W Teatrze Studio Buffo na stałe gościć będzie inscenizacja francuskiej sztuki pt. "Imię" w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza. Nowa premiera spektaklu "Imię", realizowanego przez Tito Productions (producenta przedstawień m.in. "Boeing Boeing", "Histerie miłosne" i "I love you"), odbędzie się 5 lutego. W rolę Elisabeth wcieli się Małgorzata Foremniak.

O spektaklu "Imię"

Ekranizacja "Imienia" ściągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Nakręcony w 2012 roku film otrzymał dwa Cezary oraz trzy nominacje (w tym za najlepszy scenariusz adaptowany). Dobrze napisane, dowcipne dialogi i wyraziste postaci, to komediowe atuty "Imienia", porównywanego często do "Boga mordu" (filmowa "Rzeź" Romana Polańskiego). Niemniej "Imię" nie jest komedią pozbawioną refleksji, a śmiech bywa tutaj gorzki. W tej sztuce błahy powód generuje konflikt, uświadamiając bohaterom to, co zostało zaprzepaszczone w ich życiu.

"Imię" w nowym wydaniu w Teatrze Studio Buffo

Teraz czas na nowe "Imię", które wcześniej można było zobaczyć w Teatrze Dramatycznym, na Scenie na Woli. Sztuka zachwyciła widzów, ale w nowym roku warto zobaczyć inną odsłonę spektaklu, w którym podziwiać będziemy mogli Małgorzatę Foremniak - pozornie szczęśliwą żonę i matkę, która karierę zawodową poświęciła dla rodziny.

Akcja spektaklu rozgrywa się w ciągu jednego wieczoru, podczas kolacji wyprawianej przez profesora literatury Pierre'a (Szymon Bobrowski) i jego żonę Elisabeth (Małgorzata Foremniak) w ich paryskim mieszkaniu. Wieczorem gospodyni zaserwuje wyśmienite potrawy kuchni marokańskiej, pan domu zaimponuje gościom powiększonym o kolejne tomy księgozbiorem. Zdecydowanie zapowiada się udana kolacja... Zaproszeni goście to przyjaciel domu, puzonista – Claude (Marcin Hycnar/Mateusz Banasiuk), brat Elisabeth - błyskotliwy przedsiębiorca Vincent (Wojciech Malajkat) oraz jego dużo młodsza ciężarna partnerka Anna (Dorota Krempa). W tym gronie przebieg spotkania zdawał się przewidywalny. Jednak tym razem typowe, drobne sprzeczki przerodzą się w prawdziwą bitwę. Całe zamieszanie wywoła z pozoru niewinne pytanie o planowane imię dla dziecka.



"Imię" to doskonałe i zabawne dialogi, żywe, wyraziste postaci, zaskakujące zwroty akcji oraz cięty humor.

Produkcja: Tito Productions K.Fukacz-Cebula D.Słonina

Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz

Scenografia: Wojciech Stefaniak

Kostiumy: Justyna Woźniak

Obsada: Małgorzata Foremniak, Dorota Krempa, Mateusz Banasiuk /Marcin Hycnar, Szymon Bobrowski, Wojciech Malajkat

