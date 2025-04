Czy istnieje taki środek do czyszczenia, który raz na zawsze rozprawi się z kamieniem i brudem, zaciekami, czy osadem z mydła? Jak się okazuje – tak! Z pomocą przy sprzątaniu łazienki przychodzi Cillit Bang o nowej ulepszonej formule. Detergent spowalnia osadzanie się zanieczyszczeń i kamienia, dzięki czemu każde kolejne porządki będą szybsze i łatwiejsze. Nowy Cillit Bang to produkt wielofunkcyjny, który możesz stosować do mycia różnych powierzchni, np. zlewów, wanien, kabin prysznicowych, a nawet toalet. Sprzątanie szybkie, łatwe i bez wysiłku? Dokładnie tak! Wystarczy spryskać powierzchnię, pozostawić na kilka sekund a następnie wyczyścić, wytrzeć i spłukać. To proste i skuteczne!

100% testujących kobiet potwierdza skuteczność nowego Cillit Bang!*

Cillit Bang Kamień i Brud – czy zdał test czystej łazienki?

Nic tak nie potwierdza skuteczności produktu, jak testy przeprowadzane przez kobiety, które sprawdzają działanie środków czystości w codziennych sytuacjach i bez skrupułów wyliczają wszystkie plusy i minusy.

Tym razem to właśnie czytelniczki naszego serwisu wzięły pod lupę nowy Cillit Bang o ulepszonej formule i przetestowały go w swoich łazienkach. Liczyła się skuteczność w usuwaniu zabrudzeń, szybkość działania, łatwość stosowania oraz zapach. Test nie był łatwy, a jury wyjątkowo wymagające. Rezultat? Poznajcie opinie czytelniczek Polki.pl.

Nowy Cillit Bang Kamień i Brud – poznaj opinie testerek!

Cillit Bang to środek czyszczący, idealny do usuwania kamienia, osadów z mydła, zacieków i uporczywego brudu z każdej powierzchni. Wystarczy spryskać nim powierzchnię, pozostawić produkt na kilka minut, wyczyścić, wytrzeć i spłukać. Efekt? Olśniewająca czystość i świeży zapach. Nic dziwnego, że 100% kobiet testujących ten detergent, oceniło go wysoko, potwierdzając jego skuteczność!

Czy testowany detergent jest lepszy niż konkurencyjne środki czystości?

9 na 10 czytelniczek Polki.pl, testujących nowy Cillit Bang, oceniło ten detergent jako lepszy niż inne środki do usuwania kamienia i brudu. Z łatwością czyści umywalki, wanny, płytki łazienkowe, kabiny prysznicowe czy krany.

Dodatkowo, zaawansowana formuła produktu sprawa, że kamień dużo wolniej się osadza, a więc jest nam łatwiej utrzymać czystość pomiędzy kolejnymi sprzątaniami.

Czy testerki Polki.pl polecają nowy Cillit Bang?

98% kobiet testujących deklaruje, że zamieni dotychczasowy produkt do czyszczenia łazienki na przetestowany detergent. Pozostaje pytanie, ile trzeba zapłacić za jego jakość i skuteczność? Okazuje się, że detergent kupimy w promocji za około 13 złotych! Biorąc pod uwagę jego wydajność i efektywność, to naprawdę dobry stosunek jakości do ceny.

Dlatego aż 100% kobiet testujących nowy Cillit Bang Kamień i Brud poleciłoby go swoim bliskim!

* Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 94 kobiet w dniach 31.01.2018 r. – 19.02.2018 r.

asiorek85 | 7 lata temu

Jestem zadowolona moja łazienka wygląda jak nowa wanna wróciła do koloru z czasów nowości a bateria kranu lśni czystością . Zaletą Cillit Bang jest to ze zastosowanie widać już po pierwszym razie a potem jest tylko lepiej i sprzątanie staje się przyjemnością. Jedyną wada wydaje się być zapach który lekko podrażniał mój węch ale ogólne zadowolenie na sto procent

berenika_b | 7 lata temu

Cillit Bang to super skuteczny środek w walce z brudem i kamieniem.Idealnie czyści , nie pozostawiając zabrudzeniom żadnych szans. A do tego przyjemnie pachnie . Kamień z kabiny prysznicowej zniknął natychmiastowo. Tak samo jak brud z kafelek.Cillit bang ułatwia bardzo sprzątanie łazienki. Napewno polecę Cillit Bang znajomym. I będę go regularnie używać.

emerycia | 7 lata temu

Po spryskaniu toalety odczekałam 15-20 sekund i spłukałam wodą.Rzeczywiście toaleta lśniła czystością,kamień został usunięty.Podobnie umywalka po spryskaniu płynem i zostawieniu na kilka sekund a następnie spłukaniu wodą była idealna czysta bez żadnych wysiłków.Zabrudzone patelnie za zewnątrz z przypalonego tłuszczu bardzo łatwo wyczyściłam tym środkiem, podobnie garnki.Uważam, że jest to wspaniały pomocnik w każdej kuchni, łazience, toalecie. Bez zbytniego wysiłku moja kuchnia, łazienka, toaleta lśnią czystością. Nawet kołpaki przy kołach samochodu nabrały nowego, lśniącego wyglądu po wyczyszczeniu ich Cillit Bang. Poleciłam ten środek moim znajomym, sąsiadkom i rodzinie, bo rzeczywiście jest rewelacyjny.Jedyną wadą jest to, że trzeba zachować ostrożność przy jego używaniu, żeby nie dostał się do oczu, nie podrażnił skóry, więc lepiej używać go ochraniając ręce rękawicami.Należy też pamiętać, aby pusty pojemnik składować na odpowiednie składowiska odpadów.

pati_oliwcia | 7 lata temu

Cillit bang działa rewelacyjnie. Brud, osad z mydła i kamień nie osadzają się tak łatwo. Dzięki temu utrzymanie czystości zarówno w kuchni jak i w łazience nie sprawia problemu. Dodatkowo cillit bang świetnie radzi sobie z zabarwiniem białych blatów kuchennych np. od buraków czy czerwonego wina. Jedyną wadą cillit bang jest dla mnie brak możliwości rozpylenia produktu w innej formie niż piana ale bke utrudnia to w żaden sposób pracy z produktem. Używałam cillit pierwszy raz i naprwno zagości już na stałe w moim domu. Cillit bang nie ma drażniącego zapachu więc po sprzątaniu mojej łazienki unosi się w niej przyjemny zapach.

WIOLIK999 | 7 lata temu

Cliti Bang spełnił moje oczekiwania. Poradził sobie z bardzo dużym kamieniem na wannie, armaturze, wężu od wody. Najpierw popsikałam nim powierzchnię, zostawiłam na jakiś czas żeby dać mu czas zadziałać i następnie szorowałam szczoteczką. Uważam, że bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Wadą może być jedynie dość ostry zapach, ale to już taki "urok" silnych środków czyszczących. Warto uważać na oczy, usta, nie wdychać. Będą go kupować gdy zużyję opakowanie, które dostałam do testowania.

