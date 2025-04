Kto lepiej potrafi ująć sedno miłości niż poeci, pisarze i filozofowie? W te walentynki wyraź swoje uczucia do ukochanej osoby, używając najpiękniejszych słów o miłości. Te cytaty walentynkowe uznawane są za najpiękniejsze sentencje na walentynki. Sprawdzą się nie tylko wysłane drugiej połówce, ale także bliskiej osobie - mamie, siostrze, koleżance.

Niezależnie od tego, czy chcesz dodać romantyczny akcent do walentynkowej kartki, wiadomości czy prezentu, te sentencje pomogą ci uzupełnić podarunek. Możesz wpisać je na bilecik prezentowy, dopisać do życzeń walentynkowych albo wykorzystać jako SMS do bliskiej osoby.

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie - Antoine de Saint Exupery

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie - Victor de Lima Barreto

Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie - F. Mauriac

Miłość jest jak nieusuwalne znamię, przetrwa burze i nigdy nie zadrży. Miłość nie zmienia się z czasem, w ciągu godzin czy tygodni, ale potwierdza się, nawet u progu przeznaczenia - William Shakespeare

Jedno jest tylko w życiu szczęście kochać i być kochanym - George Sand

Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku - Antoine de Saint Exupery

Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła - Johann Wolfgang Goethe

Nikt ni­kogo nie tra­ci, bo nikt ni­kogo nie może mieć na włas­ność. I to jest naj­ważniej­sze przesłanie miłości - mieć naj­ważniej­szą osobę na świecie, ale jej nie posiadać - Paolo Coelho

Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć - Jo­natha­n Car­roll

Nigdzie nie kupisz szczęścia, miłość daje je gratis - Phil Bosmans

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać - Jan Paweł II

Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą - Św. Paweł z Tarsu

fot. Cytaty na walentynki/Adobe Stock, Drobot Dean

Cytaty walentynkowe sprawdzą się także jako element biżuterii. Subtelne, pełne emocji słowa wygrawerowane na bransoletce zegarku czy breloku staną się piękną pamiątką na długie lata. Taki drobny gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy ukochanej osoby.

Oto kilka gotowych propozycji:

Na zawsze Ty i ja

Kocham Cię bardziej niż wczoraj

Moje serce jest Twoje, dziś i zawsze

Razem na zawsze

Życie jest słodsze z Tobą

Moje serce bije dla Ciebie

Jesteś moim szczęściem na zawsze

Z Tobą miłość nie wymaga wysiłku

Jesteś moim spełnieniem marzeń

Z Tobą każda chwila jest wyjątkowa

Artykuł pierwotnie został opublikowany 13.02.2013.

