Za co kochamy kino? Za wspaniałą atmosferę i rozrywkę. Ale fajnie też obejrzeć filmowy hit w domowym zaciszu. Prezentujemy 5 wakacyjnych premier na DVD, obok których nie przejdzie się obojętnie!

Filmy i seriale na DVD

To, co zyskało niewiarygodną popularność i uznanie, to serial "Dolina Krzemowa". To absolutne novum w telewizji: Dolina Krzemowa to miejsce, w którym narodziły się największe komputerowe potęgi współczesnego świata. Serial zapowiadał się elitarnie i technicznie, dla tzw. wtajemniczonych, a zyskał niemałe grono sympatyków.

W filmowym gronie znalazł się oscarowy "Snajper" z wyśmienitym Bradleyem Cooperem w roli głównej. Tym razem zerwał z wizerunkiem ekranowego przystojniaka i imprezowicza. Wcielił się w rolę Chrisa Kyle'a, najskuteczniejszego snajpera w historii amerykańskiej armii.

Co jeszcze znajduje się w naszym zestawieniu premier DVD? Zobacz!

