Z czym kojarzy się dwór królewski? Ze sztywnymi zasadami, rygorem i całodobową ochroną? Filmowe księżniczki to przede wszystkim nastolatki, które chcą od czasu do czasu się zabawić i... wymykają nocą na randki!

Krótko o "Randce z królową"

Film "Jak zostać królem" opowiadał o kulisach życia króla Jerzego VI, przez całe życie zmagającego się z kompleksem - jąkaniem się. Jak wyglądało życie jego córek, 2 nastoletnich księżniczek?

Panująca Elżbieta II i jej młodsza siostra Małgorzata, wymykają się z oficjalnego przyjęcia w Londynie. Podekscytowane swoim spontanicznym wyczynem, ruszają w miasto. Kiedy Małgorzata znika w tłumie wraz z grupą świętujących kapitanów marynarki, Elżbieta wpada (dosłownie) w ramiona młodego lotnika – Jacka. Co z tego wynika? Zderzenie odmiennych światów tej nietypowej pary doprowadza do serii zabawnych i niecodziennych pomyłek. Szczególnie, że Jack nie wie kim jest Elżbieta, ona zaś nie zna jego głęboko skrywanej tajemnicy. Próbując odnaleźć Małgorzatę, uciekają przed dwoma wysłannikami Królewskiej Gwardii. Co dzieje się dalej i jakie są konsekwencje figlarnej, ale niebezpiecznej, eskapady?

Królowa jest niezłą laską! Nie sądziłem, że kiedyś napiszę te słowa, ale nie da się ukryć, że władczyni, grana przez zachwycającą kanadyjską aktorkę Sarę Gadon, jest niezwykle atrakcyjna.

Fikcja vs. prawda w filmie "Randka z królową"

„Randka z królową” to film o jednej, wymarzonej, cudownej nocy z życia 2 autentycznych księżniczek, czyli Elżbiety i Małgorzaty. Wspomniana noc miała realnie miejsce 8 maja 1945 roku – po obchodach Dnia Zwycięstwa. Wtedy to cały Londyn wyległ na ulice, świętując koniec drugiej wojny światowej w Europie. Z przekazów historycznych wiadomo, że 19-letnia i 15-letnia księżniczka wymknęły się z pałacu, by dołączyć do zbiorowej euforii i udały się na bal do hotelu Ritz. Podobno wróciły do Pałacu Buckingham tuż po północy. Wyreżyserowany przez brytyjskiego reżysera, Juliana Jarrolda, „Randka z królową” jest pełną emocji przygodą Elżbiety i Małgorzaty, jaką te młode dziewczyny mogły przeżyć w noc, która zjednoczyła cały Londyn.

