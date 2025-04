Uprawiasz sport? Masz problem z nadmierną potliwością? Mimo tego, że bardzo o siebie dbasz, to i tak masz czasem wrażenie, że nie pachniesz świeżo? Możesz to zmienić! Jak? Wystarczy, że wymienisz swój dotychczasowy dezodorant na nowy Antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu 75 ml. To nowość, która sprawi, że raz na zawsze zapomnisz o przykrym zapachu i niekomfortowych sytuacjach z potem w tle. Rexona zapewnia świeżość i długotrwały zapach nawet do 48 godzin. Co najlepsze - im więcej się ruszasz, tym bardziej cię chroni dzięki technologii Motionsense™. Teraz możesz czuć się pewnie każdego dnia. A najlepsze jest to, że nowa Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu 75 ml ma małe i poręczne opakowanie i jest wydajna. A to dzięki nowoczesnej technologii kompresji, dzięki której opakowanie 75 ml wystarcza na tyle samo aplikacji, co standardowe opakowanie 150 ml.

98,37 % testerek przyznaje, że antyperspirant Rexona spełnił ich oczekiwania – zapewnił doskonałą ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem!

Antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu 75 ml – jak radzi sobie z potem i nieprzyjemnym zapachem? Sprawdź wyniki testu!

Czytelniczki polki.pl wiedzą już, jak działa nowy antyperspirant Rexona! Nasze obiektywne jury sprawdziło skuteczność antyperspirantu Rexona. Poddało ocenie jego działanie na skórę pod pachami – ochronę przed potem i przykrym zapachem, a także jego wydajność. Test kosmetyku wbrew pozorom nie był prosty. Czy produkt marki Rexona sobie poradził? Zobaczcie!

Na czym polega niezwykłość Antyperspirantu Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu 75 ml?

Producent zapewnia, że nowość marki Rexona ma gwarantować świeżość i długotrwały zapach nawet do 48 godzin. Antyperspirant dzięki technologii Motionsense™ ma również lepiej chronić podczas wzmożonego ruchu, a więc powinien dobrze sprawdzać się u osób, które uprawiają sport. Czy tak faktycznie jest?

Spełnił oczekiwania!

Ponad 98% kobiet uznało, że testowany antyperspirant spełnił ich oczekiwania. Czytelniczki polki.pl zdecydowanie potwierdziły skuteczność ochrony przed potem i przykrym zapachem. 95% spośród wszystkich naszych testerek, było zadowolonych z efektów działania Rexona Compressed Cotton Dry.

Antyperspirant sprawdza się w 100%. Nie brudzi ubrań, jest delikatny dla skóry pod pachami. Jego zapach jest subtelny i ładny. Dezodorant daje poczucie pewności i świeżości przez długi czas. Zdecydowanie polecam. Bardzo dobra ochrona przed poceniem. - podkreśla fruda

Chroni przed potem, nawet gdy intensywnie ćwiczysz

Ponad 98% użytkowniczek uznało, że Rexona Compressed Cotton Dry to odpowiedni antyperspirant dla osób ćwiczących i uprawiających sport, co potwierdzają liczne, pozytywne komentarze:

W mojej ocenie, to produkt roku 2018. Małe i poręczne opakowanie - w sam raz do torebki, a działa jak duży dezodorant. Jestem już po zakupie kolejnego antyperspirantu, który był właśnie dostępny w drogerii i nie zawiodłam się. Najważniejsze dla mnie jest to, że po dużym wysiłku nie mam mokrych plam na odzieży. Cały dzień czuję się świeżo i komfortowo. Polecam zakup. - mówi shawelka

Bardzo spodobał mi się pomysł zamknięcia antyperspirantu w mniejszym, niż standardowe, opakowaniu. Dzięki temu idealnie mieści się on w torebce i mogę zawsze mieć go pod ręką. Uwielbiam zabierać go ze sobą na siłownię. Rexona zapewnia mi maksymalną ochronę przed przykrym zapachem i nie podrażnia mojej wrażliwej skóry. Jestem zdecydowanie na tak. - ocenia moonika91

Antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry został stworzony w oparciu o specjalną technologię Motionsense™, dzięki czemu powinien skutecznie chronić podczas wzmożonego ruchu, a więc dobrze sprawdzać się u osób, które uprawiają sport.

Jest poręczny i wydajny

Aż 93,5% naszych ankietowanych zamieniłoby dotychczasowe antyperspiranty Rexona w standardowym opakowaniu na Rexona Compressed.

Nowy antyperspirant z linii Compressed, został stworzony w oparciu o nowoczesną technologię kompresji, co sprawia, że opakowanie 75 ml wystarcza na tak samo długo, jak standardowy aerozol o pojemności 150 ml. Dzięki temu mały i poręczny antyperspirant Rexona zawsze możesz mieć ze sobą.

Ponad 90% testerek przyznało, że małe i poręczne opakowanie antyperspirantu sprawiło, że chętnie zabierają antyperspirant Rexona ze sobą, a u 121 ze 123 testujących z pewnością zajdzie się miejsce w torebce na antyperspirant Rexona Compressed.

Pierwsze wrażenie - maleńkie opakowanie szybko się skończy - było mylne. Jest idealne do torebki! Rexona szybko zastąpiła inny, który w niej nosiłam. Mały antyperspirant jest równie wydajny i skuteczny, zwłaszcza że często torebka musi pomieścić dużo różnych rzeczy. - mówi mamag1

Do 48h ochrony przed poceniem, długotrwałość, niedrażniący nosa zapach dezodorantu, maksymalna skuteczność nawet w najbardziej stresujących momentach Rexona sprawdza się idealnie. Ja swoją Rexonę zabieram na wakacje, 75 ml zmieści się do podręcznego bagażu. - zapewnia kakmag

Rexona Compressed Cotton Dry w trosce o środowisko naturalne

Dla 100% czytelniczek polki.pl ważne jest, że dzięki wyborowi Rexona przyczyniają się do ochrony środowiska.

Najbardziej spodobało mi się zmniejszone opakowanie, przy takiej samej ilości antyperspirantu! Jest idealny do torebki, na siłownię, w małej kosmetyczce też znajdzie się dla niego miejsce. Ochrona środowiska na wielki plus, jestem na tak! - ocenia ixhatexme

Stosując antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry, pomagasz chronić środowisko naturalne. Opakowanie o pojemności 75 ml o 25% zmniejsza emisję gazów do atmosfery. To również 25% mniej zużytego aluminium w porównaniu do tradycyjnego aerozolu.

Czy czytelniczki polki.pl polecają nowość od Rexona?

Zdecydowanie tak! Aż 96,74% czytelniczek polki.pl po przetestowaniu produktu, zakupiłoby antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry ponownie, a ponad 84,5%, czyli zdecydowana większość uważa, że produkty marki Rexona są bardziej skuteczna w ochronie przed potem w porównaniu z innymi antyperspirantami.

pysialka | 7 lata temu

To ze jest male opakowanie i pieknie pachnie. Male opakowanie starczy na caly tydzien wyjazdu na wakacje, a i nie zabierze duzo miejsca w walizce. Dodatkowo zapach utrzymuje sie przez dlugi czas. Czuje caly dzien, czy w pracy, czy w domu, czy podczas jazdy rowerem, ze jestem chroniona i nie pojawia sie zadne plamy pod pachami. Z pewnoscia polece go znajomym i sama bede dalej uzywac.

