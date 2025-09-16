Reżyser sięgnął po prawdziwą historię, która wydarzyła się w latach 30. poprzedniego wieku. Kilka osób miało dość otaczającego ich świata, pełnego agresywnej polityki, presji społecznej i wojen. Zdecydowali się porzucić cywilizację i zamieszkać tam, gdzie to oni mogliby tworzyć zasady i reguły. Marzyli o prostym życiu w zgodzie z naturą, wolnym od konwenansów i ograniczeń. Jednak połączenie przekonań i temperamentów filozofa, lekarki, konserwatystów i ekscentrycznej baronowej spowodowały, że ich utopia bardzo szybko zaczęła przypominać piekło. Napięcia narastały, konflikty przybierały na sile, a izolacja tylko potęgowała paranoję.

Reklama

Kiedy natrafiłem na tę historię, byłem nią zafascynowany. Ci ludzie porzucili wszystko, by zacząć od nowa, ale ich demony podążyły za nimi mówił Ron Howard podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

„Eden” to nie tylko opowieść o ucieczce od świata, a przede wszystkim o tym, że najciężej uciec jest od samego siebie. W rękach Rona Howarda ta fascynująca, prawdziwa historia zmienia się w pełnokrwisty thriller o granicach moralności, sile pragnień i cienkiej linii oddzielającej cywilizację od chaosu. Zobacz zwiastun:

Opis filmu

Niemiecki lekarz i myśliciel Friedrich Ritter osiedla się wraz z kochanką na bezludnej wyspie w archipelagu Galapagos. Wierzy, że tylko z dala od zachodniej cywilizacji może być panem własnego losu. Szybko zrozumie jednak, że rzeczywistość na wyspie daleka jest od rajskich wyobrażeń. Surowa przyroda, trudności z dostępem do wody i zabójcze drapieżniki wkrótce okażą się najmniejszymi z jego problemów. Niedoszły raj stanie się piekłem za sprawą kolejnych sześciorga osadników, którzy podobnie jak Ritter marzą o nowym początku. Próby pokojowego współistnienia zmienią się w niebezpieczną grę szalonych ambicji i nieokiełznanych namiętności. Między mieszkańcami wyspy wywiąże się walka o władzę, która prowadzi do zdrady, przemocy i rozlewu krwi.

Reżyseria:

Ron Howard („Piękny umysł” - OSCAR, „Apollo 13”, „Anioły i demony”, „Kod da Vinci”, „Okup”, „Za horyzontem”, „Wyścig”)

Obsada:

Jude Law („Fantastyczne zwierzęta: Tajemnica Dumbledore’a”, „Bliżej”, „Holiday”, „Młody papież” - serial, „Grand Budapest Hotel”, „Sherlock Holmes, „Wzgórze nadziei”)

Ana de Armas („Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka”, „Nie czas umierać”, „Na noże”, „Blade Runner 2049”, „Blondynka”)

Vanessa Kirby („Mission Impossible - Fallout”, „Cząstki kobiety”, „The Crown” – serial,

„Napoleon”, „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Everest”)

Sydney Sweeney („Niepokalana”, „Tylko nie ty”, „Euforia” – serial, „Biały Lotos” – serial, „Pewnego razu… w Hollywood”, „Opowieść podręcznej” - serial)

Daniel Brühl („Bękarty wojny”, „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”, „Wyścig”, „Na Zachodzie bez zmian”, „Good Bye Lenin!”)

Gatunek: thriller

Produkcja: USA 2025

Reklama

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films