Agnieszkar159 | 7 lata temu

Cillit Bang jest cudowny! I jest moim wielkim odkryciem! Poleciłam już całej rodzinie i znajomym. Miałam taki parawan nawannowy, którego nigdy nie mogłam idealnie doczyścić.. wszystkim, ale to na prawdę wszystkim próbowałam! Dopiero Cillit Bang dał rade! Jak mi się skończy to opakowanie kupię go z całą pewnością! I polecę każdemu z czystym sumieniem! Jestem zachwycona!!

izuniakopa85 | 7 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z efektów sprzątania z Cillit BANG, łazienka lśni,w końcu jest wszystko porządnie doczyszczone bez śladów kamienia z którym nie mogłam się uporać.Cillit bang spisał się w 100 procentach,nie mam żadnych zastrzeżeń.Dobrze czyści każde zabrudzenia,fajnie się rozprowadza i długo widać efekt stosowania.Napewno będę siegac po niego przy każdym sprzątaniu.

dormo | 7 lata temu

Opakowanie jest dość atrakcyjne jednak aplikacja pozostawia nieco do życzenia . Strumień jest za mocny i za bardzo skoncentrowany, lepiej byłoby gdyby był rozproszony. Zapach Cillit Bang jest bardzo przyjemny a po sprzątaniu długo się utrzymuje w pomieszczeniu. Preparat jest bardzo skuteczny , świetnie czyści armaturę łazienkową, natomiast nieco gorzej radzi sobie z brudnymi szczelinami , fugami . Ogólnie jednak jest lepszy od dotad stosowanych przeze mnie środków

darka28 | 7 lata temu

Bardzo dobry i skuteczny produkt czyści błyskawicznie ,a moja łazienka lśni polecam ten produkt bo jest super,bardzo szybko usuwa osad z mydła,radzi sobie dosyć pięknie z kamieniem i brudem w bardzo szybkim czasie.Naprawdę mogę wszystkim polecić ten produkt bo jest najlepszy od innych ,które do tej pory używałam w swojej łazience.Stawiam go na pierwszym miejscu.

Stenka | 7 lata temu

Cilit Bang Kamień i Brud okazał się skutecznym preparatem na kamień w wannie i sedesie. Bez problemu usuwa osad z mydła i zabrudzenia. Działa szybko i jest wydajny. Ma wygodną formę stosowania, wystarczy spryskać i wytrzeć ściereczką czyszczoną powierzchnię. Szkoda, że nie można go zastosować do powierzchni eluminiowych i emaliowanych, ale jak wiadomo jeżeli coś jest do wszystkiego to nic nie robi dobrze i dokłądnie.

rapsodia | 7 lata temu

Pierwotnie myślałam że polegnę przy odpieczętowaniu psikacza, a to była swojska "klik-przekrętka". O losie ile się nakombinowałam myśląc że to mega skomplikowany patent. Produkt działa od razu, dobrze psika, 2 psiki i umywalka jak nowa. Poradził sobie z silikonem od pilingu kawowego w mig. Wydajny, skuteczny, poręczna butla.

Na pewno ponownie zagości w moim domostwie.

silmes | 7 lata temu

Prostota z jaką używa się Cillit Bang jest zdumiewająca. Działa szybko, skutecznie i przywraca oryginalny połysk. Nie zawiera środków ścierających, więc nie pozostawia rys. Początkowo zaskakuje aplikacja za pomocą piany, ale dzięki takiej formie aplikacji łatwo pokryć czyszczony przedmiot. Niestety nie sposób utrzymać butelki o pojemności 1L w pionie podczas stosowania na przedmiotach znajdujących się nad większą powierzchnią np. umywalka, ponieważ opakowanie jest zbyt wysokie. Mimo wszystko produkt spełnił moje oczekiwania, a jednocześnie pozytywnie zaskoczył nieinwazyjnym zapachem, co sprawia, że Cillit Bang jest godny polecenia.

asia007 | 7 lata temu

Pierwsze co przykuło moją uwagę to... przyjemny zapach produktu. Cilit Bang jest bardzo skuteczny, szybko zmywa wszelkie zabrudzenia, a zazwyczaj produkty o tak silnym działaniu pachną brzydko, wręcz drażniąco. Cilit pachnie tak jakby cytrusami. Doskonale poradził sobie z kamieniem, zabrudzeniami i osadem w łazience i równie dobrze sprawdził się do mycia zlewu w kuchni. Jestem zadowolona i szczerze polecam ten produkt.

Monikajr | 7 lata temu

Mam ponad 30-letnią łazienkę więc byłam bardzo zadowolona mogąc testować Cillit Bang. Od dawna próbowałam pozbyc się kamienia z kranu, niestety żadne dotychczasowe metody nie działały. Jakież było moje zdziwienie gdy po zastosowaniu Cillit spora część kamienia zniknęła. Po kolejnych próbach moja łazienka zaczynała wyglądać normalnie i odzyskałam wiarę w to, że mogę w końcu przestać się jej wstydzić. Produktem podzieliłam się z moja mamą i ona również dzięki niemu wyczyściła wszystko to, co do tej pory sprawiało spory problem.

Maduixa | 7 lata temu

Swietnie usuwa zabrudzenia i kamien z armatury. Nadaje sie do wszelkich powierzchni. Doczyscil nawet te miejsca, do ktorych nie udalo mi sie dotrzec innymi srodkami. Bardzo dobrze sprawdza sie jego opakowanie, jest poreczne i dobrze sie dozuje. Stosowalam zarowno w lazience jak i w kuchni na zabrudzenia i kamien. Bardzo polecam i napewno zakupie kolejna butelke.

Madeleine | 7 lata temu

Cillit Bang świetnie radzi sobie z kamieniem w łazience, ale i nie tylko. Poradził sobie nawet z kilkuletnim kamieniem na doniczkach i podstawkach. Jest skuteczny, a tego przede wszystkim oczekiwałam od produktu. Za jego zaletę uważam również zapach, jest intensywny, ale nie taki chemiczny i duszący jak w przypadku innych tego typu środków. Jest wygodny w użyciu. Z pewnością sięgnę po niego jeszcze raz, po wykorzystaniu obecnego opakowania. W domach, gdzie jest twarda woda jest to niezbędny środek do czyszczenia.

agatkatsp | 7 lata temu

Bardzo skuteczny i wydajny produkt. Świetnie poradził sobie z zaciekami i uciążliwymi zabrudzeniami w łazience. Osad z mydła w kabinie prysznicowej zniknął bez śladu - tu Cillit spisał się najlepiej. Z kamieniem też poradził sobie bardzo dobrze, choć przyznaję że nie było go za wiele.Jedyne zastrzeżenia mam do opakowania (chyba trafiło mi się jakieś felerne) czasem nie chciał psikać wcale, a czasem płyn wylewał się z butelki co było dość frustrujące. Podsumowując: z działania jestem bardzo zadowolona, opakowanie niestety na minus.

marylka771 | 7 lata temu

Według mnie nie ma lepszego środka do czyszczenia łazienek. Po rozpyleniu na zabrudzonych powierzchniach tworzy się aktywna piana która po kilku minutach radzi sobie nawet z uporczywym brudem, kamieniem i rdzą. Po wytarciu powierzchnia pozostaje czysta i lśniąca. Tworzy się też taka jakby warstwa ochronna, która zabezpiecza przed ponownym osadzaniem brudu, dlatego też nie muszę tak często myć jak do tej pory. Dla mnie produkt rewelacyjny. Polecam z czystym sumieniem każdemu kto dba o czystość swojej łazienki.

elakasprzak66@wp.pl | 7 lata temu

Cillit Bang to zdecydowanie ekspert czyszczeniu łazienki. Bardzo łatwe stosowanie, bez zbędnego szorowania, bez niezadowolonej miny z efektu końcowego - to zalety, którym nie można się oprzeć. Popryskać, przetrzeć i gotowe. Jak w reklamie, a to tylko w mojej łazience.Jest zdecydowanie czyściej bez większego kłopotu. Cillit Bang zagościł u mnie na stałe.

baja_ja | 7 lata temu

Cillit Bang jest produktem, który z pewnością jest skuteczny do świeżych zabrudzeń. Pozostawia ładny, świeży zapach. Idealnie radzi sobie z wanną czy umywalką. Po użyciu uzyskujemy piękny połysk. Jednak gruntowne pozbycie się kamienia, np. z baterii wymaga dłuższych zabiegów i kilkukrotnego spryskania i szorowania. Generalnie polecam.