Voodooo | 7 lata temu

Urocze są dla mnie małe rzeczy dlatego Rexona w małym opakowaniu urzekła mnie od samego początku. Jest tak malutkie że że bez problemu mieści się w mojej torebce. Jest też także doskonałą ochroną przed poceniem się. Nastały bardzo upalne dni i nie wyobrażam sobie dnia aby nie użyć antyperspirantu. Rexona radzi sobie z nawet najwyższymi temperaturami najlepiej.

kinia1976 | 7 lata temu

Rexona Compressed jest moim odkryciem,po który z chętnie będę sięgać.Dzięki małemu, wszędzie mieszczącemu się opakowaniu moze zawsze mi towarzyszyć, w podroży, w domu, w szkole,mieści się nawet do niewielkiej torebki, czy kosmetyczki, a w dodatku identycznie jak jej większy odpowiednik chroni przed potem przez długi czas, produkt jest idealny dla osób aktywnych, które w dodatku liczą się ze środowiskiem oraz staraja się ekonomicznie podchodzić do zakupów. Polecam wszystkim ten produkt, warty swojej ceny, dobrze chroni przed potem i maskuje nieprzyjemny zapach, pachnie długo i jest idealnym rozwiązaniem dla każdego

Renata91 | 7 lata temu

Najbardziej podobało mi się to ze bez problemu mieści się do torebki . Mam go zawsze przy sobie w pracy, na zakupach. Naprawdę pięknie pachnie i nie muszę się martwić żadnym przykrym zapachem. Podczas ćwiczeń na siłowni tez czuje się komfortowo. Blokuje pot na bardzo długo tak ze w pracy mam spokój na całe 8h. Mieści się do każdej kieszonki i dzięki temu nie jest ciężki i nie zajmuje dużo miejsca.

Ptaszyna123 | 7 lata temu

Spodobał ci się format Rexony Compressed. Małe poręczne opakowanie antyperspirantu sprawiło, że chętnie zabieram antyperspirant Rexona wszędzie ze sobą. Rexona świetnie chroni przed potem i przykrym zapachem, to odpowiedni antyperspirant dla osób ćwiczących i uprawiających sport, super jest również to, że przyczyniamy się choć w małym stopniu do dbania o środowisko.

Natalia473 | 7 lata temu

W antyperspirancie Rexona Compressed najbardziej podoba mi się to, że naprawdę chroni przed potem, nie zostawia białych śladów, nie podrażnia skóry, nawet jeśli antyperspirantu używam bezpośrednio po goleniu. Małe opakowanie Rexona Compressed sprawia, że jest ona niezbędnikiem w torebce i mogę zabierać ją wszędzie. Rexone Compressed z przyjemnością mogę polecić przyjaciółce.

Paulinusiak7 | 7 lata temu

Rexona Compressed sprawdziła się u mnie idealnie, ciągle jestem w ruchu więc dobry antyperspirant to dla mnie podstawa, Compressed jest bardzo wydajny, poręczny, skuteczny i ma naprawdę delikatny i świeży zapach . ♡ Jestem zachwycona faktem iż nowość od Rexony nie pozostawia białych śladów na ubraniach oraz że mogę to zabrać wszędzie ponieważ jest mały i poręczny ♡ Poleciłam znajomym i rodzinie :)

magdalenkax96 | 7 lata temu

Najbardziej w Rexona Compressed podobało mi się to, że jest to mniejsza wersja standardowej Rexony. W niedzielę miałam cały dzień poza domem, w upale,Musiałam też zmieniać strój kilka razy, więc bardzo przydał się mniejszy antyperspirant, Idealnie zmieścił się do małej torebki. W upały jeszcze wracam do dezodorantów z aluminium jeśli mam jakieś wyjście, bo one lepiej sprawdzają się na wysokie temperatury.

Bluzeczka | 7 lata temu

Najbardziej mi się podobało działanie antyperspirantu oraz małe poręczne opakowanie które zmieści się w każdej torebce.

Antyperspirant Rexona jest idealny dla osob ćwiczących ponieważ pozostawia świeżość na długi czas. Małe opakowanie jest tak zachwycające że kiedy miałam potrzebę się odświeżyć mogłam to w końcu zrobić nie wazne w jakim miejscu Będąc

sina | 7 lata temu

Największą zaletą dezodorantu Compressed jest jego rozmiar. Jest idealny zarówno dla osób ćwiczących, bo nie zabiera dużo miejsca w torbie/torebce, ale również na wyjazdy kiedy ogranicza nas rozmiar walizki i waga bagażu. Myślę, że taką pełną, obiektywną opinię będę mogła przekazać dopiero po wykończeniu całego opakowania. Szczerze mówiąc jestem niedowiarkiem jeżeli chodzi o jego wydajność Trudno jest uwierzyć, że o połowy mniejszy dezodorant starczy na tak długo jak ten o pojemności 150ml. Żeby w to uwierzyć muszą niestety sprawdzić to w sposób empiryczny. Jeszcze jedną zaletą tego dezodorantu jest jego delikatny zapach oraz przyjemne wykończenie jakie uzyskuje się na skórze. Osobiście bardzo lubię takie nienachalne, minimalistyczne zapachy.

olaaniolek | 7 lata temu

Rexona Compressed spisuje się rewelacyjnie. Małe, niepozorne opakowanie daje radę nawet podczas stresujących sytuacji, jaki i w zmaganiach z potem. Początkowo nie byłam przekonana, że małe opakowanie może być równie skuteczne co znacznie większe, ale zdecydowanie zmieniłam zdanie. Zapach jest subtelny, nie podrażnia, zapewnia uczucie świeżości. Wystarczy jedno psiknięcie, a komfort i suchość czuć przez cały dzień. Małe, poręczne opakowanie to świetne rozwiązanie dla osób aktywnych, łatwo zmieści się w torebce. Zdecydowanie daje pełną ochronę, nie gryzie się z innymi perfumami. Zdecydowanie polecam tego malucha!

izka197 | 7 lata temu

Małe, wygodne, poręczne opakowanie które zabierałam ze sobą na ćwiczenia, aby od razu odświeżyć się po uprawianym sporcie. Wygodny i niezawodny antyperspirant to coś co dla mnie ma duże znaczenie! Zapach jest bardzo ładny, delikatny, nie za mocny. Sprawdzałam w sklepie cenę- odpowiednia do jakości. Nie za wysoka, zatem na pewno chętnie kupię kolejne opakowanie jak tylko skończę obecne.

