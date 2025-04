Teatr Capitol przez całe lato! Jeśli planujecie już swoje urlopowe i wakacyjne przyjemności – polecamy komediowy repertuar Teatru Capitol. W wakacje teatry zamykają swoje podwoje. Ale nie Teatr Capitol! Będzie można obejrzeć przedpremierowe spektakle jesiennych hitów.

Reklama

"Między łóżkami"

W lipcu warto wybrać się na sztukę "Między łóżkami" (w obsadzie m.in. Katarzyna Skrzynecka, Artur Barciś, Radosław Pazura). To inteligentna komedia składająca się z 6 historyjek, przedstawiających zabawne, ale również wzruszające losy mieszkańców pewnego prowincjonalnego miasteczka. Wszystko dzieje się w ciągu 2 godzin, w 6 różnych pokojach, w których głównym meblem jest łóżko. Bohaterowie to m.in. para 50-latków godzących się uprawiać seks na antenie radiowej... W sumie 15 postaci granych brawurowo przez piątkę znakomitych aktorów. Doskonała zabawa, ale również refleksja i wzruszenie. Po prostu dobry teatr.

"Przekręt (nie)doskonały czyli kto widział Pannę Flint?"

Z kolei W sierpniu na deskach Capitolu widzowie będą mogli zobaczyć kolejny nowy spektakl – "Przekręt (nie) doskonały czyli kto widział Pannę Flint?" w świetnej obsadzie: Joanna Moro, Łukasz Nowicki, Maja Bohosiewicz, Dorota Chotecka, Jacek Kopczyński i inni. To esencja brytyjskiego humoru! Inteligentna, pełna wdzięku, świetnie skonstruowana komedia obyczajowa, która od premiery w Theatre Royal Windsor w 1984 roku praktycznie nie schodzi z afisza. Trudno bowiem o bardziej aktualny i wiecznie żywy temat niż PODATKI! Rozliczenia podatkowe spędzają bowiem sen z powiek nawet najbardziej praworządnemu obywatelowi, a hasło "Urząd Skarbowy" powoduje zimne dreszcze! Jak przechytrzyć Skarbówkę? Gdzie uciec, by nie dosięgły nas macki Fiskusa? Co zrobić, by nie oddać urzędnikom swoich mniej lub bardziej ciężko zarobionych pieniędzy? Może widzowie znajdą podpowiedź po obejrzeniu tego spektaklu.

Oprócz tego, w repertuarze także spektakle już widzom znane i cieszące się dużym zainteresowaniem: "Goło i wesoło", "Wariatka", "Dwie połówki pomarańczy", "Kiedy kota nie ma", "Klimakterium... i już", "Klimakterium 2, czyli menopauzy szał", "Dzikie żądze".

Zajrzyj koniecznie na stronę Teatru Capitol oraz fanpage.

UWAGA! W lipcu i sierpniu kasa przy ul. Marszałkowskiej 115 czynna jest od poniedziałku do soboty w godz.: 10 - 18 lub do rozpoczęcia spektaklu.

Na podstawie materiałów prasowych

Reklama

Zobacz też:



Darmowy teatr nad Wisłą Kuba Wojewódzki wyśmiewa Smaszcz-Kurzajewską 20 najczęściej wybieranych piosenek na pierwszy taniec Książki, które przeczytasz w 1 dzień Książki, które warto znać, a mają mniej niż 100 stron