Kiniastyczna | 7 lata temu

Cillit Bang spełnił swoją rolę znakomicie. Doskonale usuwa kamień i brud. Armatura łazienkowa wygląda jak nowa. Nie sądziłam, że to wszystko co obiecuje producent jest możliwe a jednak. Dodatkowo jego zapach nie jest duszący. Na bardzo zakamieniałe miejsca wystarczy popsikać produktem i odczekać trochę po czym wyczyścić szmatką. Niesamowicie proste i łatwe jest teraz dla mnie sprzątanie. Polecam serdecznie. Cillit Bang to produkt, z którym już się nie rozstanę.

Agnes93 | 7 lata temu

W porównaniu z innymi produktami nie ma chemicznego zapachu i nie dusi co jest wielkim plusem. W dodatku nie pozostawia smug i jest łatwy i szybki w użyciu. Produkt poleciłam już mojej mamie która po sprzątaniu łazienki zapytała co tak ładnie pachnie. Przy kolejnych zakupach z pewnością wybiorę ten produkt i z pełną świadomością polecę go znajomym.

Kordula84 | 7 lata temu

Pierwsze co mnie zaskoczyło to zapach, spodziewałam się nieprzyjemnego ostrego, a tu taki miły delikatny zapach. Działanie produktu - fenomenalne. W końcu pozbyłam się kamienia w kuchni z zlewu. A kabina prysznicowa znów błyszczy naprawdę domywa szklane drzwi kabiny jakby co dopiero był remont. Pokochałam ten produkt za to. Dziękuję Cilitbang zostaje ze mną.

gosia577 | 7 lata temu

Cillit Bang jest skuteczny moim zdaniem na delikatny kamień i rdze. Z trudnym do wyczyszczenia osadem na wannie jednak sobie nie poradził. W reklamie zachwyca gdy usuwa trudny kamień i rdze, jednak rzeczywistość jest inna. Świetnie nadaje się do codziennego stosowania przy różnych lekkich osadach i zabrudzeniach. Do codziennych porządków to zdecydowanie polecam.

klapsydra89 | 7 lata temu

w 100 % spełnia swoje zadanie, nie zauważyłam wad, ma bardzo silne działanie, i zastosowane w całej łazience. Proponuję jednak do mycia środkiem zakładać rękawiczki, ponieważ może schodzić skóra z dłoni. Po za tym środek Cillit Bang bardzo dobrze spełnił swoje zadanie, idealnie wyszorował kamień koło umywali, brodzika oraz muszki klozetowej. Będę go dalej używała

kasiuniag140 | 7 lata temu

Cilit Bang ma prawie same zalety. Niewątpliwie jestem najbardziej zadowolona, że zniknęła w końcu rdza na umywalce (kiedyś postawiłam na niej odświeżacz powietrza w metalowej puszce, po której został rdzawy ślad). Kamień i osady z mydła zniknęły z baterii i umywalki! W końcu domył się osad na szkle kabiny prysznicowej. Cilit Bang jest na prawdę świetny! Czyści bez szorowania na prawdę szybko. Jedyna jego wada to zapach, dość nieprzyjemny, intensywny, sprawia, że boli mnie głowa.

karola1706 | 7 lata temu

Nałożyłam Cillit Bang na brudną powierzchnię brodzika, po chwili spłukałam wodą - Po brudzie ani śladu. Na pewno będę go używać do mycia mojej łazienki, toalety i prysznica jak również kuchni. Zlew był mega czysty.Wygodny w trzymaniu, zapach tylko nie podoba mi się. Wolałabym by był neutralny. Nie lubię zbytnio pachnących środków, jestem uczulona na nie.

anula81 | 7 lata temu

Cillit bang świetnie sprawdził się nie tylko jako zastosowanie na podane na opakowaniu sposoby, ale super umył szklany parawan w łazience, po spłukaniu wodą nie zostawia zacieków, to samo na glazurze, na armaturze również bez zacieków, a to bardzo ważne.Do tego ma przyjemny zapach.Używany w kuchni również zdał swój test na 5+, jest naprawdę godny polecenia, ja bym tylko powiększyła otwór który wydala piankę/ produktu z opakowania, bo powinno się to bardziej rozpryskiwać, na większej powierzchni.

AgusiaMajusia | 7 lata temu

Zapach mnie pozytywnie zaskoczył, wysprzątana łazienka w minut parę. A zapach przyjemny unosił się jeszcze długo. Kuchnia też była mi wdzięczna za wysprzątanie jej takim środkiem. Szybko skutecznie, przyjemnie ... kamień z łazienki zniknął , nie musiałam szorować ani się zbytnio napocić. Taki środek czystości mieć w domu to skarb.

veneficaaa | 7 lata temu

Czyścli lepiej niż inne środki, ktore używałam do tej pory, ale mógłbly lepiej usuwać kamień z kabiny prysznicowej. Brud z innych części łazienki zszedł idealnie, ale do perfekcji brakuje mu jeszcze odrobinę. Poza tym jest w bardzo wygodnej formie, butelka i piana czyszcząca to super pomysł - poręcznie i szybko. Zapach też niezły ;) Dostępność w sklepach również na plus :)

Justin13 | 7 lata temu

Zaletą produktu jest wygodna aplikacja produktu na brud i kamień, dość przyjemny zapach i poręczne opakowanie. Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż produkt zaczyna działać już po kilkunastu sekundach, a gdy przytrzymamy go dłużej na uporczywych śladach kamienia i brudu, to produkt jest w stanie rozpuścić zabrudzenia i zacieki, wystarczy tylko przetrzeć ściereczką. Niestety w przypadku bardzo trudnych śladów kamienia działa połowicznie i niewielkie ślady jednak zostają. Do średnich zabrudzeń i lekkiego kamienia jak najbardziej polecam.

witkowska_dor | 7 lata temu

Cillit Bang zasługuje na piątkę z plusem. Bardzo wydajny, nie trzeba go używać w nadmiarze, aby usunął zabrudzenia. Zapach przyjemny, nie odstraszający. Bardzo dobrze usuwa kamień, osady z mydła, ślady po kredkach (kredki do malowania w wannie), rdze i nawet ślady po pleśni. Bezpieczny dla elementów ceramicznych i chromowanych. Świetnie sprawdza się również w kuchni, to zabrudzeń "tłustych" - bardzo dobrze usunął tłuszcz z płytek na ścianie. Mam delikatną i wrażliwą skórę rąk, jednak kontakt z Cillit Bang okazał się przyjazny, skóra delikatnie przesuszona, ale bez reakcji alergicznych, pieczenia czy zaczerwienienia. Funkcja "stop" - dobre zabezpieczenie przed dziećmi, jeśli w jakich sposób preparat dostałby się w ich ręce.

