Noc Muzeów to doskonała okazja, aby zobaczyć obiekty, które na co dzień są zazwyczaj niedostępne. W dodatku za symboliczną kwotę lub za darmo, co stanowi duży walor tego wydarzenia kulturalnego.

Reklama

Pierwsza edycja Nocy Muzeów w Warszawie odbyła się w 2003 roku. Wzięło w niej wtedy udział zaledwie 11 placówek i były to wyłącznie muzea.

W tym roku otworzy się ponad 250 różnych instytucji, w tym 52 muzea. Zainteresowani będą mogli zwiedzić również muzea, galerie, teatry, pracownie rzemieślnicze i ambasady. Niektóre atrakcje mają odbywać się na świeżym powietrzu. Uczestnicy będą mogli przepłynąć po Wiśle historycznym statkiem Loewentin, wziąć udział w nocnych grach terenowych czy iść na spacer tematyczny.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, aby przemieszczanie się po stolicy nikomu nie sprawiało trudności. W Noc Muzeów komunikacja miejska w Warszawie będzie działać do późnych godzin, a ZTM uruchomi specjalne linie "muzealne".

Tegoroczna Noc Muzeów rozpocznie się już 14 maja i zapowiada się naprawdę obiecująco. Co warto zobaczyć podczas tej edycji? Przedstawiamy 5 największych atrakcji, których nie możesz pominąć!

1. Fabryka Wedla

Czekolada to twój ulubiony przysmak? Jeśli tak, to koniecznie musisz wybrać się do Fabryki Wedla na warszawskiej Pradze. Miłośnicy marki będą mogli zobaczyć od kuchni, jak powstają przepyszne wedlowskie słodycze oraz obejrzeć galerię rzeźb z czekolady. Uczestnicy wycieczki będą mogli obejrzeć m.in. linię produkcyjną Venus oraz Pracownię Rarytasów. Fabryka będzie otwarta w godzinach 12-24.

2. Muzeum Neonów

Muzeum Neonów to jedyne miejsce w Polsce, w którym można podziwiać najpiękniejsze rodzime reklamy świetlne. W ubiegłym roku placówka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - odwiedziło ją ponad 18 tys. osób. W tym roku muzeum świętuje 4. urodziny. Uczestnicy Nocy Muzeów będą mogli obejrzeć m.in.: odnowione neony Jubiler, Dworzec Kolejowy Chodzież, Kino Prahę, Filiżankę, Jasia i Małgosię czy Główną Księgarnię Techniczną.

3. Park Natoliński

Centrum Europejskie Natolin i dzielnica Ursynów oferują zwiedzanie niedostępnego na co dzień Parku Natolińskiego. Jeśli jesteś miłośniczką dzikiej przyrody, spacer po parku na pewno ci się spodoba, ponieważ poniżej skarpy przypomina odciętą od cywilizacji dziką puszczę. W parku znajdują się zjawiskowe XIX zabytki: akwedukt i niewielka świątynia dorycka. Podczas spaceru będzie można posłuchać muzyki.

Centrum Europejskie Natolin, znajdujące się przy ul. Nowoursynowskiej 84, będzie można zwiedzać w godzinach 21-1. Na spacer po parku można wybrać się z przewodnikiem (takie wejście będzie odbywało się co 30 minut). Wycieczka trwa około 30-40 minut.

4. Cmentarz Żydowski

Chcesz poczuć dreszczyk emocji? Udaj się na spacer po tajemniczym Cmentarzu Żydowskim. Nocna wycieczka wzdłuż jego alejek z pewnością będzie dla ciebie niesamowitym przeżyciem. Cmentarz nawet za dnia wywołuje niesamowite wrażenie, dlatego w ciemnościach na pewno wygląda jeszcze bardziej intrygująco. Znajduje się na największe skupisko oheli, czyli grobowych mauzoleów wybitnych rabinów i cadyków.

Oprowadzanie po Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej rozpocznie się o godzinie 22.30. Obowiązują zapisy: zapisy@jewish.org.pl

5. Ośrodek Kultury Muzułmańskiej

Jeśli interesujesz się islamem, koniecznie musisz wybrać się do Ośrodka Kultury Muzułmańskiej - siedziby Ligi Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Będziesz mogła poszerzyć swoją wiedzę na temat religii i porozmawiać z muftim (muzułmańskim prawnikiem i teologiem). Ośrodek zapewnia wiele atrakcji, m.in. pokaz tańca Dabka, kącik hinny i kącik kulinarny.

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej znajduje się przy al. Bohaterów Września 23. Będzie czynny w godzinach 15-23. Zwiedzanie meczetu planowane jest w godzinach: 15-15.45, 17.30-18.15, 20.30-21.15, warsztaty hidżabowe rozpoczną się o godzinie 18.45, zaś pokaz tańca Dabka o 19.30.

Reklama

Zobacz również:

Cannes 2016. Jakie filmy walczą o Złotą Palmę? 5 powodów, dla których (nie) warto oglądać oscarowych filmów 7 krótkich książek, które warto przeczytać