Czy wiesz, że słowo "kobieta" przez długi czas było nacechowane negatywnie i traktowane było jako synonim określenia rozwiązłej kobiety, również zaczynającego się na "k"? Dawniej było obraźliwą formą, która czasem jeszcze w niewielkim stopniu i dużo mniejszej wadze przedziera się do współczesności. Ile razy słyszałaś w filmach, serialach, a może i w życiu "zostanę, pod warunkiem że ta kobieta wyjdzie"? Dzisiaj kobiecość na całe szczęście traktujemy zupełnie inaczej. No właśnie, jak?

Spis treści:

Bycie kobietą - czym jest? Okazuje się, że trudno od razu znaleźć jakieś konkretne słowa. Kobieta to osoba o żeńskich cechach płciowych i co dalej? Reszta definicji zależy od tego, kogo się o nią zapyta. Piękne jest to, że bycie kobietą dla każdej osoby znaczy coś innego.

Dla kogoś bycie kobietą to piękna przygoda i różnorodność doświadczeń, dla kogoś innego to mnóstwo obowiązków i konieczność poświęcania się dla innych. Dla kogoś to może być też po prostu metka, cecha, którą mamy i niewiele w istocie z tego wynika. Jedni podkreślają wagę zawodów dla kobiet, inni uważają, że praca nie ma płci.

fot. Bycie kobietą/Adobe Stock, Rido

Zapytałam w redakcji kilka koleżanek, czym dla nich jest bycie kobietą. Odpowiedzi były co prawda różne, ale miały wspólny mianownik. Dla Agnieszki to przede wszystkim konieczność bycia wielozadaniową i udowadniania, że jesteśmy równe mężczyznom.

Przychodzą mi do głowy tylko obowiązki i potrzeba troski o każdego, a najmniej o siebie.

Podobne zdanie ma Julia, która o kobiecości mówi tak:

To faktycznie duże wyzwanie i ważne zadanie być kobietą, organizacja spraw domowych i rodzinnych, myślenie o wielu rzeczach naraz, dbanie, troszczenie się o innych, mierzenie się z oczekiwaniami bycia dobrą żoną / mamą / córką. Dla mnie to też wrażliwość, delikatność i siła zarazem.

Widzę tu cechę wspólną, a więc dbanie o innych. To pięknie powiedziane, że kobiecość to wrażliwość i siła zarazem. Myślę, że to bardzo dobrze opisuje nas jako żony, matki i opiekunki domowego ogniska. Podkreślają to cytaty i złote myśli o kobietach, pojawiające się w literaturze od setek lat.

Ania mówi natomiast coś bardzo ważnego, posługując się cytatem z filmu, który na równi się kocha i nienawidzi:

Bycie kobietą w dzisiejszych czasach według mnie doskonale podsumowuje America Ferrera w słynnym monologu z filmu Barbie: „musisz być szczupła, ale nie za chuda; musisz się wyróżniać, ale nigdy nie wychodź przed szereg; musisz mieć pieniądze, ale nie możesz nigdy o nie prosić, bo to nie wypada”. Wymagania stawiane kobietom są pełne sprzeczności i ogromnej presji. Ciężko odrzucić społeczne oczekiwania wobec kobiet, więc na co dzień zamiast wchodzenia w „rolę kobiety” wybieram po prostu bycie sobą ;)

Jeśli chodzi o mnie, bycie kobietą, tak samo jak bycie mężczyzną, to właśnie po prostu bycie sobą. To różnorodność i możliwość kierowania swoim życiem. Nie chcę utrwalać w sobie przekonania, że bycie kobietą to tylko obowiązki, wyrzeczenia, potrzeba bycia wielozadaniową i realizowania się jako idealna żona/matka. Chcę dbać o innych, ale nie kosztem siebie. Nie chcę powielać stereotypów i obudzić się jako sfrustrowana pięćdziesiątka, która mogła wszystko, a przez przypadek została niewolnikiem cudzych oczekiwań.

Kobiecość, która jest najpiękniejsza, to kobiecość nieidealna. Dla mnie to jednak tylko wspomniana wcześniej metka, która nie definiuje mnie jako człowieka. Chcę być wrażliwa i silna, spędzać czas z rodziną i w samotności, podróżować i pilnować domowego ogniska. I nasuwa się mi pewien wniosek - moja "kobiecość" to sztuka łączenia paradoksów. Często przychodzi do mnie moje ulubione włoskie powiedzenie: Il segreto della felicità è la libertà - sekretem szczęścia jest wolność.

fot. Bycie kobietą/Adobe Stock, PhotoGranary

Jest takie powiedzenie, że masz to, na co zasługujesz. Ja bym je zmieniła i powiedziała "masz to, na co sobie pozwolisz". Bycie szczęśliwą kobietą to wcale nie posiadanie rodziny, podróżowanie czy kariera zawodowa. To znaczy, oczywiście tak, ale wtedy, kiedy tego właśnie chcesz. Bycie szczęśliwą to życie w zgodzie ze sobą i realizowanie swoich marzeń, pasji, życiowych celów.

Piękne jest to, że jedna z nas marzy o gromadce dzieci i wielkich rodzinnych świętach jak u Griswoldów, inna stawia na karierę zawodową i wakacje na Malediwach, a jeszcze inna z powodzeniem łączy to wszystko. Możliwość wyboru swojej drogi to coś, co powinno być fundamentem kobiecości dla każdej z nas.

