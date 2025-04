Na pewno masz swoje ulubione śmieszne słowa, które zawsze cię bawią - czy są rzeczywiście śmieszne, czy też nie. Jednak istnieje spora grupa wyrażeń, które bawią większość społeczeństwa. Znasz te przykłady?

W polskim języku mamy dużo słów, które mogą brzmieć zabawnie nie tylko dla nas, ale także dla osób, które dopiero uczą się polskiego lub słyszą te słowa po raz pierwszy. Część z nich to regionalizmy i zwroty, które dla jednych są zabawne, dla innych całkiem normalne (np. kapcie, pantofle i ciapy albo kosz i kubeł na śmieci).

Są też słowa, które po prostu brzmią zabawnie, np.:

fintifluszki - drobiazg, głupstewko,

kworta - naczynie ćwierćlitrowe,

fafluny - kłaczki, drobne zanieczyszczenia (np. na swetrze),

nibynóżki - wypustki u pierwotniaków,

masztalerz - osoba zajmująca się końmi w stajni,

liczykrupa - osoba skąpa, oszczędna,

mniamniać - jeść,

meszty - buty eleganckie lub kapcie (w zależności od regionu),

trambambula - w gwarze łódzkiej gra "piłkarzyki"

ancymon - łobuz, urwis,

huncwot - łobuz, urwis,

wykidajło - ochroniarz przy wejściu do lokalu,

melepeta - ciamajda, fajtłapa.

fot. Śmieszne słowa/Adobe Stock, Studio Romantic

Śląsk to prawdziwa skarbnica zabawnie brzmiących słów. Nawet osoby, które na co dzień posługują się tą zachodnią gwarą, mogą wskazać zwroty, które są dla nich zabawne. Spora część z nich zapożyczona jest z języka niemieckiego. To np. szmaterlok od niemieckiego "schmetterling", czyli motyl albo halba, czyli butelka półlitrowa (najczęściej z procentem w środku) od niemieckiego "halb", czyli pół.

Jakie śląskie określenia mogą nas najbardziej bawić?

borsztajn - krawężnik,

karminadle - kotlety mielone,

bryle - okulary,

bajtel - dziecko (ale bajtlik - portfel),

sznitloch - szczypiorek,

hasiok - śmietnik,

ciaprok - brudas, fleja,

cićki - kłaczki, paprochy, fafluny,

ajerkuchy - naleśniki,

szolka - filiżanka,

klapsznita - kanapka zrobiona z dwóch kromek chleba, samo słowo "sznita" to kanapka z jednej kromki,

kibel - wiadro,

galoty - spodnie,

chyrlać - kaszleć,

kopruch - komar.

Wiele osób bawi także słowo "ciul", które w gwarze śląskiej ma bardzo wiele znaczeń. Możesz między innymi obraźliwie nazwać kogoś ciulem, naciulać się na mocno zakrapianej imprezie, ciulnąć w kogoś poduszką, pociulać dziecku bajkę i powiedzieć, że masz czegoś w ciul.

W języku niemieckim również jest sporo słów, które bawią zarówno osoby, które go znają, jak i te, które słyszą go bardzo rzadko. Mogą to być określenia, które w języku polskim znaczą coś innego (np. die Glut, czyli żar) albo wyrażenia bardzo długie, które w niemieckim można spotkać wszędzie (np. zwolnienie lekarskie, czyli die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung).

Inne śmieszne słowa po niemiecku to np.:

das Plumpsklo - slangowo toaleta, wychodek,

das Brimborium - hałas, wrzawa,

das Kuddelmuddel - bałagan,

bolzen - grać w piłke,

farbenfroch - kolorowy,

klappen - udać się (coś się udało),

kaput - zepsuty, uszkodzony.

Hiszpanie są mistrzami, jeśli chodzi o dziwne nazywanie rzeczy (podobnie jak Czesi albo Słowacy), ale mają także sporo słów, które dla Polaków są śmieszne, a dla Hiszpanów całkiem normalne. Polaków bardzo często śmieszy np. "hiszpański śmiech". W tym języku j czyta się jako h, dlatego, jeśli Hiszpana rozbawi coś w internecie, skomentuje to słowem "jajajajaja".

Dla Polaków śmieszne będzie także wyrażenie "słaby zakręt". W hiszpańskim przymiotniki wstawia się dopiero po rzeczowniku, a zatem zakręt słaby, czyli po hiszpańsku... curva débil.

Jakie jeszcze śmieszne słowa mają Hiszpanie?

perro salchicha - dosł. pies kiełbasa, czyli jamnik,

perrito caliente - dosł. gorący piesek, czyli hot dog

chupatintas - dosł. wysysający atrament, urzędnik,

pupa - ranka, krostka,

tiquismiquis - maruda,

cucaracha - karaluch,

zorro - lis,

marta - kuna,

pies - stopy.

fot. Śmieszne słowa/Adobe Stock, oneinchpunch

W języku ukraińskim, podobnie jak np. w rosyjskim, czeskim czy słowackim, bawią nas szczególnie te słowa, które po polsku znaczą zupełnie coś innego. Z tego powodu często rozmowa z obcokrajowcem kończy się wieloma nieporozumieniami, zazwyczaj bardzo zabawnymi.

Oto kilka śmiesznych słów po ukraińsku:

koty - kiszki (Кішки),

dynia - harbuz (Гарбуз),

fotel - krislo (Крісло),

żona - druzhyna (Дружина),

kanapa - dyvan (Диван),

warzywa - ovochi (Овочі),

fryzjer - perukar (Перукарня).

