Algorytmy Instagrama co chwilę się zmieniają, a twórcy aplikacji na bieżąco zmieniają zdanie co do tego, co się teraz "klika". Kiedyś ważne były tylko zdjęcia, później chwytliwe opisy, a teraz jesteśmy gdzieś pomiędzy. Optymalne są krótkie podpisy do zdjęć, szczególnie jeśli prowadzisz swój profil tylko dla siebie i znajomych. Oto pomysły na ciekawe opisy do zdjęć na insta.

Cytaty, sentencje i aforyzmy są świetnym sposobem na podpisanie zdjęcia na IG. Możesz za ich pomocą nawiązać do tego, co jest na zdjęciu, ukryć w cytacie swoje aktualne emocje czy przemyślenia albo po prostu wybrać coś, co ci się podoba. Świetnie sprawdzą się w tej roli zarówno popularne, wszystkim znane cytaty o życiu i aforyzmy, jak i fragmenty książek. Mogą zadziałać też cytaty o przyjaźni lub miłości, jeśli dodajesz zdjęcie z kimś bliskim.

Pamiętaj, aby zawsze podpisać autora. Niektórzy umieszczają wybrany cytat na zdjęciu (w prostym programie graficznym, takim jak Canva czy nawet Paint). Dzisiejszy Instagram stoi przede wszystkim na fundamencie rolek - w nich też możesz umieścić wybraną sentencję, a w opisie dodać coś od siebie lub po prostu umieścić hasztagi.

Oto ciekawe cytaty, które możesz wykorzystać jako opis zdjęcia na IG:

Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. - Mark Twain

Kochać samego siebie - to początek romansu na całe życie. - Oscar Wilde

Jestem, jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. - Wisława Szymborska

Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co ci się trafi. - Winston Groom "Forrest Gump"

Przyjaciel to ktoś, kto potrafi uśmiechem twój dzień rozjaśnić, gdy inni potrzebują tysiąca słów. - Beth Nimmo "Łzy Racheli"

Nie żałuj umarłych, Harry. Żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości. - J. K. Rowling "Harry Potter i Insygnia Śmierci

Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w twoim uśmiechu. - Gabriel García Márquez

Możesz też zdecydować się na cytat w innym języku, np.:

Enjoy the butterflies, enjoy being naive. Enjoy the nerves, the pressure... - Daniel Ricciardo (Ciesz się z motyli, doceniaj bycie naiwnym, stres i presję)

Good Vibes Only - same pozytywne wibracje

When things change inside you, things change around you - Kiedy coś zmienia się w tobie, zmienia się też dookoła ciebie

No regrets, only memories - D. Ricciardo

Le coeur a ses rai sons que la raison ne connaît poin. - Blaise Pascal (Serce ma swoje racje, których rozum nie zna)

Ce ne sont pas les richesses qui font le bonheur, mais l'usage qu'on en fait - Saavedra Miguel de Cervantes (Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale ich dobre użycie)

Il segreto della felicità è la libertà - sekretem szczęścia jest wolność

Il buon giorno si vede dal mattino - jaki poranek, taki cały dzień, dobry dzień zaczyna się od poranka

fot. Opisy do zdjęć na insta/Adobe Stock, fizkes

Tekst ulubionej albo właśnie włączonej piosenki to także świetny pomysł na opis pod zdjęciem na insta. Cytaty z piosenek pozwalają przekazać nawet trudne emocje lub po prostu podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami.

Oto kilka fragmentów piosenek, które świetnie sprawdzą się jako opis pod zdjęciem na insta:

Kochaj mnie mimo wszystko. Jeśli zwątpisz choć jeden raz… Jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie - Katarzyna Nosowska „Mimo wszystko”

All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm - Depeche Mode „Enjoy the Silence”

That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough - R.E.M. „Losing my religion”

Serce jej popękało w Paryżu nad Sekwaną, uciekła z niej miłość i zgubiła się radość, w za ciasnej łazience zmywa wino z ubrania, oczy ma popękane, znowu piła do rana - Koniec Świata "Serce w Paryżu

So, look what I got, look at what you taught me and for that, I say: thank you, next - Ariana Grande "Thank you, next"

Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną, by nadać sens życia krokom - Eldo "Chodź ze mną"

Tęsknię, choć wiem, nie powinienem, zostałem sam jak stoję z rozsznurowanymi butami, mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie - Fisz "Sznurowadła

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it - Selena Gomez, “Back To You”

I’m looking right at the other half of me - Justin Timberlake, “Mirrors”

Jeśli prowadzisz profil na Instagramie tylko dla siebie i znajomych, możesz śmiało w opisie krótko wspomnieć, co u ciebie. Być może kupiłaś coś nowego albo zaczęłaś nową pracę. Napisz, jakie hobby ostatnio zajmuje twój czas albo pokaż zdjęcie swojego pupila i dodaj uroczy podpis.

Instagram to medium społecznościowe, dlatego jest idealnym miejscem do podzielenia się swoimi osobistymi przemyśleniami, dobrymi wspomnieniami czy po prostu "selfie z zaskoczenia".

Jeśli zależy ci na zasięgach lub chcesz mieć stały kontakt ze swoimi znajomymi czy innymi obserwującymi, zadaj im w opisie pytanie. Nie musi to być nic skomplikowanego - po prostu zachęć ludzi do dyskusji na rzucony przez ciebie temat.

O co możesz zapytać? Oto przykłady:

Twój idealny kierunek na wakacje to...

Jaki film polecasz mi na wieczór?

Poczytałabym coś. Co polecasz?

Jedna rzecz, którą możesz jeść do końca życia: pizza czy burger?

Jakie są twoje ulubione kolory na paznokciach?

Szukam dobrego fryzjera/kosmetyczki/groomera w [miasto]

fot. Jakie opisy do zdjęć na insta/Adobe Stock, Sondem

Kiedyś Instagram nie mógł obyć się bez hashtagów. Dzisiaj ich rolę przejmują nieco słowa kluczowe, choć jeśli zależy ci na zasięgach, dobrze używać obu. Hasztagi to słowa, którymi opisujesz zdjęcie - wybierając je do swojego opisu, łącz ze sobą te o dużych zasięgach (np. #polskadziewczyna #podróże #dlaciebie #polishgirl #instanails #instaday #instaphoto #coffee) oraz te o dużo mniejszych. Dzięki temu masz większe szanse trafić do zakładki "proponowane".

Obecnie ważne są także słowa kluczowe, które opisują to, co znajduje się na danym zdjęciu, ale też na twoim profilu. Użytkownicy mogą wpisać w wyszukiwarkę np. przepis na owsiankę czy golden retriever i w ten sposób trafić na twój post, bez konieczności szukania odpowiedniego hashtagu. Słowa kluczowe możesz wpisywać po przecinku lub jedno pod drugim, najlepiej na samym końcu opisu.

