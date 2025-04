Stanik ten wyceniono jedynie na 2 miliony dolarów. To mało w porównaniu do innych biustonoszy marki Victoria's Secret, które mieliśmy przyjemność zobaczyć w przeciągu ostatniej dekady.

Fot. blog.olyafirst.com

Najdroższy z najdroższych kompletów Victoria's Secret zaprezentowała w 2000 roku Gisele Bündchen. Stanik, jak również seksowne figi wykonano z czerwonej satyny wysadzanej drogocennymi kamieniami, w tym 300-karatowymi tajlandzkimi rubinami. Wartość tego kompletu oszacowano na 15 milionów dolarów. Pięć lat później piersi Brazylijki ozdobił stanik wykonany z 18-karatowego białego złota wysadzanego ponad 2900 diamentami, 22 rubinami z wielkim 101-karatowym diamentem w formie wisiorka umieszczonego pod biustonoszem. Aby zostać szczęśliwą posiadaczką tego stanika trzeba było zapłacić 12,5 miliona dolarów.

Fot. most-expensive.co.uk, daddyfiles.com

O pół miliona tańszy był stanik, który w 2001 roku miała na sobie Heidi Klum. Haevenly Star Bra zrobiono z 90-karatowych diamentów oraz różowych szafirów. 11 milionów dolarów kosztował komplet zaprezentowany przez Niemkę dwa lata później. The Very Sexy Fantasy Bra zaprojektował Mouawad. Do jego wykonania użyto 70-karatowego diamentu excelsior. Połączono go z granatami, ametystami i pomarańczowymi szafirami. Sam stanik zawierał łącznie łącznie 2809 kamieni. Wykonanie tego stanika pochłonęło 375 godzin.

Fot. goodtimes.ndtv.com

10 milionów dolarów kosztowały biustonosze zaprezentowane w 2002 przez Karolinę Kurkovą oraz w 2004 roku przez Tyrę Banks. Pierwszy z nich - Star of Victoria Fantasy Bra - zawierał 1150 rubinów, 1600 szmaragdów oraz diament Wiktorii. Drugi - Heavenly 70s Fantasy Bra - stworzony był z 2900 diamentów i 18-karatowego białego złota. Po środku - podobnie jak Star of Victoria Bra - zdobiony był 70-karatowym diamentem

Fot. most-expensive.co.uk

W 2006 roku w staniku wartym 6,5 miliona dolarów pojawiła się Karolina Kurková. Czeska modelka miała na sobie ponad 2 tysiące diamentów oraz 10-karatową diamentową broszkę. Dwa lata później zobaczyliśmy jeszcze tańszy stanik. Black Diamond Fantasy Miracle Bra, który zaprezentowała Adriana Lima, kosztował 5 milionów dolarów. Stworzył go amerykański projektant biżuterii Martin Katz. Na jego wykonanie zużył 3,575 czarnych diamentów, 117 jednokaratowych, białych, okrągłych diamentów oraz trzydzieści cztery rubiny.

Fot. fashiontribes.typepad.com, goodtimes.ndtv.com

Ceny kolejnych staników w porównaniu do Heavenly Star Bra prezentowanego w 2005 roku przez Gisele Bündchen drastycznie spadły. Świąteczny biustonosz Victoria's Secret Fantasy, w którym w 2007 roku pokazała się Selita Banks, wykonany był z diamentów, rubinów, szmaragdów i żółtych szafirów o łącznej wartości 4,5 miliona dolarów. Rok temu Marisa Miller zaprezentowała biustonosz Fantasy Bra, na który zużyto ponad dwa tysiące diamentów. Na wisiorku pod biustonoszem umieszczono 16-karatowy diament. To jedna z najbardziej kryzysowych wersji słynnych staników Victoria's Secret. W tym roku będzie trochę lepiej. Choć biustonosz, który zaprezentuje Adriana Lima wyceniono na 2 miliony dolarów, to mimo wszystko wygląda lepiej niż ten z zeszłego roku.

Fot. ninavintage.wordpress.com, hotcelebshome.com

Wymienione staniki należą do jednych z najdroższych na świecie. Najdroższym z najdroższych jest jednak ten zaprojektowany przez Susan Rosen. W diamentowym bikini w 2006 roku pozowała aktorka Molly Sims. Kosztuje ono jedynie 30 milionów dolarów! Chciałybyście któryś z tych staników mieć w swojej szafie?