Kamyszek R | 7 lata temu

Zdecydowanym plusem jest opakowanie produktu ponieważ lubię mięc antyperspirant zawsze przy sobie w torebce.Podoba mi się zapach dający uczucie odświeżenia kojarzy mi się z kremowym żelem pod prysznic bądz mydłem.Sam produktu jest porównywalna do już stosowanych przeze mnie i na co dzień daje skuteczną ochronę.Nie podrażnia ,nie uczula po prostu dobrze mi z nim.Polecam innym.

grace123 | 7 lata temu

Dezodorant w 100% spełnił oczekiwania jakie mam w stosunku do tego typu produktów - nie pozostawia śladów na ubraniach – ani tych jasnych, ani ciemnych, skutecznie chroni przed poceniem, daje poczucie świeżości, nie podrażnia skóry i szybko wysycha po aplikacji. Do tej listy dochodzi jeszcze jeden plus - opakowanie, które jest poręczne, wygodne w użyciu i co najważniejsze dzięki niewielkim rozmiarom bez problemów mieści się w torebce, więc można mieć go zawsze ze sobą i czuć się komfortowo w każdej sytuacji :)

justaswitaj | 7 lata temu

Mały, poręczny antyperspirant, który można mieć zawsze przy sobie, czy to w torebce, czy też w plecaku. Antyperspirant skutecznie chroni przed poceniem się, nie podraznia nawet wrażliwej skóry. Podoba mi się to, że jego stosowanie jest przyjazne dla środowiska naturalnego i nie powoduje jego degradacji. Rexona w formacie Compressed zasługuje na czwórkę z plusem ;)

nocopan | 7 lata temu

W Rexona Compressed najbardziej podoba mi się świeży zapach, który naprawdę utrzymuje się na długo, oraz pojemność opakowania, która idealnie nadaje się do mojej torebki czy torby sportowej. Jestem osobą dość aktywną, często wychodząc rano z domu wiem, że wrócę dopiero późnym wieczorem, po pracy, spotkaniu z chłopakiem lub przyjaciółmi i siłowni. Dlatego wszystko co niezbędne na dany dzień zabieram ze sobą. rexona idealnie wpisuje się w moją torebkę. Wcześniej zabierałam ze sobą "samolotowe" opakowana dezodorantów, ale one naprawdę starczaj na bardzo krótko i w porównaniu do ich objętości są dość drogie. rexona dobrze chroni przed potem, ma bardzo przyjemny zapach i na długo starcza. a małe skompresowane opakowanie to super sprawa, jeśli jeszcze wiem, że przyczyniam się do ochrony środowiska - zachwyt mmuminkova | 7 lata temu

Mały i skuteczny dezodorant - w sam raz do torebki. Spodobał mi się jego format, działanie oraz zapach i to, że nie szczypie pach (nawet świeżo po depilacji). Nieco mniej przyjemne jest to, że może zostawiać białe ślady na ciemnych ubraniach, co kilkakrotnie się zdarzyło. Mimo wszystko jest to chyba najlepszy i najskuteczniejszy antyperspirant, jaki stosowałam i sięgnę po niego ponownie.

parysek10 | 7 lata temu

Dezodorant ma małe i poręczne opakowanie. Idealnie nadaje się do torebki i na wyjazd. Bardzo dobrze chroni przed potem i zapobiega przykremu zapachowi. Dzięki niemu czuję się świeżo cały dzień.

lid05 | 7 lata temu

Poręczne małe opakowanie dla mnie jest strzałem w dziesiątek, bo dezodorant mieści się nawet w małej torebce. Latem dezodorant jest bardzo często używany wiec to małe opakowanie można schować w torebce ,plecaku czy nawet większej kieszeni. Ukształtowane opakowanie jest tak,że dobrze mieści się w dłoni.Po naciśnięciu uwalnia się delikatny świeży zapach,działa do 10 godzin.Nie pozostawia plam na ubrania co sprawdzone było na czarnym podkoszulku,nie zostawia na skórze nalotu więc nie osypuje się.Nie podrażnia i nie uczula.

LuuizkaB | 7 lata temu

Rexona Compressed jest idealnym produktem dla każdej zabieganej kobiety! Małe, poręczne opakowanie zmieści się do każdej torebki. Świeży, przyjemny i delikatny zapach zachwyci i sportsmenkę i bizneswoman :) A ochrona przeciwpotowa na najwyższym poziomie da pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa! Dla mnie rewelacja!!!

madif26 | 7 lata temu

znakomity produkt bardzo mi sie podoba ładnie pachnie przyjemny ma zapach łatwy dozownik łatwo się go psika jest bardzo poręczny i komfortowy bardzo go polecam

eveline412 | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się małe opakowanie, które zmieści się w torebce i nie zajmuje dużo miejsca oraz poczucie orzeźwienia swiezości, dobrze chroni przed potem. Bardzo odpowiada mi ta formuła.

kot1234 | 7 lata temu

W Rexona Compressed najbardziej podobało mi się małe opakowanie, które można zabrać do torebki. Piękny zapach, który czułam przez cały dzień i zdecydowanie ten antypespirant jest odpowiedni dla osób ćwiczących i uprawiających sport, ponieważ skutecznie niweluje przykry zapach.

justyna107 | 7 lata temu

Rexona o pojemności 75 jest lekki. Jego ukształtowane opakowanie precyzyjnie mieści się w dłoni. Po naciśnięciu przycisku uwalnia się świeży, delikatny zapach. Nie zauważyłam również śladów, palm na ubraniach.. Często tak jest, że przed ubraniem bluzki używam dezodorantu. A potem przykra sytuacja. Zakładam bluzkę i choćbym się bardzo starała aby nie dotknąć pach, białe ślady pojawiają się na niej. Znacie to? Nie zostawia na skórze przykrego białego nalotu, co za tym idzie nie osypuje się

maburekk | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się nieduży rozmiar antyperspirantu. Dzięki temu mogę go wszędzie ze sobą zabrać - nawet w małej torebce. Dużym plusem jest też przyjemny zapach, który długo się utrzymuje.

jabloneczka | 7 lata temu

Bardzo podobał mi się zapach, utrzymywał się przez cały dzień. Dzięki niemu obyło się bez przykrych niespodzianek, które z innymi antyperspirantami czasem się zdarzały. Bardzo podoba mi się torebkowy rozmiar, teraz nawet w niewielkiej torebce udaje mi się zmieścić dezodorant :)

Nie pozostawił plam na ubraniach i szybko się wchłaniał. Jest idealny dla osób uprawiających sport. Nawet w bardzo aktywne dni nie zawiódł moich oczekiwań.

kagula | 7 lata temu

Mały antyperspirant, a jakże bardzo wydajny. Ogromnym plusem jest to, że nie zajmuje dużo miejsca i czuję świeżość przez cały dzień. Dzięki przetestowaniu przekonałam się do Rexony Compressed

weronkaa84 | 7 lata temu

Nowa Rexona Compressed ma mniejsze, bardziej poręczne opakowanie, które z powodzeniem mieści się w każdej damskiej torebce. Dzięki temu też chętniej zabieram antyperspirant ze sobą i mam go pod ręką zawsze wtedy, kiedy potrzebuję. Mimo mniejszego opakowania, wcale nie jest mniej wydajny. Wydajność jest identyczna, jak w przypadku antyperspirantu o pojemności 150 ml. Ma przyjemny, subtelny zapach bawełny, który długo utrzymuje się na skórze. Świetnie chroni przed potem i brzydkim zapachem, nawet podczas ćwiczeń na siłowni, jest więc idealny dla osób uprawiających sport. Zapewnia świeżość i komfort przez cały dzień. Nie pozostawia białych śladów na ubraniach. Jest jednocześnie delikatny dla skóry i nie podrażnia jej, nawet tuż po depilacji. Serdecznie polecam wszystkim aktywnym fizycznie osobom, które chcą czuć się świeżo, podczas uprawiania ulubionego sportu !

