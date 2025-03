Reklama

Nadmierne eksploatowanie zasobów Ziemi sprawia, że mierzymy się z poważnymi konsekwencjami. Zmniejsza się ilość tlenu, wód i roślinności. Zwiększa za to emisja CO2 i innych szkodliwych gazów. Ekolodzy grzmią, że jeśli nic się nie zmieni, to grożą nam nieodwracalne zmiany klimatu. Na szczęście każdy z nas może przyczynić się do poprawy kondycji planety. Oto 10 podstawowych i niesamowicie prostych sposobów.

1. Zmywarka jako centrum kuchni

Pewnie zdarza ci się czasem umyć coś ręcznie, żeby było szybciej? Myślisz, że to ekonomiczny sposób? Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, korzystanie ze zmywarki jest dużo lepszym wyjściem. Dodatkowo możesz oszczędzić 40% energii i ponad 30% wody, używając programu eco zamiast intensywnego[1].

Obawiasz się, że twoje naczynia nie będą czyste lub zaschnięte plamy nie zostaną usunięte? Wybierz takie produkty do zmywarki, które poradzą sobie z każdym wyzwaniem. Dobrym przykładem z pewnością będą kapsułki czy tabletki Somat.

2. A może odżywka bez spłukiwania?

Zastanawiałaś się kiedyś, ile wody zużywasz podczas mycia włosów? Najpierw jedna porcja szamponu i spłukanie produktu. Potem druga. Na koniec zapewne nakładasz maseczkę lub odżywkę i spłukujesz? Oznacza to, że podczas jednego mycia włosów, płuczesz je aż trzy razy! A co, gdybyś wybierała odżywkę bez spłukiwania?

Jak się okazuje, możesz tym samym oszczędzić nawet do 12 litrów wody na minutę. Ale to nie koniec. Wybierając odżywkę bez spłukiwania i skracając pobyt pod prysznicem, oszczędzasz nie tylko energię, lecz także czas! Świetnym produktem, który doskonale sprawdzi się do pielęgnacji włosów, są odżywki marki Gliss.

3. Zimna woda jest OK

Kochasz gorące kąpiele? Rozumiemy to i uważamy, że każdy zasługuje na relaks na własnych zasadach. Ale szybki prysznic w letniej lub chłodniejszej wodzie to również dobry wybór. Nie tylko planeta będzie ci wdzięczna. Podziękują ci też twoja skóra i włosy. A także twój portfel, bo przecież nie od dziś wiadomo, że podgrzewanie wody jest droższe.

Podobnie jest z praniem. Wcale nie musisz wybierać programów z ciepłą wodą. Wręcz przeciwnie – często chłodna woda jest lepsza dla tkanin. Zaoszczędź nawet do 60% energii elektrycznej, piorąc w 20°C[2]. Obawiasz się, że twój detergent lub kapsułki się nie rozpuszczą? Wybieraj takie, które poradzą sobie nawet z niską temperaturą. Żel do prania Persil będzie świetnym rozwiązaniem.

4. Zwracaj uwagę na opakowania

Pewnie nieraz słyszałaś o tym, jak szkodliwy dla naszej planety jest plastik. Rozkłada się nawet od 100 do 1000 lat, do tego może przyczynić się do chorób i śmierci wielu zwierząt. I chociaż wielkie korporacje wycofują plastik, próbując zastąpić go papierem, to niestety nadal mamy go całkiem sporo. Czy kiedykolwiek uda się całkowicie wyeliminować ten rodzaj tworzywa sztucznego? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne – możemy przyczynić się do zminimalizowania produkcji plastiku, wybierając opakowania z ponownego przetworzenia. Na kosmetykach czy detergentach szukaj informacji lub symbolu recyklingu. Wśród produktów należących do firmy Henkel (m.in. Somat, Perwoll, Syoss czy Persil) znajdziesz te, których opakowania powstały z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia.

