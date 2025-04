Zaproś teatr pod swój dach to absolutnie nowatorskie przedsięwzięcie, ktorego w Polsce jeszcze nie było! To cykl spektakli odbywających się w przestrzeni domowej. Ktoś powiedziałby, że to niemożliwe do wykonania. A jednak!

Idea "Zaproś teatr pod swój dach"

Pomysłodawcami oraz jednocześnie aktorami są: Anna Skubik oraz Arek Cyran. Na co wpadła aktorka para? Zapragnęli, by teatr jednoczył, a sztuka byla zapraszana do domu. Materiałem do stworzenia projektu jest sztuka "Związek otwarty" autorstwa Dario Fo i Franki Ram. Traktuje ona o typowej relacji partnerskiej w długotrwałym związku, dlatego idealnie wpisuje się w przestrzeń domową. Spektakl będzie wzbogacony muzyką na żywo. Całe przedsięwzięcie ma na celu integracje społeczności i nawiązanie dialogu międzyludzkiego, zachęcić do dyskusji i pochylenia się nad tematem związków otwartych. A jeśli o otwartości mowa, Anna Skubik i Arek Cyran postanowili odpowiedzieć też na kilka pytań o sobie i swoim pomyśle!

Po lewo Anna Skubik, po prawo: Arek Cyran

Dlaczego projekt jest nowatorski? Skąd inspiracja, jeśli się na kimś wzorujecie?

- Bardzo możliwe, że tego typu formuła miała już miejsce. Nasza idea zrodziła się z obserwacji społeczeństwa – ludzie współcześnie w dobie Internetu coraz mniej dążą do bezpośrednich spotkań. Stąd refleksja, że warto to zmienić. A skoro teatr sam w sobie jest właśnie niepowtarzalnym, bezpośrednim spotkaniem, a naszą działką jest teatr i w tej dziedzinie najłatwiej jest nam się wyrazić, zatem pomyśleliśmy o spektaklu. Z naszej perspektywy, w tego rodzaju spotkaniach jest potencjał zbudowania szczególnej bliskości i otwartości między uczestnikami, co wydaje nam się bardzo wartościowe.

Czy na co dzień teatr pochłania was bez reszty? Jak się realizujecie, jeśli nie w 100% poprzez występy?

- Oboje jesteśmy zawodowymi aktorami. Współpracujemy z różnymi teatrami i razem tworzymy grupę nieformalną Teatr A+A. Staramy się łączyć naszą pasję teatralną z pracą. A nasz projekt stwarza nam taka szansę.

Gdzie was można znaleźć, jak się kontaktować i ile to kosztuje?

- Za pośrednictwem crowdfundingowego serwisu wspieramkulture.pl ze wsparciem Za Grolsch Kultury udało nam się zebrać 100% środków na realizacje naszego projektu. W ciągu najbliższych tygodni powstanie strona naszego projektu www.zaprosteatr.pl, oraz profil na portalu społecznościowym (facebook) przez które będzie można się z nami kontaktować. Zamierzamy korzystać z dotacji i grantów, bo chcielibyśmy aby spektakle w domach były bezpłatne. Jednak, musimy brać pod uwagę ewentualność sprzedaży komercyjnej naszego projektu. Cena spektaklu będzie ustalana indywidualnie z zależności od generowanych kosztów (transport, nocleg itp).

Jesteście przekonane? My bardzo! Obejrzyjcie video promujące utalentowanych i pomysłowych aktorów:

Na podstawie materiałów prasowych