dota_k | 7 lata temu

Podoba mi się mały rozmiar atomizera, zajmuje niewiele miejsca w bagażu, w razie podróży. Bardzo odpowiada mi zapach, świeży i niedrażniący. Co ważne nie sypie się talk i nie brudzi ubrań, jak to miało miejsce w innych tego typu dezodorantach. Co najważniejsze dla mnie okazał się skuteczny, mimo gorąca czułam się w pracy bardzo świeżo.

kasia2439 | 7 lata temu

Najbardziej podobała mi się mała forma produktu, która mieści się do każdej torebki oraz zapach kosmetyku i jego działanie przeciw poceniu. Kosmetyk jest mały, poręczny, wygodnie się go używa.

kamilapblog | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się, że zadbano o środowisko. :) Kosmetyk jak najbardziej się u mnie sprawdził. Nawet przy dużych upałach nie było problemów.

Paulisienka669 | 7 lata temu

Bardzo podobal mi sie delikatny zapach ktory mnie nie draznil podczas uprawiania sportu i to ze moge go zabrac na zumbe poniewaz jest mniejszy. Najbardziej spodobało mi się to ze nie zostawia plam na ubraniach tak jak robia to inne antyperspiranty.

heureusement | 7 lata temu

Mały pojemnik jest bardzo poręczny, wszędzie się zmieści, jest idealny na podróż. Zapach utrzymuje się naprawdę bardzo długo i jest zaskakująco intensywny.

beata_b240 | 7 lata temu

Po pierwsze opakowanie,a po drugie subtelny zapach.Czułam się swieżo przez cały dzień,bez przykrego zapachu potu,nawet przy intensywnym ćwiczeniu pot nie był wyczuwalny,Zawsze będę go mieć przy sobie,polecać innym i sama go używać.

Kasiulawaw | 7 lata temu

Najbardziej spodobało mi sie w Rexonie poręczne opakowanie które łatwo się mieści wszędzie. Ma bardzo fajny zapach i skutecznie chroni przed potem.

jolkaja | 7 lata temu

Ochrona przed potem, brak śladów na ubraniach i delikatny zapach całkowicie mnie zauroczyły. Gdy do tego dochodzi zabranie antyperspirantu ze sobą, ze względu na mniejsze opakowanie a tą samą wydajność to już wiem, że trafiłam na świetny produkt. Gdy po pracy poszłam na siłownię to nie dość, że w torbie więcej miejsca, to w dodatku czułam się podczas ćwiczeń o wiele świeżej. Wbrew pozorom jest to dla mnie ogromny atut. Antyperspirant przez długi czas utrzymywał swój zapach i chronił moją skórę. Użyłam go również po goleniu pach, gdzie zazwyczaj tego nie robię, to tu nie miałam nieprzyjemnych konsekwencji. Fajnie współgra z moją skórą i nie wywołuje u mnie podrażnień. Zawsze znajdzie się dla niego miejsce w mojej torebce i zawsze będzie mi bliski. Uzyskałam to czego chciałam i krótko mówiąc... z potem precz, gdyż potem przejmować się nie muszę :)

dominikazdziech | 7 lata temu

Zdecydowanie podobał mi się zapach oraz długotrwałe działanie. Skóra przez cały dzień była sucha i pachnąca, a ja spokojna, że śmiało mogę zabierać takie cudo w podróż, nie tylko ze względu na małe opakowanie, ale głównie dlatego, że nawet wielogodzinna podróż będzie się miło kojarzyć, jeśli skóra będzie chroniona przed potem i jego nieprzyjemnym zapachem.

olafraszka2607 | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się w Rexona Compressed to że w małym opakowaniu mieści się duża zawartość a jakość produktu oraz skuteczność się nie zmienia

tomik19 | 7 lata temu

Najbardziej podobało mi się poręcze opakowanie, skuteczność, przyjemny zapach, 100 procent komfort, godna polecenia, niezawodna i zawsze w mojej torebce.

bernadeta478 | 7 lata temu

Najbardziej odpowiada mi format Compressed oraz skuteczna ochrona przed potem i przykrym zapachem.Z Rexoną Compressed przez cały dzień czułam się świeżo!

senoritaxxd | 7 lata temu

Świetny zapach który gwarantuje uczucie świeżości na długo. Opakowanie że tak powiem - w sam raz idealnie nadaje się do torebki ale także jest poręczne a antyperspirant jest mimo wszystko bardzo wydajny! Ostatnimi czasy byłam nieco zarażona do antyperspirantów w sprayu bo nie chroniły mnie przed niemiłym zapachem potu i chyba musiałabym cała się pofukać takim antyperspirantem aby czuć się świeżo nie tylko chwile po użyciu natomiast tutaj jestem bardzo miło zaskoczona bo nieduża ilość Rexona Compressed wystarcza by zapewnić mi świeżość i ładny zapach przez cały dzień! Jest świetny :-)

Jastinkaa1 | 7 lata temu

Przede wszystkim zaskoczyła mnie pozytywnie jego skuteczność, sprawił, że czułam się świeżo cały dzień. Bardzo spodobała mi się mniejszy format antyperspirantu, który z łatwością zmieści się w torebce i łatwiej go mieć zawsze pod ręką.

nikola60 | 7 lata temu

Rexona Compressed spełniła moje oczekiwania. Jest idealna dla osób ćwiczących i uprawiających sport, tak jak ja. Działa długo, przez kilka godz. czuję się świeżo i kompfortowo. Rexona chroni przed potem i przykrym zapachem w 100% Polecam ją wszystkim.

Lila196 | 7 lata temu

W nowej Rexonie spodobał mi się zapach - taki świeży. Doskonale poradził sobie w ochronie przed poceniem, zwłaszcza gdy codziennie obsługuje się klientów. Jest mały i poręczny. Mogę go spokojnie wrzucić do torebki bez obawy że się nie zmieści.

kla91111@wp.pl | 7 lata temu

Zdecydowanie jestem za nową odsłoną rexony ta sama swietna ochrona a mniejszym opakowaniu poreczna swietna. Do kazdej torebki sie zmieści napewno bym ją zamieniła zamiast poprzedniej 150ml

omen483 | 7 lata temu

jestem bardzo zadowolona z antyperspirantu Rexona Compressed. Po pierwsze dlatego, że to bardzo skuteczny antyperspirant i świetnie sprawdza się podczas uprawiania sportu- z rexoną bieganie jest dużo przyjemniejsze, a do tego czuję się świeżo podczas treningu. Po drugie ogromnym plusem jest małe i poręczne opakowanie, Rexonę mogę wrzucić zawsze do torebki i mieć ją zawsze pod ręką

anya_86 | 7 lata temu

Poręczne opakowanie, przyjemny zapach, skuteczność. Ona na prawdę dała radę przy mega intensywnym dniu i trybie życia jaki prowadzę. Z przyjemnością zaczynam z nią dzień i wiem, że będę czuć się komfortowo przez cały czas.

