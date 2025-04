Przedsięwzięcie "The Met: Live in HD" nawiązuje do bogatej, ponad 80-letniej tradycji słynnych transmisji radiowych spektakli tego nowojorskiego teatru. Pomysłodawcą cyklu jest obecny dyrektor generalny The Metropolitan Opera - Peter Gelb, od lat związany z branżą telewizyjną.

Od początku - skąd pomysł?

30 grudnia 2006 roku po raz pierwszy w historii popłynął w eter operowy obraz i dźwięk w formacie HD & DD Surround i pokazano Zaczarowany flet Mozarta. Spektakl obejrzało wtedy 30 000 widzów zgromadzonych w 150 salach na terenie USA. Sukces kasowy i frekwencyjny sprawił, że do projektu natychmiast przyłączyły się ośrodki z całego świata.

Naprawdę na żywo

Cyfrowy sygnał o wysokiej rozdzielczości dociera do adresata za pomocą satelity okołoziemskiego zaledwie z kilkusekundowym opóźnieniem. W Europie - mimo 6-godzinnej różnicy czasu - przedstawienia można oglądać na żywo w godzinach wieczornych, a to dlatego, że Met, jak nazywają swój teatr nowojorczycy, gra w soboty 2 spektakle: pierwszy wczesnym popołudniem, a drugi wieczorem. Transmitowany jest ten popołudniowy. Przed każdą transmisją odbywają się w trakcie wcześniejszych przedstawień dodatkowe próby kamerowe, aby podczas przekazu na żywo obraz z kilkunastu kamer był idealnie zsynchronizowany z wydarzeniami na scenie.

Bilety na "The Met: Live in HD"

Do tej pory do szczęśliwych nabywców trafiło ponad 17 milionów biletów. Transmisje nowojorskich spektakli oglądają widzowie 70 krajów świata zgromadzeni w ponad 2000 sal kinowych, filharmonicznych i teatralnych. Do dziś zaprezentowano w ramach tego cyklu 87 przedstawień - od klasyki, po dzieła współczesne. Najpopularniejsze tytuły pokazywane są ponownie, jednak za każdym razem w innej obsadzie.

teatrstudio.pl

Polacy w "The Metropolitan Opera"

Nowojorska The Metropolitan Opera od początku swej działalności (1883) słynie nie tylko z występów doskonałych śpiewaków i dyrygentów, ale także z kreowania ich karier. Nasi najlepsi wokaliści - obecnie Mariusz Kwiecień, Piotr Beczała, Aleksandra Kurzak i Andrzej Dobber, a wcześniej Teresa Żylis-Gara, Małgorzata Walewska, Wiesław Ochman, Adam Didur, bracia Reszke czy wreszcie wyjątkowo ubóstwiana przez Amerykanów Marcelina Sembrich-Kochańska - występowali i wciąż występują na deskach tego teatru.

Transmisja spektakli

Spektakle prezentowane są z polskimi napisami. Widzowie otrzymują również polskojęzyczne ulotki z obsadą i streszczeniem libretta pokazywanej opery. Podczas przerw w transmisji kamera zagląda za kulisy i na sale prób. Można też posłuchać wywiadów z artystami występującymi w przekazywanym na żywo przedstawieniu. Operatorzy śledzą także zmiany dekoracji, których dokonuje świetnie wyszkolona armia pracowników sceny - tego wszystkiego nie może zobaczyć publiczność zasiadająca na widowni Met.

HARMONOGRAM TRANSMISJI W TEATRZE STUDIO

03.10.2015 / sobota 18.30 Trubadur VERDI WPROWADZENIE Paweł Orski

17.10.2015 / sobota 18.30 Otello VERDI WPROWADZENIE Jerzy Snakowski

31.10.2015 / sobota 16.30Tannhäuser WAGNER WPROWADZENIE Dorota Kozińska

21.11.2015 / sobota 18.00 Lulu BERG WPROWADZENIE ACUS - Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski

12.12.2015 / sobota 18.30 Zaczarowany flet MOZART WPROWADZENIE Anna S. Dębowska

16.01.2016 / sobota 18.30 Poławiacze pereł BIZET WPROWADZENIE Jerzy Lach

30.01.2016 / sobota 18.30 Turandot PUCCINI WPROWADZENIE Tomasz Cyz

05.03.2016 / sobota 18.30 Manon Lescaut PUCCINI WPROWADZENIE Jacek Marczyński

02.04.2016 / sobota 18.30 Madame Butterfly PUCCINI WPROWADZENIE ACUS - Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski

16.04.2016 / sobota 18.30 Robert Devereux DONIZETTI WPROWADZENIE Michał Merczyński

30.04.2016 / sobota 18.30 Elektra STRAUSS WPROWADZENIE Mateusz Wiśniewski

