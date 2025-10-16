Halestorm, zespół nagrodzony GRAMMY, założony pierwotnie przez rodzeństwo Lzzy i Arejaya Hale’ów wraz z gitarzystą Joe Hottingerem i basistą Joshem Smithem, w połowie roku ogłosił premierę „Everest” – swojego szóstego albumu studyjnego, który ukazał się 8 sierpnia nakładem Atlantic Records. Teraz wyruszył w trasę koncertową, a jednym z przystanków będzie Polska. Zespół Halestorm 30 października zagra w warszawskiej hali COS Torwar.

Reklama

Halestorm w Polsce już 30 października w COS Torwar

- „Nasz album Everest to opowieść o naszej drodze jako zespołu, pełna pięknych zakończeń i nowych początków” – mówi wokalistka Halestorm, Lzzy Hale. - „Tkamy sieć splątanej melancholii, frustracji, złości, ale też najczystszej miłości jak i jej utraty. To rollercoaster pełen epickich muzycznych zakrętów, świetnego songwriting’u i kompletnie szalonych zwrotów akcji. Everest to dźwiękowa reprezentacja czterech filarów Halestorm. Pozwólcie, że przedstawimy się na nowo i zaprosimy Was do naszego świata... jeśli się odważycie".

Halestorm to amerykański zespół rockowy założony w 1997 roku w Red Lion w stanie Pensylwania przez rodzeństwo Lzzy Hale (wokal, gitara, klawisze) i Arejaya Hale’a (perkusja). Od ponad dwóch dekad formacja elektryzuje publiczność na całym świecie, a dzięki potężnemu głosowi Lzzy i niepowtarzalnej energii scenicznej zdobyła miano jednej z najważniejszych grup współczesnego hard rocka.

Już w młodym wieku Lzzy i Arejay rozpoczęli wspólne granie, a w 2003 do zespołu dołączył gitarzysta Joe Hottinger, a rok później basista Josh Smith. W takim składzie Halestorm rozpoczął współpracę z wytwórnią Atlantic Records i wydał swój debiutancki album Halestorm (2009), z którego pochodził przebój „I Get Off”.

Prawdziwy przełom nastąpił wraz z albumem The Strange Case Of... (2012), zawierającym utwór „Love Bites (So Do I)”. To właśnie za ten singiel Halestorm zdobył w 2013 roku nagrodę Grammy w kategorii Best Hard Rock/Metal Performance, stając się pierwszym zespołem z kobietą-frontmanką uhonorowanym w tej kategorii.

Kolejne albumy – Into the Wild Life (2015), Vicious (2018, nominacja do Grammy) oraz Back from the Dead (2022) – ugruntowały ich pozycję na scenie muzycznej, prezentując zarówno surową moc hard rocka, jak i wrażliwość w balladach. Zespół nieustannie koncertuje.

Halestorm to nie tylko muzyka, ale także przesłanie. Lzzy Hale, uznawana za ikonę rocka, angażuje się w działania wspierające kobiety w świecie muzyki, inspirując kolejne pokolenia artystów.

Dziś Halestorm to synonim energii, autentyczności i nieustannego rozwoju. Ich występy na żywo uchodzą za jedne z najbardziej elektryzujących w branży, a każdy kolejny album potwierdza, że rock wciąż ma się doskonale.

Gościem specjalnym koncertu będzie zespół Bloodywood!

Bloodywood to zespół metalowy z New Delhi w Indiach, który powstał w 2016 roku. Początkowo znani byli z publikowania coverów popularnych utworów w metalowej aranżacji, jednak szybko zyskali międzynarodowe uznanie dzięki własnym kompozycjom. Ich muzyka łączy ciężkie riffy i rap z tradycyjnymi indyjskimi instrumentami, tworząc unikalne brzmienie określane jako folk metal z nowoczesnym twistem.

Reklama

Debiutancki album Rakshak (2022) porusza ważne tematy społeczne – od zdrowia psychicznego, przez równość, aż po sprzeciw wobec korupcji.

Bloodywood to nie tylko muzyka, ale i misja – zespół otwarcie mówi o problemach współczesnego świata i udowadnia, że metal może być głosem zmiany oraz mostem łączącym kultury.