asiakali | 7 lata temu

Cilit Bang bardzo szybko poradził sobie z kamieniem na baterii kuchennej i z kamieniem na zlewie.W łazience również kamień znikł w kilka minut. Bez szorowania,drapania i długiego czekania na efekty. Zostały niewielkie ilości kamienia w miejscach gdzie było go dość sporo.Cilit Bang polecam z czystym sumieniem jako produkt, który spełnia oczekiwania.

monicitia | 7 lata temu

Cillit Bang jest bardzo wygodny w przechowywaniu i użyciu. Z każdym "psiknięciem" dozownik uwalnia odpowiednią dawkę detergentu. Pozwala on również dotrzeć precyzyjnie do określonej powierzchni. Spełnia świetnie swoją rolę, jeśli tylko działamy zgodnie z instrukcją i dajemy detergentowi czas na reakcję. Eliminuje on osady z mydła i kamienia pozostawiając powierzchnię czystą i co jest jego wielkim plusem, pachnącą- co rzadko zdarza się u tego typu detergentów, które wydzielają ostry, gryzący chemiczny zapach. Posiada zabezpieczenie przed dziećmi! Polecam.

msn22 | 7 lata temu

Dobrze czyści, dobrze się rozprowadza. Opakowanie jest poręczne, łatwe w użytkowaniu. Preparat jest wydajny, dobrze się nim czyści. Wystarczy popsikać i zmyć gąbką. Wad nie zaobserwowałam. Nie wiem, co mogę jeszcze dopisać. Jestem zadowolona i pewnie jeszcze go kupię. Póki co zużyję testowane opakowanie do końca. Jest na głównej półce środków do czyszczenia.

ecody | 7 lata temu

Cillit Bang ładnie wyczyścił armaturę w mojej łazience. Mam bardzo twardą wodę która niszczy mój kran. myślę że na stałe znajdzie się on w szafce z detergentami u mnie w domu. Zapach jest przyjemny i łagodny, nie jest ekstremalnie drażniący. Produkt łatwo się rozprowadza choć strumień mógłby być o większej średnicy. Polecę ten produkt mojej mamie która walczy z rdzą

kornelittta | 7 lata temu

Urządzając mieszkanie popełniłam ten błąd i zdecydowałam się na łazienkę zrobioną na wysoki połysk - efekt po wprowadzeniu - cudowny, efekt po kilku latach mieszkania już mniej. Doczyszczenie szyby od deszczownicy i płytek wokół niej było dramatem - od teraz to czysta przyjemność. Cillit świetnie sobie poradził z zaciekami z mydła i żeli pod prysznic, a łazienka teraz lśni! Zdecydowanie CB będzie numer jeden wśród mojej listy detergentów.

anna_prokopiuk | 7 lata temu

Jestem zadowolona ale mogło być lepiej jeśli chodzi o kamień, cudownie pachnie , w odróżnieniu do pozostałych dostępnych na rynku środków które bardzo śmierdzą chemią, czyści szybko świeży bród i kamień lecz ma trudności z starszym kamieniem, nawet użyłam go do wyczyszczenia tłuszczu obok piekarnika, zdecydowanie lepiej się sprawdził do czyszczenia tłuszczu i brudu niż kamienia, wyjątkiem jest kabina prysznicowa, użyłam Cillit Bang , zmylam gąbka i spłukałam, efekt super.

anusiaaa20 | 7 lata temu

Cillit Bang ma piękny zapach, który bardzo długo się utrzymuje, dla samego tego zapachu warto go kupić, znajomi którzy do nas przyszli też zachwalali zapach unoszący się w domu. Czyści też skutecznie, dał sobie radę z osadem z mydła, zaciekami na kabinie prysznicowej czy brudem z wany i toalety. Ogólnie jestem zadowolona i zdecydowanie kupię go ponownie.

Kusia25 | 7 lata temu

Zaletą jest że produkt dobrze czyści i pozbywa sie kamienia w łazience. Skuteczny i szybki w pozbyciu sie brudu w łazience. Doskonale czyści żółte smugi pomiędzy listewkami. Łazienka lśni po użyciu cilit bank.Sprawdza sie także w kuchni do czyszczenia zlewu i płytek. Wadą jest natomiast że nie czyści pleśni i grzyba w łazience a to ułatwiło by sprzątanie.

3d49438199245acc76286f4af88eb494ff8c1ca6 | 7 lata temu

Cillit Bang to pierwszy środek do czyszczenia,który poradził sobie ze starym kamieniem,który pojawił się na płytkach dookoła sedesu.Wystarczyło spryskać dokładnie zabrudzoną okolicę,odczekać kilka godzin a potem usunąć kamień i brud wilgotną szczoteczką.Zadziałał również na pleśń. Cillit Bang jest łatwy w użyciu i ma przyjemny,nie drażniący zapach.

aravisa | 7 lata temu

Cilllit Bang to produkt wielofunkcyjny i wielozadaniowy. Skutecznie radzi sobie nie tylko z brudem ale i również z kamieniem i osadem.

Działa szybko i sprawnie. Jest niezawodny. Na pewno na stałe zagości w mojej łazience, bo sprawnie poradził sobie ze wszystkimi nawet starymi zabrudzeniami z którymi nie radziły sobie inne środki. Jestem bardzo zadowolona i z przyjemnością polecę znajomym i koleżankom.

taya | 7 lata temu

Cillit Bang spełnił moje oczekiwania, dokładnie wyczyścił zacieki na baterii przy umywalce, kran po prostu lśni i można się w nim przejrzeć. Bez problemu usunął również brud wokół odpływu umywalki. Sprawdził się też podczas czyszczenia prysznica, usunął większość osadów na ściankach prysznica, poradził sobie nawet ze starymi zabrudzeniami, których poprzedni środek nie był w stanie usunąć. Szczerze polecam ten produkt i na pewno sama zakupię go ponownie, zwłaszcza jak znajdę go gdzieś w promocji.

Iwa.w | 7 lata temu

Cillit Bang to dobry spray do czyszczenia. Fajna choć duża poręczna butelka, dobrze dzialajacy spryskiwacz. Z brudem radzi sobie doskonale, gorzej z kamieniem i pleśnią w łazience ale znalazłam typowy do usuwania pleśni i właśnie mam zamiar to przetestować bo z tym mam problem. Testowany przeze mnie w zwykłym codziennym czyszczeniu spełnia swoją rolę

Patrissa | 7 lata temu

Jestem zaskoczona! Mam piękną ciemną łazienkę i walczę z kamieniem, a kabina walk-in to moja zmora. Od kiedy mam Cillit Bang sprzątanie nie dość, że przebiega ekspresowo, to nie denerwują mnie już ślady kamienia czy kosmetyków na armaturze!

