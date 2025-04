Dobry film na walentynki w domowym zaciszu? Mamy propozycję!

Reklama

"Praktykant" to najnowszy obraz nominowanej do Oscara Nancy Meyers, autorki takich filmowych przebojów jak "To skomplikowane", "Lepiej późno niż później" czy "Czego pragną kobiety". Ciepła opowieść o przyjaźni i życiowym doświadczeniu z Robertem De Niro i Anne Hathaway zadebiutuje na Blu-ray i DVD w ofercie Galapagos Films już 5. lutego!

Kilka słów o "Praktykancie"

Ben Whitaker (Robert De Niro) jest 70-letnim wdowcem, który na własnej skórze przekonuje się, że emerytura nie jest taka wspaniała jak opisują ją w prospektach reklamowych funduszy emerytalnych. Dlatego wykorzystuje nadarzającą się okazję, aby wrócić do aktywnego życia, i zatrudnia się jako stażysta w redakcji strony internetowej poświęconej modzie, założonej i prowadzonej przez energiczną Jules Ostin (Anne Hathaway). Spotkanie doświadczonego mężczyzny i młodej kobiety stanie się początkiem przyjaźni i wyjątkowej przygody, która zmieni życie obojga.

Wierzę, że Praktykant wywoła u widzów śmiech, ale mam również nadzieję, że dzięki niemu będą pamiętać, że jeśli coś kochasz, nigdy nie tracisz pasji. Rób to tak długo i tak dobrze, jak tylko możesz.

-dodaje reżyserka.

Tekst na podstawie materiałów prasowych

Reklama

Zobacz:



Jaki film odzwierciedla twój związek? [psychotest] Kobiece filmowe wieczory w Kinotece