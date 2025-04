Znakomita komedia w reżyserii Piotra Wereśniaka, która który zgromadziła ponad 750 000 widzów w kinach już na DVD!

„Wkręceni 2” cię wkręcą!

To znakomita produkcja, która kontynuuje tradycję kultowych polskich komedii - kpi z otaczającej nas rzeczywistości i przez śmiech daje nadzieję na lepsze jutro. Przebojowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie na czele z Pawłem Domagałą, Małgorzatą Socha, Martą Żmudą Trzebiatowską, Barbarą Kurdej-Szatan i Bartoszem Opanią już 15 maja zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD w ofercie Galapagos Films! "Wkręceni 2" to kontynuacja przebojowej komedii Piotra Wereśniaka, którą w kinach zobaczyło ponad 800 tysięcy widzów. Bohaterami filmu „Wkręceni” jest 3 przyjaciół ze Śląska - Franczesko (Piotr Adamczyk), Fikoł (Bartosz Opania) i Szyja (Paweł Domagała). Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce, postanawiają spędzić szalony weekend w stolicy...

"Wkręceni 2": fabuła

We „Wkręconych 2” bohaterowie znani z pierwszej części filmu - z Szyją (Paweł Domagała) i Fikołem (Bartosz Opania) na czele - ruszają na podbój stolicy i polskiego showbiznesu. Po ostatnich przygodach na prowincji przyjaciele rozstali się i rozjechali po świecie. W rodzinnym mieście został jedynie Szyja, czyli Tomek Zarówny - jak zawsze posłuszny swojej ukochanej żonie – Jadwidze (Barbara Kurdej-Szatan). I to właśnie on wpada tym razem w kłopoty. Pracując przy autostradzie, Szyja poznaje przypadkiem agentkę gwiazd, Klementynę (Małgorzata Socha). Seksowna blondynka porywa go na kilka dni do Warszawy. Jeszcze tego samego dnia Tomek zmienia się w prawdziwego celebrytę, a jego żona, słynna Jadźka postanawia sprowadzić go do domu, choćby i siłą.

We „Wkręconych 2” refleksja dotyczy kultu celebrytów, który w Polsce bardzo się rozwinął. Ludzie są zafascynowani sławą, a my staramy się to w jakiś sposób zdiagnozować na komediowo.

- Piotr Werśniak, reżyser

W głównych rolach w filmie „Wkręceni 2” wystąpili: Paweł Domagała, Małgorzata Socha, Marta Żmuda Trzebiatowska, Barbara Kurdej - Szatan, Bartosz Opania, Filip Bobek, Antoni Królikowski, Leszek Lichota. W obsadzie znaleźli się m.in. Anna Mucha, Magdalena Lamparska, Marcin Perchuć, Kacper Kuszewski, Grzegorz Małecki, Anna Karczmarczyk czy Natalia Siwiec.