Cillit:

ekspresowo i skutecznie usuwa nawet stary kamień,

ładnie domywa płytki,

nie odbarwia sanitariatów,

usuwa ślady kosmetyków

Nie podoba mi się natomiast zapach- jest drażniący.

wiola.czerwiec119 | 7 lata temu

Osobiści jestem naparwdę bardzo zadowolona z produktu. Jest bardzo skuteczny jesli chodzi o usuwanie osadu z mygła i płynów w kabinie prysznicowej, przetestowałam wiele środków i cillit naprawdę mi pomógł. Natomiast jest trochę mniej skuteczniejszy jeśli chodzi o usuwanie kamienia z chromowanych elementów, ale i tak jestem bardzo zadowolona i na pewno ten produkt zagości u mnie na długo.

Renata320 | 7 lata temu

Cilit bank zaczyna działać szybko i nie trzeba się męczyć by usunac brud,jednakże jego cena nie jest adekwatna do jakości i uważam ze tańsze środki równie skurczenie potrafią działać.Kamien nie został usunięty z mojej baterii łazienkowej jak należy.Brud owszem zniknął po spryskaniu kilkukrotnym.Cilit zostawia przyjemny zapach który utrzymuje sue naprawdę długo

aciaz1000 | 7 lata temu

Ogólnie jestem zadowolona z produktu, jednak opakowanie jest zbyt duże i przez to ciężko nim operować w ciasnym brodziku prysznicowym. Spodziewałam się trochę lepszych efektów typu że spryskam kabinę i spłuczę wodą ale niestety taki preparat chyba jeszcze nie istnieje ;) Musiałam troszkę poszorować aby pozbyć się kamienia, w porównaniu do innych produktów nie szorowałam godziny a 30 minut więc wynik jest dobry.

emilia.kurkis | 7 lata temu

Cilit Bang doskonale usuwa kamień i osad w mojej lazience. Jak na silny środek tego typu ma akceptowalny zapach. Wygodne i duże opakowanie to duża zaleta. Jest skuteczny w porównaniu do innych używanych przeze mnie środków. Jedynym minusem jest wysoka cena, ale myślę że byłabym skłonna kupić go po zakończeniu testowania. Nie zauważyłam żadnych innych minusów produktu.

kate1980 | 7 lata temu

Nowy Cillit Bang zaskoczył mnie dużą, wydajną i ekonomiczną butelką. Aplikacja jest prosta, ponieważ dozownik nie zacina się i za każdym razem „wyrzuca” odpowiednią ilość piany. Pchanie bardzo przyjemnie, a zapach nie jest drażniący, ani nie gryzie w gardło. Działa znakomicie. Szybko usuwa kamień, rdzę i osad z mydła. Polecam.

alafik | 7 lata temu

Według mnie jest to najlepszy środek do usuwania ciężkich zabrudzeń. Cillit Bang doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni zarówno w kuchni jak i w łazience. Wystarczy raz użyć dozownika, aby pojawiła się obfita piana, która szybko usuwa nie tylko kamień, ale również tłuszcz. Często kuchenka jest tak zabrudzona, że ciężko ją domyć. Cillit usuwa nawet najcięższe zabrudzenia. Do tego nie rysuje powierzchni i pozostawia delikatny zapach. Dobrze też dezynfekuje. Butelka jest bardzo poręczna, dobrze leży w dłoni, a i sam środek wygląda nowocześnie i atrakcyjnie na półce z detergentami. Warto podczas jego stosowania założyć rękawiczki. Jedyna wada, że Cillit Bang jest mało wydajny.

mstrip | 7 lata temu

Czyszczenie łazienki z Cillit Bang to czysta przyjemność. Opisywany produkt polecam wszystkim w 100%. Pokonuje każdy brud, kamień i zacieki. Spray dobrze się rozprowadza, dociera do wszystkich zakamarków i nie spływa. W prysznicu sprawdza się rewelacyjnie, brodzik jest dokładnie wyczyszczony, w wannie także świetnie radzi sobie z tygodniowym kamieniem i codziennymi osadami. Cały brud i osad został usunięty w 100%. Efekt po użyciu tego produktu jest świetny. Na ten moment jest moim numerem 1 wśród produktów do czyszczenia łazienki.

jwyszka | 7 lata temu

Cilit Bang przeciw kamieniowi idealnie sprawdza się do usuwania uporczywego zabrudzenie w łazience, skutecznie usuwa osad z kamienia. Środek bardzo wydajny i wygodny w użyciu, już po pierwszym zastosowaniu widać zadowalające efekty. Bardzo wygodny, bo w spray'u, nie trzeba żadnych gąbek i szmatek. Takie sprzątanie praktycznie samoistne to wielka przyjemność. Zapach nie drażni, łatwo się spłukuje, nie podrażnia skóry. Nie pozostawia smug. Spray jest wydajny, ponieważ niewiele potrzeba użyć jednorazowo, by był skuteczny.

ellka_123 | 7 lata temu

Cilit Bang doskonale radzi sobie z osadem i z samym kamieniem. Wystarczy spryskać nim zakamienioną powierzchnię i przetrzeć ściereczką. Na czyszczonych powierzchniach nie pojawiają się żadne zarysowania i odbarwienia. Zażółcone brzegi wanny odzyskały biel. Dużym plusem jest niezawodny aplikator. Wspaniale odświeża i nabłyszcza, przez co pozostanie ze mną na dłużej! Na pewno kupię go jeszcze niejednokrotnie!

komarka | 7 lata temu

Jestem pozytywnie zaskoczona. Sprzątanie z tym preparatem ogranicza się do popsikania czyszczonej powierzchni, odczekanie 2-3 minut i przetarcie ściereczką. Żadnego szorowania! Zniknął nawet silny osad (z glazury, ceramiki i szkła), którego inne preparaty do tej pory nie dały rady usunąć. Armatura lśni, a ja cieszę się czystością bez zbędnego wysiłku.

LuuizkaB | 7 lata temu

Cillit Bang mile mnie zaskoczył! Nie spodziewałam się tak spektakularnego efektu przy bardzo małym nakładzie pracy! Wystarczy psiknąć, poczekać, co ważne, nie dłużej niż 5 minut i wytrzeć płyn! Nie ukrywam jednak, że przy mocniejszym zabrudzeniu i kamieniu czynność należy powtórzyć dla uzyskania perfekcyjnego efektu! Kamień znika, osad również a bateria nabiera nowego blasku. Ja jestem zachwycona! Nie szorujemy tylko czekamy i efekt mamy murowany! Cillit zagości u mnie na dłużej! Godny polecenia w 100%!

Angel1090 | 7 lata temu

Cillit Bang to doskonały produkt do mojej łazienki. Usuwa brud, kamień, osad z mydła, a do tego ładnie pachnie. Powierzchnia po jego użyciu jest gładka, lśniąca, a ja nie muszę już jej szorować. Produkt perfekcyjnie nadał się do czyszczenia kabiny prysznicowej - nie pozostawia smug. Podoba mi się w nim duże opakowanie, które z pewnością na długo wystarczy. Jeśli chodzi o wady, nie dostrzegam absolutnie żadnej. Według mnie to najlepszy produkt do łazienki, jaki miałam, z pewnością zostanie ze mną na dłużej!

aneta817 | 7 lata temu

Według mnie, nie stworzono lepszego środka do usuwania ciężkich zabrudzeń. Opiniowany produkt doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni zarówno w kuchni jak i w łazience. Wystarczy raz użyć dozownika, aby pojawiła się obfita piana, która szybko usuwa nie tylko kamień, ale również tłuszcz. Cillit usuwa nawet najcięższe zabrudzenia. Do tego nie rysuje powierzchni i pozostawia przyjemny, delikatny zapach. Jeśli mamy delikatną skórę dłoni to do jego stosowania warto założyć rękawiczki.

olyyx3 | 7 lata temu

Idealnie czyści osad z mydła na wannie, osad kamienia na kranie w kuchni i w łazience. I dobrze oczyszcza z kamienia nawet toaletę. Jestem miło zaskoczona działaniem cillit bang i już wiem że nie zamienie go na inny produkt do sprzątania. Produkt ma bardzo przyjemny zapach, który utrzymuje się w miejscu sprzątania - nie jest taki bardzo chemiczny. Jedyna wada to to że ten dziubek do psikania powinien mieć dwie funkcje, taką do psikania w jedno miejsce bez piany, no i to drugie takie jakie jest. Innych wad i zalet nie widzę.