AngelaS77 | 7 lata temu

Opakowanie bardzo mnie mile zaskoczyło małe poręczne i zmieści się w każdej torebce.Zapach piękny i utrzymuje się wiele godzin na skórze .Antyperspirant niewątpliwie chroni mnie przed potem nawet podczas intensywnych ćwiczeń .Nie uczula i nie podrażnia skóry nawet po depilacji ,jednym słowem Rexona zebrała u mnie same plusy.

spicemonika@op.pl | 7 lata temu

Bardzo podoba mi się mniejsza forma dezodorantu bo dzięki temu zawsze jest przy mnie i w każdej sytuacji. Jestem również zadowolona z efektów działania Rexony. Mam dzięki niej poczucie świeżości przez cały dzień. No ale przede wszystkim zakochałam się w jego wymiarach, bo zmieści się nawet do małej torebki :) Jest wydajny więc już nigdy nie kupię dużego dezodorantu , zostanę fanką Rexony Compressed :)

flinta13 | 7 lata temu

Małe jest piękne! Idealny format do.torebki! Mam go.zawsze przy sobie, świeży zapach, skuteczność to jest to czego oczekuje od.idealnego kosmetyku! Mój nr 1! Polecam

ajmissindependent | 7 lata temu

Mała buteleczka, dzięki której mogę wszędzie ją ze sobą zabrać i nie zajmuje dużo miejsca.

Idealna w podróży i na siłownię. Sam produkt jest wysokiej jakości, dobrze chroni przed potem i przykrym zapachem. Ładny i delikatny zapach, świetny dla osób trenujących.

Alexa4 | 7 lata temu

Superskutecznie blokuje wydzielanie potu. Co prawda w tych temperaturach ciężko, aby dezodorant całkowicie go zlikwidował, ale w momencie kiedy czułam, że się lekko spociłam, nie było czuć żadnego nieprzyjemnego zapachu.;-)

linea80 | 7 lata temu

Po pierwsze plus za małe, poręczne i praktyczne opakowanie. Taki antyperspirant bez problemu zmieści się w damskiej torebce, czy też w torbie podróżnej, zajmując mało miejsca. Poza tym mi zdecydowanie lepiej współpracuje się z mini opakowaniem antypersirantu. Te duże nie są praktyczne w stosowaniu.

Rexona Compressed posiada przyjemny, a świeżość pach utrzymuje się dłużej niż przy dotychczas stosowanych przeze mnie produktach.

Zawsze podczas używania antyperspirantu boję się o moje ubrania, ale Rexona Compressed pozwoliła mi o tym strachu zapomnieć.

Opakowanie mimo swoich małych rozmiarów będzie raczej wydajne, gdyż antyperspirant bardzo dobrze spełnia swoją rolę.

mikshi | 7 lata temu

Rexona Compressed kusi świeżym zapachem i dobrą wydajnością. Do tego mniejsze opakowanie sprawia, że można ją zabrać zawsze ze sobą. Co więcej, przyczynia się do ochrony środowiska. Jednak w moim przypadku Rexona Compressed się nie sprawdziła. Lekko (ale jednak) było czuć nieświeży zapach, pomieszany z antyperspirantem. Rexona sprawdziła się u mnie jako dodatek do antyperspirantu, którego używam już jakiś czas. Zapach na plus, jednak działanie mnie nie zadowoliło - a szkoda...

Natalijka84 | 7 lata temu

Małe opakowanie a bardzo wydajne. Spełniła moje oczekiwania w 100%. Świeżość, czystość czyli sucho i pewnie. Uwwielbiam moją Rexonę. Kupię nie raz.

aniyam | 7 lata temu

Małe opakowanie, które sprawdza się w podróży, totalna ochrona przez długi czas, nie podrażnia. Bardzo delikatny, świeży zapach, ochrona nawet w upały i podczas ćwiczeń.

jogav | 7 lata temu

Antyperspirant Rexona Compressed zapewnia mi poczucie świeżości przez cały dzień. Idealnie spełnia swoje zadanie. Daje mi ochronę podczas dużego wysiłku fizycznego na siłowni oraz zapewnia mi poczucie komfortu w trakcie stresującego dnia w pracy. Chroni przed potem i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. Dodatkowy atut to piękny, świeży zapach. Jest bardzo wydajny. Dzięki mniejszej pojemności zajmuje niewiele miejsca w mojej torebce.

black-sheep89 | 7 lata temu

Mniejsza forma przy pełnej skuteczności. Rexona Compressed jest mobilna, łatwa do przenoszenia i aplikacji w każdych warunkach. Zapach przyjemny i tradycyjny jak dla Rexony. Polecam za skuteczność!

aknel77 | 7 lata temu

Jestem zadowolona z antyperspirantu Rexona Compressed. Urzekł mnie swoim pięknym zapachem i rewelacyjnym działaniem. Przez cały dzień zapewnia mi ochronę i świeżość, nawet w upalne dni. Małe opakowanie jest poręczne, podoba mi się takie rozwiązanie. Polecam.

domi199491 | 7 lata temu

Bardzo dobry produkt!

Zapach dezodorantu jest świeży, ale nie narzucający się. Nie brudzi ubrań, nie podrażnia. Zapewnia dobrą ochronę podczas intensywnego dnia jak i również na siłowni. Pozostawia skórę nawilżoną, a zaaplikowany rano działa przez cały dzień. Jestem bardzo z niego zadowolona.

ZALETY:

+ Zapach

+ Działanie - chroni przed potem i nieprzyjemnym zapachem

+ Nie brudzi ubrań

+ Nie podrażnia skóry

+ Poręczne, kompaktowe opakowanie

+ Cena

martus2803 | 7 lata temu

Malutkie, zgrabne opakowanie które zajmuje na prawdę mało miejsca. Zmieści się nawet w małej torebce i można wszędzie zabrać je ze soba. Dezodorant na prawdę bardzo dobrze chroni przed nieprzyjemnym zapachem. Po użyciu czułam się czysto i świeżo przez cały dzień mimo wysokich temperatur i ciągłego ruchu. Rexona pięknie pachnie a zapach czuć na prawdę długo.

kaczor2005 | 7 lata temu

Najbardziej spodobało mi się że jest taka zgrabna wszędzie ją mogę zabrać, pięknie pachnie i długo. Już polecam ją wszystkim kobitkom bo na pewno będą z Rexoną Compressed takie szczęśliwe jak jak, po prostu się w niej zakochałam. Dziękuję bardzo za możliwość jej poznania.

m0niik | 7 lata temu

To jest hit dla każdej kobiety! Taki mały antyperspirant zmieści się nawet w małej torebce.Daje uczucie świeżości , bez przykrego zapachu od teraz to mój must have!

moonika91 | 7 lata temu

Bardzo spodobał mi się pomysł zamknięcia antyperspirantu w mniejszym niż standardowe opakowaniu. Dzięki temu, idealnie mieści się on w torebce i mogę zawsze mieć go pod ręką. Uwielbiam zabierać go ze sobą na siłownię. Rexona zapewnia mi maksymalną ochronę przed przykrym zapachem i nie podrażnia mojej wrażliwej skóry. Jestem zdecydowanie na tak.

