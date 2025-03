Reklama

Parków kieszonkowych przybywa z roku na rok. Ich popularność wynika z prostoty i łatwości adaptacji. Parkiem kieszonkowym może się stać każda niewielka przestrzeń. Pomimo prostej koncepcji są skutecznym sposobem na zbliżenie się do natury, której tak często nam brakuje wśród gęstej zabudowy miast.

Zielona przestrzeń na wyciągnięcie ręki

Uczniowie szkół na warszawskim Targówku zyskali nowe, zielone przestrzenie dzięki współpracy koncernu Procter & Gamble z organizacją Dotlenieni.org. Lokalizacja projektu nie była przypadkowa – to właśnie w tej dzielnicy działa należąca do P&G fabryka Pampers. Firma chce wprowadzać pozytywne zmiany nie tylko poprzez swoje produkty, ale również poprzez wkład w życie lokalnych społeczności, dla których jest sąsiadem. W ten sposób narodziła się idea parków kieszonkowych.

Produkty marek P&G ułatwiają codzienne życie naszych konsumentów. Te działania rozszerzamy na społeczność z najbliższego otoczenia firmy, między innymi dzieci i młodzież z naszej okolicy. Wierzymy, że takimi programami jak zakładanie szkolnych parków kieszonkowych, przyczyniamy się do lepszej jakości życia naszych sąsiadów i ich dzieci. – mówi Justyna Rymkiewicz.

Małe parki o dużym znaczeniu

Jak wyglądają Szkolne Parki Kieszonkowe stworzone przez P&G i organizację Dotlenieni.org? Do środka wchodzi się przez pergolę, która oddziela pełną zgiełku przestrzeń szkolną od znacznie cichszego i bardziej spokojnego zielonego azylu. W parku znalazło się mnóstwo roślin, rabaty kwiatowe, skrzynki na zioła, a także domki dla owadów i budki lęgowe. Są też ławki, na których uczniowie mogą odpocząć między lekcjami, zjeść drugie śniadanie czy poczytać książkę. To również świetna przestrzeń dla nauczycieli, zachęcająca do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

Parki kieszonkowe mają jednak więcej zalet. Przebywanie w otoczeniu zieleni sprzyja relaksowi i redukuje poziom stresu. Dzieci zyskują dodatkową przestrzeń do zabawy i rekreacji, ale również do nauki na temat środowiska i ekologii.

Projekt parku kieszonkowego to także edukacja poprzez działanie. Uczniowie, którzy pomagali w sadzeniu roślin i aranżacji przestrzeni, nauczyli się odpowiedzialności za wspólne otoczenie. Zdobyli wiedzę o środowisku naturalnym, jednocześnie integrując się z rówieśnikami i rozwijając umiejętności współpracy.

Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu pracowników Procter & Gamble i uczniów udało się stworzyć przestrzeń pełną zieleni oraz strefę edukacyjną, w której młodzież będzie mogła pogłębiać swoją wiedzę o środowisku i przebywać bliżej natury - podkreśla przedstawiciel organizacji Dotlenieni.org.

Szkoły na Targówku to nie jedyne placówki, które zostaną objęte projektem parków kieszonkowych. Kolejne zielone przestrzenie będą w przyszłości powstawały także w innych miejscach.

