Reklama

Historia czekolady sięga starożytnych cywilizacji Majów i Azteków, którzy cenili ziarna kakaowca jako dar bogów i spożywali gorzki napój kakaowy o rytualnym znaczeniu. W XVI wieku czekolada trafiła do Europy dzięki hiszpańskim konkwistadorom, gdzie szybko zdobyła popularność jako słodzony napój na dworach królewskich. W XVII wieku czekolada zaczęła być produkowana i konsumowana w całej Europie, przekształcając się z ekskluzywnego napoju w bardziej dostępny przysmak. Rewolucja przemysłowa w XIX wieku umożliwiła masową produkcję tabliczek czekolady: W 1847 roku powstała pierwsza tabliczka czekolady, z kolei rok 1875 roku to pojawienie się czekolady mlecznej!

Współcześnie czekolada jest jednym z najpopularniejszych słodyczy na świecie, dostępnym w niezliczonej liczbie odmian i smaków.

Czekolada zaliczana jest do tzw. comfort food, czyli pokarmów, po których poprawia się nam nastrój. Nie bez powodu! Zawarta w czekoladzie teobromina działa pobudzająco, a endorfiny poprawiają nastrój - tłumaczy Katarzyna Błażejewska-Stuhr, psychodietetyczka i dietetyczka kliniczna.

Słodki smak bez wyrzutów sumienia

Spożywana z umiarem i świadomie wybierana ma szansę być częścią wartościowej i zbilansowanej diety. Produkty o wysokiej zawartości kakao są bogate w przeciwutleniacze i minerały, takie jak magnez.

Drgająca powieka czy skurcze mięśni bywają objawem silnego niedoboru magnezu, ale wielu z nas odczuwa jego niedostatki w sposób mniej wyraźny i jednoznaczny – jako zmęczenie, osłabienie czy bezsenność. Magnez wspomaga pracę układu odpornościowego. Wchodzi on w skład ponad 600 różnych enzymów, a aktywuje kolejne 200. Niedobór magnezu może prowadzić do różnego rodzaju problemów zdrowotnych, takich jak zmęczenie, bóle mięśni, drażliwość czy problemy ze snem - wyjaśnia Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Naturalne źródła magnezu to m.in. orzechy, nasiona, zielone warzywa liściaste oraz kakao, które jest szczególnie bogate w ten minerał. Dzienne zapotrzebowanie na magnez zależy od wieku i płci, ale średnio wynosi około 300-400 mg dla osób dorosłych. Spożywanie produktów bogatych w magnez może przynieść dużo korzyści, w tym poprawę funkcji poznawczych i zmniejszenie ryzyka wystąpienia skurczów mięśni.

Kakao i magnez posiadają unikalne właściwości, które pozytywnie wpływają na nasz organizm, a w połączeniu mogą stanowić wartościowy element zbilansowanego i przyjemnego stylu życia. Jednym z częstszych skojarzeń odpowiadającym na potrzebę przyjemności, przy jednoczesnej dbałości o układ nerwowy oraz zadbanie o poziom magnezu w organizmie jest czekolada - dodaje ekspertka.

Naturalne dodatki, np. orzechy czy suszone owoce, wzbogacają smak czekolady i jej odżywcze wartości. Smoothie z dodatkiem kakao czy owsianka z kawałkami gorzkiej czekolady to przykłady posiłków, które pozwalają cieszyć się pysznym smakiem słodkości bez wyrzutów sumienia.

fot. Materiały prasowe

Wedel plus magnez: przyjemne z pożytecznym!

Nowa linia Wedel plus magnez to produkty wzbogacone o magnez. Jedna porcja produktu (2 paski czekolady lub 1 baton) zawiera co najmniej 30% zalecanego dziennego spożycia magnezu, co czyni je ciekawym dodatkiem do diety. Nowa linia obejmuje tabliczki czekolady (mleczna, gorzka 50%) oraz batony (czekoladowe i wegańskie daktylowe). Naturalne składniki, takie jak suszone owoce i orzechy, nie tylko wzbogacają smak batonów czekoladowych, ale także dostarczają dodatkowych wartości odżywczych. Batony daktylowe, certyfikowane symbolem V-label, to idealne rozwiązanie dla miłośników diety roślinnej. Mają prosty skład i są bez dodatku cukrów, zawierają jedynie naturalnie występujące cukry.

fot. Materiały prasowe

Świadomy wybór produktu, to – o czym zdaje się zapominać – to także opakowanie. W tym przypadku wykonane są w 80% z papieru, co wpisuje się w trend ekologicznego podejścia do produkcji żywności. Dzięki temu, wybierając produkty Wedel plus magnez, nie tylko dbasz o swoje zdrowie, ale również wspierasz ochronę środowiska.

Linia Wedel Plus Magnez to świetny sposób na cieszenie się smakiem czekolady. Dzięki naturalnym składnikom i wysokiej zawartości magnezu, możesz połączyć przyjemne z pożytecznym.

Od którego zaczniesz?

Reklama

Materiał promocyjny marki Wedel.