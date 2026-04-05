Wybór prowadzącej to postawienie na sprawdzony warsztat dziennikarski i wysoką kulturę słowa. Agnieszka Hyży to dziennikarka i prezenterka z blisko dwudziestoletnim stażem zawodowym, ceniona za profesjonalizm w pracy z formatami nadawanymi na żywo. Jej droga zawodowa, choć silnie związana z dużymi produkcjami telewizyjnymi (obecnie m.in. w redakcji „Halo tu Polsat”), od lat obejmuje również prowadzenie prestiżowych gal kulturalnych, festiwali muzycznych oraz wydarzeń branżowych.

„Mastercard OFF CAMERA to dla mnie przede wszystkim przestrzeń dla jakości i bezkompromisowości w opowiadaniu historii. Cieszę się, że podczas 19. edycji będę mogła towarzyszyć twórcom i widzom w dwóch tak ważnych dla Krakowa miejscach – Kinie Kijów oraz Centrum Kongresowym ICE Kraków. To będzie czas celebracji wyjątkowego kina, na który wszyscy czekamy. Szczególnie teraz, siła kina niezależnego wydaje się być ważniejsza i bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. To właśnie na Festiwalu mamy szansę zatrzymać się, by posłuchać i dostrzec drugiego człowieka w opowiadanych na ekranie historiach. Wierzę, że dzięki filmowym bohaterom mamy szansę stać się bardziej uważnymi i wrażliwymi na to, co się dzieje oraz lepiej rozumieć złożoność otaczającej nas rzeczywistości. To właśnie ta siła płynąca z ekranu pozwala nam budować mosty tam, gdzie na co dzień brakuje porozumienia” – komentuje Agnieszka Hyży.

Festiwal rozpocznie się w wnętrzach Kina Kijów, gdzie Agnieszka Hyży zainauguruje dziesięciodniowe święto kina niezależnego. To właśnie tam odbędzie się Gala Otwarcia, rozpoczynająca filmową majówkę w Krakowie. Zwieńczeniem Festiwalu będzie Gala Zamknięcia w Centrum Kongresowym ICE Kraków, podczas której poznamy laureatów Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy oraz Konkursu Polskich Filmów Fabularnych.

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku. Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które od lat pozostaje kluczowym punktem na mapie europejskich festiwali filmowych. To dziesięć dni bezkompromisowych opowieści, premierowych pokazów i bezpośrednich spotkań z twórcami, których nie sposób

