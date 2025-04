Koncert Tribute to Jantar w Teatrze Capitol

Już 19 września o godzinie 19:00 w Teatrze Capitol w Warszawie odbędzie się niesamowity koncert "Tribute to Jantar". Na scenie pojawią się same dobrze znane wam gwiazdy, m.in. Marek Kaliszuk, Arek Kłusowski, Kamil Bijoś, Michał Grobelny i wielu innych.

Kto nie zna piosenek Anny Jantar? Wielokrotnie już upamiętniania piosenkarka doczekała się koncertu na jej cześć z prawdziwego. zdarzenia. "Tribute to Jantar" to projekt, w którym najlepsi uczestnicy programów: “The Voice of Poland", "Twoja Twarz brzmi znajomo" oraz "Mam Talent" śpiewają utwory Anny Jantar. Marek Kaliszuk, który jednocześnie prowadzi koncert, Arek Kłusowski, Jagoda Kret i kilku innych wokalistów, którzy mają na koncie sukcesy w muzycznych show, ukazują zupełnie nieznane, dość zróżnicowanie i zaskakujące aranżacje muzyki Anny Jantar, a miłośnicy jej piosenek wychodzą z koncertu wzruszeni i... wracają po raz kolejny!

O koncercie "Tribute to Jantar"

Wyśmienitym wokalistom będzie towarzyszyć na żywo orkiestra pod kierownictwem Krzysztofa Mroziaka. Co usłyszymy? Będą to największe przeboje Anny Jantar w nowych, zaskakujących aranżacjach i odsłonach. Poprzednie koncerty "Tribute to Jantar", które odbyły się m.in w Rzeszowie, Lublinie czy Warszawie, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród publiczności. Stąd pomysł, by kontynuować to przedsięwzięcie!

materiały prasowe Teatr Capitol

Repertuar Anny Jantar przyciągnął w Rzeszowie i Teatrze Capitol w Warszawie tłumy fanów twórczości artystki. 7 wspaniałych młodych głosów wykonuje takie przeboje jak "Tylko mnie poproś do tańca", "Nic nie może wiecznie trwać", czy "Najtrudniejszy pierwszy krok", a to wszystko przy akompaniamencie orkiestry na żywo.

Na podstawie materiałów prasowych