Gosiatomek | 7 lata temu

Super produkt. Wystarczy spryskac kran i spłukać i czysty. Już nie trzeba szorowac jak przy moich starych produktach. Wystarczy spryskac i spłukać. Na kafelki i na toaletę też się nadaje, wystarczy tylko tylko spryskac. produkt nie ma silnego zapachu i nie szczypie w oczy, na pewno zagości w moim domu, ułatwia życie i sprzątanie, muszę spróbować jak będzie w kuchni

kasia1k1 | 7 lata temu

Usuwa skutecznie wszelkie uciążliwe zabrudzenia i jest bezpieczny dla skóry, nie powoduje podrażnień. Doskonale czyści baterie w łazience i kuchni, płytki oraz inne elementy pokryte kamieniem. Nie znalazłam lepszego środka do usuwania ciężkich zabrudzeń. Zalety: usuwa dosłownie każdy brud, wady: mało wydajny. Stał się moim ulubieńcem i z czystym sumieniem polecam go moim bliskim i znajomym.

martynakato | 7 lata temu

Nowy Cillit Bang w pełni spełnił moje oczekiwania. Bez trudu poradził sobie z kamieniem na szybie prysznicowej. Czystość i błysk udało się osiągnąć bez szorowania. Była to miła odmiana w stosunku do preparatów, które dotychczas używałam. Na uwagę zasługuje też zapach, który jest dużo przyjemniejszy ody poprzednika. Zdecydowanie polecam samodzielne wypróbowanie tego preparatu.

kamilasobotka | 7 lata temu

Cilit Bang jest idealnym produktem dla osób które nie maja czasu na sprzątanie. Działa szybko i skutecznie. Jednakże z większymi zabrudzeniami ma spory problem, jednak nie większy niż większość podobnych produktów. Jest zdecydowanie godnym polecania produktem, ponieważ poprzez swoją formułe usprawnia proces sprzątania, a osobom leniwym lub nielubiącym sprzątać na pewno przypadnie do gustu od pierwszego użycia.

rtmn | 7 lata temu

To bardzo dobry produkt ktory skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia. Dziala blyskawicznie nie trzeba produktu zostawiac dluzej na zanieczyszczonej powierzchni aby skutecznie usunal zabrudzenia. Produkt godny polecenia kazdej zapracowanej pani domu, ktora potzrebuje sprawdzonego sposobu na sprzatanie. Dobry do stosowania na wszystkich powierzchniach. Nie wymaga szorowania, nie niszczy.

wisnia400 | 7 lata temu

Cillit Bang łatwo i szybko czyści łazienkę, ale w skuteczności jest porównywalny do innych środków czystości. Spryskiwacz idealnie rozprowadza produkt na powierzchni a płyn czyści nie pozostawiając smug. Jednak w zakamarkach nadal zauważalny jest kamień i aby go ostatecznie usunąć musiałam szorować powierzchnię, więc jest według mnie, porównywalny z innymi preparatami z górnej półki.

uskat | 7 lata temu

Bardzo dobry produkt. Po spryskaniu delikatną pianką, płyty indukcyjnej , szybko i dokładnie usunął tłuste i zapieczone plamy . Pozostał blask i gładkość powierzchni. Posiada przyjemny łagodny zapach, który nie drażni nosa. Środek Cillit Bang jest bardzo wydajny i poręczny. Dzięki temu produktowi posiadam czysty i zadbany dom ! Polecam każdej osobie !

aneczka1988 | 7 lata temu

Cilit sprawdza się rewelacyjnie. Miałam problem z usunięciem kamienia ze szkła w kabinie prysznicowej. Cilit bardzo ułatwił usuwanie go- nie muszę mocno szorować, a kamień łatwo schodzi. Trzeba oczywiście dbać o dobrą wentylację pomieszczenia, bo zapach jest drażniący. Fakt jest taki, że Bang sprawdza się świetnie i ułatwia sprzątanie. Zdecydowanie kupię go ponownie.

ankabialy | 7 lata temu

Błyskawiczne działanie ! Wystarczyła chwila aby kamień pięknie odchodził od powierzchni bez zbędnego drapania i czyszczenia , wystarczy przetarcie ścierką aby uzyskać czystą powierzchnię.Spray bardzo ładnie się rozprowadza i dociera nawet w najbardziej nieporęczne zakamarki. Zapach nie drażni . Bardzo wydajny produkt oraz poręczna butelka ułatwiają sprzątanie :) Będę do niego wracać.

kamoi91 | 7 lata temu

Według mnie, nie stworzono lepszego środka do usuwania ciężkich zabrudzeń. Opiniowany produkt doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni zarówno w kuchni jak i w łazience. Wystarczy raz użyć dozownika, aby pojawiła się obfita piana, która szybko usuwa kamień i zabrudzenia. Świetnie mi wszystko usuwał, doczyściłam sobie dzięki niemu bardzo zabrudzone płytki. Nie ma też zbyt nieprzyjemnego zapachu. Opakowanie jest wygodne, zawiera praktyczny dozownik. Nigdy nie używam rękawiczek i produkt nie podrażnił mi dłoni.

Suzieee_xx | 7 lata temu

Bardzo dobry produkt, sprzątanie przy użyciu tego produktu to przyjemność, nie mam zastrzeżeń. Nawet najtrudniejsze zabrudzenia i kamień usuwa z łatwością bez zbędnego szorowania. Jeden ze skuteczniejszych produktów do sprzątania łazienki/ kuchni jakie miałam okazję używać. Plusem skuteczności jest również czas sprzątania, który jest zdecydowanie krótszy. Zdecydowanie polecam

Alexa4 | 7 lata temu

Jestem bardzo skłonna korzystać z wszelkich wynalazków,które mogą mi pomóc w dbaniu o ład i porządek.