hostessadorota | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi to że jest skuteczny i idealnie chroni przed potem i zapachem.. nie pojawiają się mokre plamy na ubraniach od potu.. nie brudzi ubrań...po użyciu tego antyperspirantu cały dzień czuję się świeżo... delikatny zapach uwalniał się cały czas. Pełna ochrona po depilacji. Pielęgnacja delikatnej skóry pod pachami.. taki antyperspirant jest dla mnie idealny.

daria1541 | 7 lata temu

Rexona poza tym, że jest mała, poręczna i można praktycznie zabrać ją ze sobą wszędzie bardzo dobrze spełnia swoje zadania.chroni przed potem ( dla mnie wystarczająco długo), ma delikatny, świeży zapach i nie brudzi ubrań.Z nią czuję się bezpiecznie, komfortowo i jestem pewniejsza siebie.Wiem, że nawet w sytuacjach stresujących i przy wysokich temperaturach ochroni mnie i mnie nie zawiedzie.Na wyjazdy, na wakacje - produkt idealny - godny polecenia :)

malinda1 | 7 lata temu

Małe opakowanie. Jednak nie przyczyniło się to w żaden sposób do tego ze bardziej podoba mi się takie rozwiązanie. Spodziewałam się czegoś więcej po tym produkcie

agnietka3012 | 7 lata temu

Rexona zdecydowanie spełniła moje oczekiwania i z pewnością zostanie one przeze mnie polecona koleżankom podczas wspólnego treningu. Małe, poręczne opakowanie, które zmieści się w każdej torebce oraz przyczynia się do ochrony środowiska. Skuteczna ochrona przed nieprzyjemnym zapachem, delikatny zapach oraz długotrwała świeżość jest największą zaletą produktu. Polecam wszystkim aktywnym kobietom.

frossch | 7 lata temu

Mały antyperspirant z wielką siłą . Poręczne opakowanie , idealny zapach i uczucie świeżości ,to coś co potrzebuje każda kobieta w upalny dzień . Ochrona 100%

stokrotka611 | 7 lata temu

Skompresowana Rexona to strzał w dziesiątkę! Wszystkie zalety tradycyjnej Rexony: piękny zapach, delikatność i skuteczność zostały teraz zamknięte w dwa razy mniejszym opakowaniu. To bardzo wygodne, mogę ją zawsze mieć przy sobie i nie zajmuje dużo miejsca w torebce.

ewa6767 | 7 lata temu

Ze jest niezawodna, ja czuję się komfortowo bo przez cały czas czuje czysto, moja pacha sucha nie mam plam na ubraniu. Jest niezawodna skutecznie chamuje zapach potu.

Kasia1991 | 7 lata temu

Najbardziej podobało mi się w Rexona Compressed wydajność, opakowanie, zapach, działanie 24 h,cena . Po użyciu rexona poczułam niesamowitą i długotrwałą świeżość a zapach jest bardzo przyjemny. Najważniejsze jest to ,że rexona nie podrażnia skóry i nie pozostawia białych plam.

88b3c8374f3852a1684bba9ac8f146663a53e041 | 7 lata temu

W Rexonie Compressed najbardziej podobał mi się delikatny zapach, który utrzymywał się przez cały dzień i ubrania bez białych śladów ;) Mimo delikatnej wilgoci pod pachami po całym dniu gonitwy wieczorem czułam piękny delikarny zapach Rexony.

paulisia45 | 7 lata temu

Przede wszystkim to małe poręczne opakowanie. Teraz antyperspirant mogę mieć zawsze przy sobie, zmieści się ono do mojej każdej torebki, nawet tej małej. Poza tym skuteczna ochrona przed potem przez cały dzień, ładny delikatny zapach, który nie podrażnia moich receptorów nosowych. Na pewno Rexona Compressed pozostanie ze mną na dłużej.

rycerzyk6 | 7 lata temu

Bardzo podobało mi się opakowanie,jego poręczność,to że deodorant nie podrażnia skóry i jej nie wysusza.

Rexona spełniła moje oczekiwania,na pewno będę ją chętnie zbierać ze sobą na zakupy:)

basia2018 | 7 lata temu

Ochrona przed potem zdecydowanie bardzo skuteczna,jestem bardzo zadowolona z możliwości przetestowania Rexony Compressed.Będe polecała Rexone Compressed innym.

Weronikaa2 | 7 lata temu

Najbardziej spodobał mi się mały format Rexony, łatwo można ją zabrać ze sobą. Cieszę się, że choć trochę Rexona Compressed przyczynia się do mniejszej produkcji odpadów. Skuteczność Rexony znam od dawna, ta nowość także "utrzymuje poziom" - czułam się świeżo przez cały dzień.

youazia | 7 lata temu

W Rexona Compressed najbardziej podobała mi się skuteczność, bo to dla mnie najważniejsze. Po użyciu tego antyperspirantu czułam się świeżo przez cały dzień. Podobał mi się również delikatny, niedrażniący zapach, lekko wyczuwalny, ale nie kolidujący z perfumami. Nie zauważyłam również białych plam, ani osypującego się białego pyłu. Na plus przemawia również mniejsza wersja opakowania, co sprawia, że bez problemu mieści się w torebce

3e0bb3d80dcd5257e4778a2c4107493a521ffb73 | 7 lata temu

W Rexonie Compressed podobało mi się przede wszystkim właśnie to małe opakowanie. Zdecydowanie jedzie ze mną na wakacje:) świeżość przez cały dzień w poręcznej i zgrabnej butelce.

uskat | 7 lata temu

Marka Rexona jest znana z bardzo dobrych i niezawodnych antyperspirantów. Tak, więc moje oczekiwania wobec produktu Rexona Compressed były duże. Nie zawiodłam się. Nawet w upalne dni ten antyperspirant skutecznie chronił przed potem, niepożądanym zapachem, a także zapewniał świeżość oraz uczucie komfortu przez długi czas. Jego zapach jest subtelny, przyjemny i niedrażniący. Bardzo dużym plusem jest także to, że produkt ten nie brudzi ubrań.

suchywer | 7 lata temu

Produkt zapewnia komfort i odświeżenie. Nie zostawia plam na ubraniu. Polecam wszystkim zabieganych lub po prostu w trakcie upałów. Daje uczucie świeżości na długo i nie pozostawia plam na ubraniach ani uczucia lepkości na skórze . Pachnie delikatnie, kobieco i szybko się wchłania. Dodatkowo, ma bardzo przyjemny zapach. Bardzo jestem zadowolona z kosmetyku, spełnia swoją funkcję i cena jest przystępna.

goldsugar | 7 lata temu

Produkt idealnie chroni przed potem i brzydkim zapachem. Chroni również ubrania przed powstawaniem nieestetycznych plam. Unikatowa formuła kosmetyku sprawia, że nie pozostawia śladów na białych ani czarnych ubraniach. Świetnie sprawdził się podczas treningów na siłowni. Ma przyjemny zapach i poręczne opakowanie - godny polecenia.

