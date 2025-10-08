Na wystawie zaprezentowane będą zdjęcia i fragmenty obrazów, które przedstawiają kobiety przez pryzmat kolorów i formy, oddając ich unikalne doświadczenia i emocje. Inspiracją do powstania prac stały się wyjątkowe kobiety ze świata kultury, sztuki i biznesu, które stanowiły inspirację wykonanych fotografii: Doda, Beata Sadowska, Marzena Rogalska, Marta Dąbrowska, Paulina Gałązka, Ewa Ewart, Joanna Chacińska- Kabaj, Anna Płatkowska, Magdalena Mousson-Lestang, Anna Czartoryska - Niemczycka, Agnieszka Radwańska, Paulina Holtz, Alicja Szemplińska.

Co istotne, nie dowiemy się, która z nich pozowała do którego obrazu, co wzmacnia tajemnicę i melancholię towarzyszącą każdej ekspresji. Każda kobieta nosi w sobie unikalną historię, kształtowaną przez różne przeciwności losu, które wpływają na jej osobowość i sposób postrzegania świata. Ciało, skóra, oraz symbolika kolorów i śladów na ciele może być pięknym sposobem wyrażenia jej siły i odwagi.

Ciało kobiety może być malowane kolorem lub monochromatycznym światłem. Kolor, światło czy ślady na skórze stają się językiem emocji i opowieścią o kobiecym życiu.

Sztuka może obrazować te doświadczenia, gdzie każdy kolor reprezentuje inny etap życia lub emocje. Tego rodzaju twórczość nie tylko inspiruje do refleksji nad własnymi historiami, ale także celebruje różnorodność doświadczeń. Warto jednak zauważyć, że ciało kobiety staje w obliczu walki z dominującymi strukturami, takimi jak farby czy inne obce materiały, co może symbolizować stawianie oporu wobec zewnętrznych wpływów. Ta interakcja między martwą materią a żywym ciałem może tworzyć nową hybrydę, będącą sumą doświadczeń danej osoby.

Projekt współtworzony jest przez kreatywny duet artystów: makijażystkę i malarkę Magdalenę Atkins oraz członka zarządu marki Lilou, fotografa Mateusza Motyczyńskiego. Każde zdjęcie wykonane będzie w jedynym unikatowym egzemplarzu, w cenie 5000 zl brutto. Dochód ze sprzedaży obrazów zostanie przeznaczony na sfinansowanie warsztatów makijażu dla kobiet w trakcie i po leczeniu onkologicznym, aby pomóc im odzyskać pewność siebie i poczucie piękna.

Wystawa będzie dostępna dla publiczności od 9.10 do 31.10 w butiku Lilou przy ulicy Mokotowskiej 63 w Warszawie. Zakupu prac dokonać będzie można poprzez platformę www.wallarena.com.pl