Urzekł mnie Cilit i testuję, na moich łazienkowych bateriach.Minęło 10 minut, spłukałam pianę, wytarłam ręcznikiem papierowym i ulala,zadowolenie sięgnęło zenitu,efekty są w pełni zadowalające!Czekam 10 minut i gotowe.Polecam ten produkt!

mariuda6 | 7 lata temu

Cillit Bang spełnił wszytskie moje oczekiwania. Doskonale poradził sobie z nienajmłodszą już baterią łazienkową. Ponieważ kupuje różne bibeloty na pchlim targu i w internecie, często są one pokryte wieloletnim kurzem i brudem, z czym Cillit Bang radzi sobie doskonale,a przedmioty lśnią jak nowe. Idąc za ciosem skorzystałem z jego mocy przy sprzątaniu na cmentarzu. Bez problemu usunął osady z nagrobka, a mosiężne litery wyglądają jak nowe. Szczerze polecam ten produkt, póki co żaden z żadnym innym detergentem nie uzyskałem podobnej skuteczności czyszczenia.

monmach89 | 7 lata temu

na samym początku wielkość opakowania, szczerze byłam dziwniona rozmiarem, wydaje mi się być większa butelka niż inne o podobnym działaniu. Przyjmę zapach, spodziewałam się intensywnego zapachu od którego lecą łzy i trzeba wierzyć pomieszczenie przez dłuższy okres czasu. Jest łatwy w użyciu. Byłam szczerze zdziwiona kiedy podczas pierwszego używania usunął mamie z umywalki z którym męczyła się już od dłuższego czasu, żadne inne środki chemiczne nie pomogły. Bez problemu poradził sobie z usunięciem osadu z mydla na ścianach prysznica. Polecam bardzo.

anfi85 | 7 lata temu

zaletą Cillit Bang Kamień i Brud jest uniwersalność środka czyszczącego w sprayu,jest na pewno łatwy i szybki w użyciu do wszystkiego w łazience np: zlew, wanna,bateria ze stali nierdzewnej, toaleta, prysznic, kafelki,szklane powierzchnie.Jedyny minus że nie do końca czyści kamień i cena trochę za wysoka ale godny polecenia dla osób z brakiem czasu

EWASION | 7 lata temu

Nie wiem czemu, ale zawsze korzystalam z konkurencyjnych środkow do czyszczenia. Jestem bardzo zadowolona z tego testu. Jest to silny środek na najwiekszy kamień, w moim przypadku poradził sobie

z niełatwymi nalotami w łazience (bateria, prysznic, umywalka!). Co ważne najcenniekszy w tescie był czas jaki Cilit potrzebował na uzyskanie efektu, ktory mnie zadwolil:) Uzycie tego srodka dalo znacznie szybciej zadowalajace efekty. Polecam i ponownie po niego siegne.

trendsetterka20 | 7 lata temu

Witam Serdecznie. Na początku chcę bardzo serdecznie podziękować za możliwość testowania Cilit Bang, nigdy do tej pory nie stosowałam tego środka do czyszczenia,muszę powiedzieć ,że jestem pod ogromnym wrażeniem , Cilit Bang doskonale poradził sobie z brudem i kamieniem w mojej łazience, a przy tym ładnie pachnie , co jest na prawdę rzadkością .Doskonale doczyścił kamień i brud w mojej łazience , jestem nim zachwycona i od tej pory na pewno będę go używać w mojej łazience ,ponieważ posprzątałam ją idealnie bez żadnego wysiłku-tylko z pomocą Cilit Bang i gąbeczki . Jest czysto,świeżo i pięknie pachnie. Z ogromna chęcią polecę ten produkt znajomym i rodzinie -bo faktycznie jest świetny.

nocopan | 7 lata temu

Jestem ostrożna i nie do końca ufam etykietom na których producenci przekrzykują się na temat "jeszcze większej skuteczności", "jeszcze lepszej formuły" czy "jeszcze szybszego działania". Dlatego do nowego Cillit Bang podeszłam z dużym dystansem. Na warsztat poszedł brodzik i wanna, używaliśmy dotychczas innego detergentu do czyszczenia, fajnie było więc zestawić go z Cillitem i porównać efekty. I czapki z głów: Cillit Bang przede wszystkim okazał się dużo szybszy w działaniu, lepiej się pienił i jest bardziej wydajny. Zapach, nie ma co się oszukiwać, i jeden i drugi środek mają równie nieprzyjemny, ale w tym aspekcie nie oczekiwałam cudów. Jestem zadowolona z efektów, myślę, że zamienię mój dotychczasowy środek na Cillit Bang w nowej formule. Pytanie tylko, kiedy wejdzie ona na rynek, i jaka będzie cena tego produktu.

Podsumowując, dla mnie 5 / 5 ! Zdecydowana oszczędność czasu i sił, a przy tym duża skuteczność, a przecież o to przede wszystkim chodzi.

Majesia | 7 lata temu

Do testowania nowego Cilit Bang podeszłam z pewną rezerwą... pomyślałam, że to środek dobry jak każdy inny. Jednak zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Faktycznie czyści szybko i skutecznie. Po spryskaniu czyszczonej powierzchni odczekałam kilka minut, po czym przetarłam to miejsce gąbką i opłukałam wodą. Efekt był widoczny od razu. A tym co najbardziej mnie do niego przekonało, oprócz oczywiście skuteczności, jest jego zapach!!! Nie czuć żadnego chloru, który drażni oczy i utrudnia oddychanie tylko po całej łazience unosi się fantastyczna, cytrusowa woń!!! Raczej nie spotykana w silnych środkach do czyszczenia...

Kawusia777 | 7 lata temu

Cillit Bang spełnił wszystkie moje oczekiwania - jest szybki w działaniu, efektywny, czyści dokładnie i na długo, zarówno w kuchni jak i w łazience. Armatura i brodzik lśnią! Plamy, których niczym nie mogłam domyć, nagle zniknęły. Opakowanie jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Na pewno polecę go mamie i teściowej! Super produkt. Dziękuję za możliwość przetestowania go :)

moonikak1 | 7 lata temu

największa zaletą jest zapach, tzn. Cillit Bang nie śmierdzi chemią (chlorem czy czym w tym stylu) a wręcz przeciwnie naprawdę ładnie pachnie.

nie ma problemu z dozowaniem - nie pryska po całej łazience tylko faktycznie tam gdzie ja chcę.

a co do skuteczności to jest porównywalny z innymi, tańszymi produktami. nie jest jakoś wybitnie skuteczny, ale i tak pewnie ponownie bym go kupiła. dziękuję za możliwość testowania. nie długo napiszę o nim post na moim blogu

jusssta23 | 7 lata temu

Bardzo duzy plus tego produktu to niesamowity zapach zazwyczaj detergenty mają ostry, chemiczny zapach a trn jest swieży i dlugo sie utrzymuje. Osady z mydla usuwa natychmiast,nie pozostawia bialych śladów nawet na czarnym prysznicu, na osady z rdzy potrzebowal troche więcej czasu, smialo moze on zastapic inne produkty do czyszczenia tym jednym moge go z czystym sumieniem polecic.

astorethi | 7 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z testu tego produktu. Używam go do usuwania osadów z mydła i kamienia, a także czyszczenia kafelków. Bardzo podobała mi się konsystencja lekkiej piany i efekt który uzyskałam po użyciu Cillit Bang (wszystko lśniło), doczyszczenie płytek nigdy nie było tak łatwe. Teraz usuwanie tłustych osadów po pellingu z wanny nie stanowi problemu. Wanna zawsze lśni czystością, a w kranach można się przeglądać jak w lustrze. Zapach jest bardzo przyjemny, to pierwszy produkt który pachnie świeżo i nie drażni. Jedynym minusem jest dozowanie produktu, nie ma możliwości regulacji rodzaju strumienia płynu co jest dla mnie dość kłopotliwe. Doczyszczenie uciążliwych zabrudzeń nie stanowi już problemu. Opakowanie duże, wygodne i wydajne. Od kiedy używam tego produktu nie muszę sprzątać łazienki codziennie, bo zabrudzenia jakby mniej się osadzają. Po skończeniu tego opakowania z pewnością kupię kolejne i polecę go bliskim, by również oni nie musieli marnować czasu na szorowanie łazienki.

