.

Szukasz serialu, który łączy emocje, napięcie i historię zostającą w głowie na długo? „Doktor Larsen” to pozycja obowiązkowa w filmowym kalendarzu. Każde wspomnienie jest częścią historii. Nawet to, które dopiero odkrywasz na nowo...