madzik04 | 7 lata temu

Przy moim aktywnym trybie życia Rexona Compressed sprawdziła się w 100%.Doskonale chroni przed potem i zapewnia świeżość na bardzo długo.Nie pozostawia plam.Ma poręczne opakowanie.

velvet900 | 7 lata temu

Najlepsze w Rexonie Compresses jest małe i poręczne opakowanie. Mogę ją spokojnie wrzucic do torebki i w każdej chwili ukradkiem się odświeżyć. Dodatkowym atutem jest zapach, który nie jest nachalny. Dzięki niej mogłam czuć się świeżo przez cały dzień :)

Saucy | 7 lata temu

Dezodorant ma przyjemny zapach, dosyć neutralny tak, że nie gryzie się z używanymi perfumami. Dodatkowo małe i poręczne opakowanie nadaje się nawet do małej torebki, więc można go zawsze mieć przy sobie. Jednak uważam, że ten dezodorant przez to, że jest mniejszy jest też mniej wydajny niż w normalnym opakowaniu, więc nie zauważyłam efektu skompresowania. Dodatkowo, przynajmniej u mnie, nie jest tak samo skuteczny jak inne antyperspiranty.

kathrina180 | 7 lata temu

Ciężko wybrać jeden pozytyw, ponieważ Rexona Compressed ma nie tylko piękny i trwały zapach, ale również nie pozostawia plam na ubraniach. Jest to bardzo dużym plusem. Jeśli chodzi o butelkę, to jest mała i poręczna, mogę ją śmiało nosić w torebce i wcale tego nie odczuwam. Przez tydzień testów, za bardzo nie zauważyłam aby coś mi się nie podobało w antyperspirancie. Cena zbyt wygórowana. Za ok 10 zł byłabym w stanie ją kupić.

olgaks | 7 lata temu

Niewielki rozmiar jest dużym atutem, łatwo zmieścić dezodorant w torebce i nie zajmuje dużo miejsca. Choć można by pomyśleć, że produktu jest dużo mniej. Nie podobał mi się jednak zapach.

belcien | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się wielkość opakowania które jest odpowiednie do torebki lub tak jak u mnie do plecaka. Delikatny, przyjemny zapach jest idealny, nie mocny ani nie za słaby. Bardzo dobrze sprawdza się używany np do pracy ale także dobrze zabezpiecza mnie przed nadmiernym poceniem w czasie większej aktywności fizycznej (biegi, jazda na rowerze, motorze).Świeżość po użyciu antyperspirantu Rexona utrzymuje się cały dzień i daje pewność nawet w trudnych sytuacjach.

Jaga53 | 7 lata temu

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że najbardziej spodobało mi się małe, bardzo praktyczne opakowanie i... jednocześnie ekologiczne, bo pojemność 150 ml, została wtłoczona w opakowanie o połowę mniejsze - 75 ml. Wielkość dopasowana do najmniejszej torebki, więc mogę mieć go zawsze przy sobie i jest to strzał w dziesiątkę. Zapach niezwykle przyjemny, świeży i subtelny, który nie „zagłusza” perfum. Ten antyperspirant daje uczucie niezwykłego komfortu przez cały dzień, jest bardzo trwały, nie pozostawia plam i jest idealny do codziennego stosowania nie tylko dla osób aktywnych fizycznie.

monica81275 | 7 lata temu

Dzięki Rexona Compressed całkowicie pozbyłam się problemu z nadmiernym poceniem. Ma delikatny świeży zapach, pielęgnuje okolice pach, szybko się wchłania i nie brudzi ubrań. Nie podrażnia mnie i nie uczulił, więc idealnie spisze się u osób z wrażliwą i skłonną do podrażnień skórą. Jest wydajny a najbardziej spodobała mi się jego kompaktowa forma, idealnie zmieści się do damskiej torebki i tym samym jest zawsze pod ręką. Antyperspirant ten to również świetna opcja dla kobiet, które szukają intensywnej, długotrwałej ochrony w sportach extremalnych. Po intensywnym treningu na kochanym rowerku nie poczułam nieprzyjemnego zapachu spod pach, to duży plus za długotrwałe działanie :) Polecam

czaki82 | 7 lata temu

Najbardziej podobałą mi się skutecznosc brak podraznien i co najwazniejszy opakowanie. Bardzo poreczny antyperspirant który zmiesci sie w kazdej torebce

WikiLena | 7 lata temu

Najbardziej podobało mi się małe,poręczne opakowanie.Dzięki temu mogłam mieć Rexona Compressed zawsze ze sobą,ponieważ zajmował mało miejsca.Dezodorant dał mi uczucie świeżości przez długi okres,nawet przy dużym wysiłku

iva007 | 7 lata temu

Jej zminimalizowaną wielkość z dotychczasowej Rexone,ponieważ z łatwością mieści w małej torebce,gdy idę gdzieś na miasto,czy na jakąś imprezę...,czy w saszetce,ten antyperspirant Rexona w formacie Compressed jest bardzo poręczna i objętość jest taka jak w dużej,to daje jej duże plus.Bardzo jestem zadowolona,ponieważ pot nie jest dla mnie straszny przy Rexonie Compressed :)

Kasiulawaw | 7 lata temu

Najbardziej podobało mi się podręczne opakowanie które z łatwością mieści się w torebce. Bardzo spodobał mi się również zapach i jego skuteczność.

Angel1090 | 7 lata temu

Rexona Compressed stała się dla mnie prawdziwym hitem. Jest porównywalnie dobra, a nawet lepsza od standardowych wielkości antyperspirantów. Podoba mi się w niej to, że mogę ją zawsze mieć przy sobie, bo mieści się w torebce. Daje niesamowitą świeżość, zapach jest trwały i przyjemny.

basiulka1 | 7 lata temu

Małe, poręczne opakowanie o dużych możliwościach. Ładnie osusza skórę i pozostawia delikatny, śliczny zapach. Czuję się świeżo przez długi czas. Dla mnie idealny i już nie zamienię na inny.

wera2069 | 7 lata temu

Bardzo poręczne opakowanie, do tego łagodny, ale zakrywący nieprzyjemny zapach. Świetnie chroni od potu i nie tworzy efektu skorupy na niej. Dla mnie najlepszy wybór na upalne dni oraz te, w których jestem bardziej aktywna. Dużym plusem jest również to, iż nie pozostawia śladów na ubraniach, a do tego jest ekologiczny. Rzadko się to zdarza wśród antyperspirantów, co jest godne pochwały.

mirabelka3690 | 7 lata temu

Bardzo spodobał mi się ten antyperspirant, bez problemu mogę schować go do torebki i zajmuje mało miejsca! Rano jeżdżę do pracy rowerem, ok 10 km w jedną stronę. Po dotarciu psikam się ponownie Rexoną i czuję świeżość przez cały dzień. Fajne poręczne opakowanie, ładny zapach. Sam antyperspirant nie podrażnia skóry, z czego bardzo się cieszę ponieważ jest ona u mnie nieźle wrażliwa. :)

kasiakuki | 7 lata temu

Rexona Compressed jest bardzo dobrym produktem mam go teraz zawsze przy sobie nie rozstaje się z mim jest ze mną w domu w pracy, podczas wyjazdy ma swoje miejsce w torebce teraz nie zamienię go na inny.

