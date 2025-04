Kolejna edycja, nowe uczestniczki i podobne powody, dla których wysłały zgłoszenie m.in.: otworzenie własnego biznesu, chęć rozwoju i niezależności, poszerzenie kompetencji cyfrowych. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji, najwięcej kobiet uczestniczących w projekcie, pochodzi z małych miejscowości.

To ważne, ponieważ od początku zależało nam wyrównywaniu szans, między innymi stąd pomysł formuły on – line - podkreślają organizatorki wydarzenia. Co ciekawe, w szkoleniu uczestniczą też kobiety z pokolenia silver - W naszym projekcie w nie ma ograniczeń. W każdym wieku i każda kobieta może zostać top women w e-biznesie, trzeba tylko uwierzyć w siebie, otworzyć się i wziąć z programu jak najwięcej. Powiem nawet więcej – kobiety 50+ mają często ogromne doświadczenie zawodowe i także ogromny bagaż doświadczeń życiowych, które doskonale mogą wykorzystać teraz do budowania nowych przedsięwzięć - przekonuje Anna Heimberger, Prezeska Fundacji Kobiety e -biznesu.