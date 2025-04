7 kwietnia na sklepowe półki nakładem dystrybutora Kino Świat na sklepowe półki trafiło limitowane wydanie filmów Barbeta Schroedera, do których muzykę skomponował legendarny zespół Pink Floyd.

Reklama

MORE

Reżyseria: Barbet Schroeder

Występują: Klaus Grünberg, Mimsy Farmer, Michel Chanderli, Heinz Engelmann, Henry Wolf

Muzyka: zespół PINK FLOYD

Produkcja: Luksemburg 1969

Gatunek: dramat

Treść:

More to debiut filmowy Barbeta Schroedera, twórcy Ćmy barowej, Matki boskiej morderców czy Śmiertelnej wyliczanki. Schroeder złapał tu coś z ducha epoki hippisowskiej. Pokazuje dwójkę młodych kochanków, ludzi wolnych, którzy sami wpędzają się w niewolę i nieprzewidywalną autodestrukcję w oparach narkotyków.

Muzykę do filmu skomponował zespół Pink Floyd. Przyjmując propozycję reżysera grupa na kilka lat zadomowiła się w świecie muzyki filmowej. Kompozycje Pink Floyd świetnie wtapiają się w narrację filmu. Z jednej strony pojawiają się jakby przypadkowo (z szafy grającej, magnetofonu, radia), z drugiej są typowymi utworami ilustracyjnymi, a z trzeciej komentują konkretne sceny.

OPIS PŁYTY:

Napisy: polskie

Język: angielski, polski /lektor/

Obraz: 4:3

Dźwięk: 2.0

Czas: 111 min

KOKURS Z DVD PINK FLOYD MORE I LA VALLEE

LA VALLÉE – DOLINA

Reżyseria: Barbet Schroeder

Występują: Bulle Ogier, Michael Gothar, Jean-Pierre Kalfon, Monique Giraudy

Muzyka: zespół PINK FLOYD

Produkcja: Francja 1972

Gatunek: dramat

Treść:

La Vallée, drugi film Barbeta Schroedera to spełniony sen hippisów, który zmienia się w zimny prysznic. Reżyser śledzi typową przedstawicielkę zachodniej klasy średniej, materialistkę, która udaje się w podróż do Nowej Gwinei i odnajduje duszę.

Muzyka do filmu La Vallée powstała podczas przerwy w pracy nad albumem Dark Side Of The Moon, arcydziełem zespołu Pink Floyd. Ścieżka dźwiękowa składa się z ilustracyjnych utworów instrumentalnych (ciekawa kompozycja tytułowa), niewyszukanych utworów rockowych i nastrojowych ballad. Muzyka z filmu ukazała się na płycie zatytułowanej Obscured by Clouds.

Reklama