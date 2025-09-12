Gwiazdy na scenie

Największe tłumy przyciągały nie tylko koncerty, ale należy przyznać, że cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem. Publiczność bawiła się z zespołem Kombii, śpiewała z Urszulą, przypomniała sobie największe hity zespołu Perfect & Łukasz Drapała, a na zakończenie sezonu dała się porwać niezwykłym interpretacjom utworów Leonarda Cohena w wykonaniu Artura Żmijewskiego. To właśnie te muzyczne wieczory sprawiły, że Plaża Wawer stała się jednym z najbardziej klimatycznych punktów na koncertowej mapie stolicy.

Plaża Wawer

Taniec, warsztaty i wspólna zabawa

Kolejnym hitem tegorocznego programu były warsztaty taneczne z gwiazdami „Tańca z Gwiazdami”, między innymi z Rafałem Maserakiem, Hanną Żudziewicz i Jackiem Jeschke. Nie zabrakło też pokazów tanecznych, podczas których publiczność mogła podziwiać mistrzowskie choreografie i zarazić się pasją do tańca.

Na najmłodszych czekały warsztaty śpiewu, lekcje gry na instrumentach, kreatywne zajęcia plastyczne oraz teatrzyki dla dzieci, które przenosiły najmłodszych w magiczny świat wyobraźni.

Plaża Wawer

Plaża dla całych rodzin

Rodziny z dziećmi przyciągało nie tylko największe w Polsce darmowe miasteczko dmuchańców, ale też strefy VR i gamingowe, eksperymenty naukowe, gigantyczne bańki mydlane oraz wyjątkowe wydarzenia tematyczne. W sierpniu dużym powodzeniem cieszyło się silent disco z Radiem Złote Przeboje, które roztańczyło Plażę Wawer hitami lat 80. i 90.

To wydarzenie pokazuje, że kultura i rozrywka mogą być blisko mieszkańców i dostępne dla każdego. Cieszę się, że wspólnie udało się stworzyć tak wyjątkowe miejsce dodaje Ewa Janczar, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Plaża Wawer

Plaża, która łączy pokolenia

Plaża Wawer połączyła pokolenia i udowodniła, że nadwiślańska sceneria może stać się idealnym miejscem do spotkań - zarówno dla tych, którzy szukają koncertowych emocji, rodzin z dziećmi, jak i seniorów. To właśnie różnorodność programu sprawiła, że każdy weekend miał swój własny klimat i przyciągał kolejne tysiące uczestników.

Plaża Wawer to projekt, który połączył kulturę, rekreację i spotkania nad Wisłą. O tym, jak wpisuje się on w życie dzielnicy i całej stolicy, mówią ci, którzy szczególnie wspierali tę inicjatywę.

Plaża Wawer to przestrzeń, która łączy mieszkańców, twórców i całe rodziny. To wakacyjna wizytówka dzielnicy, którą chcemy rozwijać mówi Paweł Michalec, Burmistrz Dzielnicy Wawer.

Plaża Wawer - i co dalej?

Tegoroczna edycja Plaży Wawer pokazała, jak wielkie jest zapotrzebowanie na bezpłatne, wakacyjne wydarzenia kulturalne i rodzinne w Warszawie. Ogromne zainteresowanie udowodniło, że projekt ma potencjał, by na stałe wpisać się w letni kalendarz stolicy. Dziś pozostaje trzymać kciuki, aby w kolejnych latach Plaża mogła być kontynuowana i rozwijana – bo Wawer już pokochał to miejsce. Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Wawer oraz Stołeczną Estradę.