olmatu87 | 7 lata temu

Do tej pory stosowałam dwa inne produkty do czyszczenia. Jeden jest niezawodny w czyszczeniu wielu powierzchni i różnych zabrudzeń, natomiast drugi na pewno wymienię na nowy Cillit Bang. Pierwsze, co zauważyłam, to to, że Cillit jest chyba jedynym znanym mi detergentem, który ma na prawdę przyjemny zapach. Do tej pory każdy miał ostrą, nieprzyjemną woń. Kojarzyły mi się ze środkami do dezynfekcji szpitali. Jeżeli chodzi o skuteczność produktu, to nie widzę ogromnej różnicy w porównaniu z innymi środkami. Natomiast nie miałam najmniejszego problemu z czyszczeniem osadów z mydła czy zacieków na kranach. Kamień zniknął po pozostawieniu środka na kilka minut na osadach. Bardzo odpowiada mi wielkość opakowania. Jest duże i widzę, że Cillit Bang będzie bardzo wydajnym produktem. Nie lubię zmieniać detergentów, więc dla mnie jest to idealne rozwiązanie. Jedyną wadą produktu jest forma jego dozowania. Producent nie dał wyboru pomiędzy sprayem a pianką. Tutaj forma piany nie sprawdza się. Ciężko jest nałożyć małą ilość środka, rozbryzguje się dookoła, także środek jest dobry do czyszczenia większych powierzchni i nie punktowo. Generalnie polecam wypróbować! :)

Smoczyca87 | 7 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu, używam go do czyszczenia większych zabrudzeń, osadu z mydła czy rdzy, radzi sobie doskonale i nie męczę się szorowaniem. Jak najbardziej polecam!

Jego zalety to skuteczność oraz wydajność. Jeśli chodzi o wady to jedynie przychodzi mi na myśl zapach, ale to kwestia indywidualna:)

Na pewno zakupię kolejne opakowanie.

swierczynka1 | 7 lata temu

Cillit Bang, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jak dla mnie to najlepszy środek do czyszczenia kamienia w łazience z jakim się spotkałam. Po spryskaniu zakamienionej powierzchni trzeba chwilkę odczekać i po prostu przetrzeć ściereczką lub gąbką, brud i kamień znikaja w mig . Jest bardzo skuteczny i z całego serca mogę go polecić każdemu.

PrimaOla | 7 lata temu

Produkt bardzo fajny i skuteczny, skutecznie czyści nie tylko z kamienia, ale i zaschniętego brudu, tłuszczu z kurzem i zapieczonych resztek jedzenia, fajnie się aplikuje - dokładnie tam gdzie chcę i nie za dużo. cieszę się, że miałam go okazję przetestować i serdecznie polecam innym do wszelkich prac porządkowych w kuchni i łazience :)

franiaf | 7 lata temu

Cilit bang poradził sobie z typowymi osadami z mydła w kabinie prysznicowej ( zarowno w brodziku jak i ściankach. Trochę gorzej wypadł przy ścieraniu długotrwałego nalotu z kamienia i rdzy na chromowanej półeczce na środki czystości. Dopiero po kilku zastosowaniach i tarciu zabrudzeń szmatką, w miarę sobie z tym poradził. Ogolnie poleciłabym ten produkt , gdyż uwazam, ze jest dużo lepszy niż produkty z tej samej grupy cenowehj

anias88 | 7 lata temu

Użyłam go do trudnej powierzchni w łazience, z którą już dawno dałam sobie spokój. Zaskoczył mnie, bo poradził sobie z wyzwaniem. Kamień rozpuścił, osady zlikwidował i nie zostawił śladu po sobie w postaci odbarwień. Z kabiną prysznicową też zdziałał cuda. Teraz szyba jest przejrzysta, a osad mniej przywiera. Teraz tylko go będę używać i polecę go koleżankom.

renata0077 | 7 lata temu

Produkt Cillit Bang skutecznie usuwał kamień i brud. Stosowałam go przede wszystkim w łazience, ale sporadycznie także w kuchni. W mojej opinii nadaje się przede wszystkim do kabin prysznicowych, zlewów, trudnodostępnych zakamarków. Piana efektywnie dociera w łazienkowe zakamarki i usuwa kamień i brud. Ne trzeba się męczyć, szorować itd. Cillit Bang działa sam :) Polecę produkt znajomym i na pewno sama skorzystam jeszcze nie raz.

laska78 | 7 lata temu

Produkt jest bardzo skuteczny ,radzi sobie nawet ze starym kamieniem i osadami .Jest bardzo wydajny ,szybki i ładnie pachnie.W mojej łazience kamień króluje od dłuższego czasu i do tej pory nie mogłam sobie z nim poradzić ,Cillit Bang szybko i skutecznie poradził sobie z tym problemem.Płynem i opinią podzieliłam się z sąsiadką u niej podobny problem znikł w oka mgnieniu.

Bronka85 | 7 lata temu

Myślałam że żaden środek czyszczący nie zrobi na mnie większego wrażenia.A Tutaj takie zaskoczenie Cillit Bang bez problemu usuną uporczywy kamień i bród.Zaobserwowałam że przy stosowaniu na różnych powierzchniach nie trzeba długo czekać na oczekiwany efekt. W dodatku jest bardzo wydajny dzięki pianie.Zapach przyjemny nie drażniący.Polecam jest bardzo Dobry.

jogav | 7 lata temu

Cillit Bang skutecznie rozprawił się z silnymi zabrudzeniami w mojej łazience oraz kuchni. Poradził sobie nawet ze starymi plamami, których nie udało mi się pozbyć innymi środkami. Płytki w łazience są jak nowe. Na pewno na stałe zagości w moim domu, bo sprzątanie z nim to czysta przyjemność. Dodatkowy plus za wygodne oraz duże opakowanie.

figa100 | 7 lata temu

Jestem w stu procentach usatysfakcjonowana działaniem Cillit Bang, jest skuteczny w usuwaniu brudu także kamienia. Nie trzeba zbytniego wysiłku aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, wystarczy spryskać, chwilkę odczekać, przetrzeć i gotowe! Wygodna aplikacja znacznie ułatwia sprzątanie. Plusem jest także przyjemny zapach, co nie takie częste w przypadku tego typu środków. Wady? Hmm...chyba nie posiada...może cena mogłaby być ciut niższa ale z drugiej strony biorąc pod uwagę super skuteczność to jest wart tej ceny, wszak jest bardziej wydatny i starcza na dłużej. Dla mnie bomba...kupię go po raz kolejny i polecam innym osoba kochającym czystość.

slomkab | 7 lata temu

Już po pierwszym zastosowaniu zauważyłam, że ten produkt to rewelacyjny sposób na walkę z kamieniem i osadem. Pięknie pachnie, doskonale czyści i nie zostawia smug. Jest rewelacyjny i nie wyobrażam sobie sprzątania bez jego użycia. Polecam go bo jest skuteczny i wydajny, a do tego nie niszczy i nie rysuje. Dodatkowo ma przyjemny zapach i wystarczy tyko kilka minut by otrzymać doskonałą czystość i świeżość łazienki czy kuchni.