5. Bądź bliżej natury

Po myciu włosów suszysz je suszarką? A co, gdybyś zamiast tego pozwoliła im wyschnąć w naturalny sposób? Tym samym nie tylko zaoszczędzisz energię, lecz także dasz włosom możliwość odpoczynku od ciepła i wysokich temperatur, generowanych przez urządzenia do stylizacji.

6. Dawaj ubraniom drugie życie

Czy czasem wyrzucasz niektóre ubrania, bo ich kolor uległ zmianie? A może tkanina nie jest już taka, jak na początku? Doskonale wiemy, jak to jest gdy musisz rozstać się z ulubionym czerwonym swetrem, bo jego kolor nie jest już intensywny. Na szczęście nie musi tak być. Używając odpowiednich detergentów do prania, możesz dać swoim ubraniom drugie życie i nosić je dłużej. Przykład? Płyn do prania Perwoll Color. To detergent, który dba o kolorowe ubrania już od pierwszego prania. Produkt chroni tkaniny przed utratą intensywności i blasku, które często są efektem noszenia i prania tkanin.

7. Wyłączaj światło

I nie tylko. Wychodzisz z pokoju i zostawiasz włączoną lampkę? Idziesz spać lub przestajesz oglądać telewizję, ale zapominasz o tym, żeby go wyłączyć? Skończyłaś pracę, ale nie zamykasz laptopa? To błąd. Twoje urządzenia nadal pobierają prąd. Efekt? Ty otrzymujesz kolejny wysoki rachunek, a planeta na tym traci. To dlatego warto wyłączać światło oraz wszystkie sprzęty AGD lub RTV, z których nie korzystamy.

8. Zero waste w kuchni

Jabłka, które już trochę leżą, a może zbyt dojrzałe banany? Ziemniaki z obiadu, a może kilkudniowe ciasto? Warzywa z rosołu lub marchewka, która zalega gdzieś w lodówce? Jeśli kiedykolwiek wyrzuciłaś cokolwiek z tej listy, to warto zmienić przyzwyczajenia. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Z jabłek możesz zrobić dżem, z bananów chlebek lub placki. Marchewki – zrób z nich frytki! Zobaczysz, ile zaoszczędzisz i jak bardzo planeta będzie ci wdzięczna.

9. Zamiast samochodu…

Wybierz rower, komunikację miejską lub spacer. To nie tylko poprawia kondycję, lecz także sprawia, że nie generujesz niepotrzebnych i szkodliwych spalin, co w konsekwencji sprzyja naszej planecie.

10. Dbaj o przyrodę

Segreguj śmieci i zawsze wyrzucaj je do kosza. To absolutna podstawa, o której doskonale wie niejeden przedszkolak, ale sądząc po ilości śmieci, można mieć wrażenie, że jest to wiedza tajemna. Dbanie o środowisko, w którym żyjemy, to nasz obowiązek.

Firma Henkel pokazuje, jak minimalizować ślad węglowy

Jak widzisz, wystarczy zmiana codziennych nawyków, by tym samym świat był czystszy i piękniejszy. Doskonale wie o tym firma Henkel. Wybierając odpowiednie produkty do prania, sprzątania lub pielęgnacji, możesz realnie wesprzeć środowisko.

W ramach edukacyjnej kampanii „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas” firma Henkel organizuje różne akcje, dedykowane dla poszczególnych klientów. Jedną z nich jest zakończona już akcja w Carrefour, w której Henkel przekazał dotację Fundacji One More Tree Foundation, co pozwoli na zasadzenie 3500 drzew w przyszłości. Aktualnie firma Henkel realizuje działania w Auchan (szczegóły na stronie Ask Team Clean.)

Teraz firma Henkel razem z Auchan nawiązała eko-współpracę w ramach akcji „Czystszy, Piękniejszy Świat”. Tym razem przygotowany został wyjątkowy konkurs, który skupia się na pomocy ptakom.

