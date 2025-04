Nie zdziwi was pewnie, kto wpadł na pomysł stworzenia książki odpornej na wodę. Para książkowych maniaków, mieszkająca w Amsterdamie, postanowiła wcielić pozornie irracjonalny pomysł w życie, czyli stworzyć książkę odporną na wodę!

Nadszedł czas, że do swojej wanny będziesz mogła zaprosić samego Szekspira! Były już foliowe pokrowce, wodoszczelne okładki, próżniowe worki i wszelkiej maści ochraniacze dla miłośników czytania książek w wodnym środowisku, czyli w wannie, nad morzem, na jachcie itp. Znasz ten moment, kiedy chcesz się w pełni zrelaksować w wannie, ale boisz się, że książka albo się zamoczy, albo zawilgotnieje? Właśnie. Dlatego też powstał egzemplarz wodoodpornej książki. Na czym polega innowacyjność projektu?

Wodoodporna książka z holenderskim paszportem

Książka odporna na wodę musi cechować się trwałością i niemalże niezniszczalnością. Jak drukować na materiale, który nie przepsuzcza wody? Jasper Jansen i Wing Weng są bliscy spełniania tej obietnicy (i marzenia). Książka ma w zamyśle nie być... papierowa, choć będzie łudząco przypominać standardowy egzemplarz. Do jej tworzenia zostal wykorzystany syntetyczny papier (polipropylen), który łudząco przypomina klasyczny. Materiał ten wygląda jak zwykły papier o grubości 0,085 mm, ale jest całkowicie odporny na wodę. Do druku wykorzystano tusze, które nie rozpuszczały się przy różnych temperaturach wody i typach mydlin. Co więcej, taka książka będzie nie tylko wodoodporna, lecz także oprze się próbom rozdarcia, otarcia czy cięcia.

Screen Facebook

Projekt przeszedł już fazę testów, teraz pora na zebranie odpowiedniej kwoty pieniędzy (ma już połowę) na Kickstarter i uruchomienie szerszej produkcji. Firma Bibliobath zamierza w pierwszej kolejności wydrukować 4 pozycje, które znajdują się w domenie publicznej: opowiadania Marka Twaina, wiersze W.B. Yeatsa, "Makbeta" Szekspira i uproszczoną wersję "Sztuki wojny" Sun Zi.

Jesteście ciekawe, jak będzie prezentować się pierwsza wodoodporna książka? My bardzo!

