Zaskakujące okazje, ogromny wybór, szybkie i darmowe dostawy milionów produktów – brzmi jak marzenie senne? Nie. To wydarzenie zakupowe , na Amazon.pl. W czasie Amazon Prime Day możesz liczyć na prawdziwe okazje!

Czym jest Amazon Prime Day?

Prime Day to festiwal okazji dla klientów Prime i największe wydarzenie zakupowe na Amazon.pl. Podczas jego trwania klienci Amazon Prime będą mieli dostęp do tysięcy okazji na zakup produktów od globalnych i lokalnych marek, z szybkimi, darmowymi i nielimitowanymi dostawami produktów z logo Prime, niezależnie od wartości zamówienia. Kupujesz to, co chcesz, a twoje zamówienie dotrze do ciebie za darmo, bez minimalnej wartości zamówienia.

W tym roku Prime Day odbędzie się już 16 i 17 lipca. Tysiące okazji polskich i zagranicznych marek w świetnych cenach czekają.

Kto może skorzystać z niesamowitych okazji Prime Day?

To wydarzenie zakupowe specjalnie dla klientów Prime (posiadających subskrypcję Amazon Prime). Nie masz jeszcze Prime? Nic nie szkodzi. Każdy, kto nie posiada Amazon Prime może jednorazowo skorzystać z bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego i wziąć udział w tegorocznym Prime Day. To prostsze, niż myślisz.

Czym jest pakiet Amazon Prime?

Amazon Prime to nielimitowane, darmowe i szybkie dostawy zakupów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej kwoty zamówienia. W praktyce oznacza to tyle, że posiadając Amazon Prime, możesz kupić nawet jeden produkt z logo Prime za np. 10 zł i cieszyć się całkowicie darmową dostawą do domu, Paczkomatów lub punktów odbioru. To niesamowita oszczędność, bo nie płacisz za dostawę. Ale to nie koniec korzyści, które płyną z posiadania subskrypcji Amazon Prime. Ten pakiet to też świetna rozrywka w postaci nagradzanych filmów i seriali na Prime Video oraz darmowych gier Prime Gaming.

Kto może skorzystać z subskrypcji Amazon Prime

Każdy. I co najlepsze – możesz jednorazowo wypróbować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime jest dostępny za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Co warto kupić na Amazon Prime Day?

Nasza redakcyjna koleżanka właśnie otwiera swoje zamówienie, które złożyła na Amazon.pl. Wśród produktów mamy zarówno sprzęt kuchenny, jak i dodatki do domu, a nawet urządzenia do stylizacji włosów. Okazji na Amazon.pl jest mnóstwo i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie – tak jak Kasia. Przyznacie, że jej zamówienie robi wrażenie!

Budzik

Kto nie marzył o takim budziku, oglądając amerykańskie filmy? Nie musicie odpowiadać. Teraz ten zegar jest na wyciągnięcie ręki. Stylowy, elegancki, a jednocześnie sentymentalny. Dodatkowo jest zasilany bateriami, więc nie musisz martwić się zwojem kabli.

Kawiarka

Doskonała do przygotowania porannej kawy. Espresso, a może latte? To ty decydujesz. Z taką stylową kawiarką każdy nowy dzień będzie łatwiejszy.

Spieniacz

A skoro o kawie mowa… oto coś dla fanów pysznego, puszystego latte. Bez porządnie spienionego mleka się nie obejdzie, bo przecież to ono wpływa na efekt końcowy i powstanie charakterystycznych warstw ulubionej kawy. Spieniacz do mleka marki Adler to klasyk, który jest doceniany przede wszystkim za jakość i design. Razem z kawiarką stworzą duet idealny.

Kindle

Doskonały kompan wakacyjny, a także podróży do pracy. Jeśli uwielbiasz czytać książki, to warto zdecydować się na to urządzenie, tym bardziej, że jest dostępne w świetnej cenie.

Karbownica

Puszyste gofry na głowie to stylizacyjny trend w układaniu włosów, które pokochały gwiazdy, modelki i nasza redakcja. Karbownica to must-have, a ta od marki Camry sprawdzi się idealnie. Ma aż pięć ustawień temperatury i wygodny, obrotowy kabel.

Dyfuzor zapachowy

Stylowy, elegancki, ultramodny i funkcjonalny. Dyfuzor Adler da twojemu wnętrzu niepowtarzalny zapach i sprawi, że w twoim domu królowała będzie przyjemna aura. Urządzenie posiada aż 3 funkcje: aromaterapię, nawilżanie suchego powietrza mgiełką oraz lampkę.

Odkurzacz parowy

Odkurzacz parowy to nie tylko gwarancja czystości w domu. To też estetyka (w końcu możesz zapomnieć o niekoniecznie najbardziej estetycznym mopie). W ramach Amazon Prime Day kupisz urządzenie marki Leifheit w niesamowicie niskiej cenie!

Kubek termiczny

Ciepła kawa zawsze, gdy tego potrzebujesz? Jesteśmy za! Teraz z kubkiem Adler możesz cieszyć się pyszną i ciepłą kawą, a do tego dzięki wskaźnikowi temperatury wiesz dokładnie, jak ciepły napój czeka na ciebie w środku. Ten gadżet również znajdziesz w świetnej cenie w ramach Amazon Prime Day.

To ulubieńcy naszej redakcyjnej koleżanki. Jesteśmy pewne, że znajdziesz coś dla siebie. Nie czekaj. Sprawdź, co możesz kupić podczas Amazon Prime Day, i już teraz złóż zamówienie w świetnych cenach i zawsze z darmową dostawą milionów produktów.

