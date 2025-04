Słyszałaś o crowdfundingu? Można się domyślić o co chodzi, ale gdy zostaniemy zapytani o szczegóły, to gubimy się w pojeciach i definicjach. A warto wiedzieć, czym jest jedna z najlepiej rokujących i najszybciej rozpowszechnianych przez media forma finansowania projektów kulturalnych!

Reklama

Co to jest crowdfunding?

Wszystko opiera się na idei szerzenia i propagowania intersujących, przydatnych lub fascynujących projektów. Z definicji crowdunding to forma finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć przez społeczność, która organizuje się wokół tych planów i działań. Nas interesują najbardziej te, które są związane z kulturą. Jest czym się chwalić, bowiem na naszym rodzimym podwórku pojawia się coraz więcej ciekawych inicjatyw i innowacyjnych projektów teatralnych, muzycznych, mówiąc wprost: artystycznych i związanych ze sztuką.

fot. serwis prasowy

Jak działa crowdfunding?

Mimo wrażenia, że to dość zawiłe pojęcie, a procedura skomplikowana, mechanizm działania crowdfundingu jest bardzo prosty (i wciąż prawnie nieuregulowany). W najbardziej dosłownym rozumieniu tego słowa, ten system polega na finansowaniu różnego rodzaju inicjatyw, poprzez internetowy serwis crowdfundingowy (w Polsce działa m.in. serwis wspieramkulture.pl), za pomocą transakcji bezgotówkowych. Daje to możliwość otrzymania określonego prezentu - materialnego lub nie. Poprzez drobne (a nawet symboliczne) wpłaty zainteresowanych, pozwala sfinansować inicjatywę o określonych, często wysokich założeniach budżetowych.

Kto może włączyć się do akcji?

Dosłownie każdy może zostać zarówno darczyńcą, jak i... inicjatorem pomysłu. Dlaczego?

Projektem może być dowolne przedsięwzięcie biznesowe, kulturalne, naukowe czy społeczne. Nieważne jest doświadczenie, a nawet pieniądze, tylko sam cel i przedsięwzięcie. W biznesie będzie nim zarówno założenie nowej firmy, jak również rozwinięcie nowej działalności w ramach już istniejącej. W świecie kultury: to głównie realizacja projektów związanych z wszelką działalnością artystyczną i społeczną. Crowdfunding to przede wszystkim spełnianie marzeń. Nie ma na co czekać!

Reklama

Więcej:

Wodoodporna książka? Tak, to możliwe! Książki, które odmienią twoje życie Czerwcowe nowości wydawnicze Gwiazdy na półfinale "Zaczarowanej piosenki"