fruda | 7 lata temu

Antyperspirant Rexona Compressed sprawdza się w 100%. Nie brudzi ubrań, jest delikatny dla skóry pod pachami. Jego zapach jest subtelny i ładny. Dezodorant daje poczucie pewności i świeżości przez długi czas. Zdecydowanie polecam. Bardzo dobra ochrona przed poceniem.

natala026 | 7 lata temu

Zapach oraz poręczne małe opakowanie, początkowo myślałam że starczy na chwilę bo przecież jest mala., Jednak się pomyliłam bo opakowanie starcza na tyle co duże. Jak dla mnie wielki plus za opakowanie mieści się w torebce mogę ją mieć zawsze przy sobie.

iwonka_1996 | 7 lata temu

Super jest mała buteleczka, którą mogę zabrać wszędzie ze sobą. Najlepsza jednak jest długa i prawdziwa ochrona 48godzin, przed przykrym zapachem. Dzięki rexona comressed mogę czuć się świeżo przed długi czas ;) jest świetna

czuub | 7 lata temu

Głównie opakowanie, małe, poręczne, do każdej torebki, zaraz po tym delikatny zapach, wyczuwalny, ale lekki i nir drażniący, po czasie znikał. Działanie antyperspiracyjne na wysokim poziomie, jednak po całym dniu bywało ciężko, chociaż, ale przy aktywności dawał sobie radę

juliettex33 | 7 lata temu

Recona Compressed to świetnie rozwiązanie dla osób, które są w częstym ruchu. Mała buteleczka zmieści się do każdej torebki. Antyperspirant ma delikatny, przyjemny zapach i zapewnia skuteczną ochronę przed potem. Przez cały dzień skóra jest sucha, a nieprzyjemny zapach neutralizowany. Z pewnością jest to skuteczny kosmetyk i nie zauważyłam żadnych wad podczas jego stosowania.

beata19909 | 7 lata temu

Ostatnio dostałam ten produkt w ramach testowania.Podoba mi się zarówno opakowanie,zapach jak i sam produkt.Mały poręczny można go ze sobą wszędzie zabrać,nawet jeżeli mamy mało miejsca w torebce,niestety jak dla mnie zbyt mały przez co jest mało wydajny.Antyperspirant daje uczucie komfortu przez cały dzień,jest bardzo trwały,nie pozostawia plam. Idealna do codziennego stosowania nie tylko dla osób aktywnych fizycznie.

ZALETY:

zapach,opakowanie,trwałość,kolorystyka,nie pozostawia plam

WADY:

75 ml dla mnie za mały :)

koliber31 | 7 lata temu

Opakowanie- bardzo wygodne i poręczne, mogę mieć je zawsze ze sobą, nie zajmuje dużo miejsca. Antyperpirant jest tak samo wydajny i starcza na tyle samo co opakowanie 150 ml, do tego mogę chronić środowisko. Podoba mi się zapach i działanie- doskonała ochrona przed potem, plamami i swieżość przez cały dzień.

EvelineRaspberry | 7 lata temu

Najbardziej w Rexona compressed podoba mi się jej zapach i to, że na prawdę działa i czuję się świeżo przez cały dzień. Lubię też poręczne opakowanie i to, że mogę ją mieć cały czas przy sobie.

ixhatexme | 7 lata temu

Najbardziej spodobało mi się zmniejszone opakowanie, przy takiej samej ilości antyperspirantu! Jest idealny do torebki, na siłownię, w malej kosmetyczce tez znajdzie się dla niego miejsce. Ochrona środowiska na wielki plus, jestem na tak!

shawelka | 7 lata temu

W mojej ocenie to produkt roku 2018. Małe, poręczne w sam raz do torebki, a działa jak duży dezodorant. Jestem już po zakupie kolejnego antyperspirantu, który był właśnie dostępny w drogerii i nie zawiodłam się. Najważniejsze dla mnie jest to, że po dużym wysiłku nie mam mokrych plam na odzieży. Cały dzień czuję się świeżo i komfortowo. Polecam zakup.

aneta817 | 7 lata temu

Jestem zadowolona mały, poręczny a przy tym skuteczny i długo działa no i mieści się w torebce to jest plus. Zapach po rozpyleniu delikatny. Gorąco polecam

pa2ul | 7 lata temu

Przede wszystkim spodobał mi się mały rozmiar dzięki temu zmieszczę dezodorant do mniejszej torebki. Zapach jest prześliczny i dwa razy w tygodniu uprawiam sport . Jestem zadowolona z tego produktu, bo skutecznie chroni przed przykrym zapachem.

sloneczko25 | 7 lata temu

Idealne opakowanie, które w każdej mej torebce się zmieści i świeżość w każdy upalny dzień mi zapewni. Bardzo wydajny oraz poręczny do używania zachęca.

blondynagl | 7 lata temu

Ze jest taka mala i pojemna i mozna ja wszedzie zmiescic i nie przeszkadza jest bardzo wydajna milo pachnie napewno ja zakupie przy nastepnych zakupach

anna1313@ | 7 lata temu

Przede wszystkim opakowanie, mniejsze- które zmieści się w każdej torebce.

Uczucie świeżości przez cały dzień.

Rexona to produkt, który na pewno zakupię przy kolejnej wizycie w drogerii.

ecody | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się opakowewanie ba wydajność, jeśli dzięki temu mniejszkodzę środowisku to tym lepiej. Po zakończeniu testowania na pewno kupię ten produkt by mieć go zawsze pod ręką w torebce

anias88 | 7 lata temu

Mały format pasuje do prawie każdej torebki i zawsze go mogę mieć przy sobie. W dodatku subtelny zapach skradł moje serce. Ochrona przeciwpoceniu działa bez zarzutu.

ninolina90 | 7 lata temu

Długotrwały, świeży zapach który towarzyszył mi przez cały dzień. Forma mniejszego opakowania to świetne rozwiązanie. Dezodorant mieści mi się do torebki . Mogę go zawsze mieć przy sobie. Nie pozostawia śladów na ubraniach

kon_stancja | 7 lata temu

Faktycznie mniejsze opakowanie jest bardziej poręczne i można je wrzucić nawet do małej torebki czy kosmetyczki podróżnej. Mam wrażenie, że spray jest bardziej skoncentrowany i pokrywa szybciej oraz lepiej skórę pod pachami. Daje świeżość przez wiele godzin, nawet przy obecnych wysokich temperaturach, więc świetnie sprawdza się jako anytperspirant. Ma także dość wyczuwalny zapach, ale nie gryzie się on z perfumami czy perfumowanymi balsamami do ciała. Ten produkt naprawdę dobrze się sprawdza.

Nadia043 | 7 lata temu

W Rexonie Compressed najbardziej podobało mi się że zapewnia komfort świeżości przez cały dzień, zapach jest bardzo trwały, a do tego jest w małym poręcznym opakowaniu. Jest bardzo skuteczna dla osób aktywnych fizycznie i nie tylko. Polecam go każdemu do codziennego stosowania.

mamag1 | 7 lata temu

Pierwsze wrażenie że maleńkie opakowanie szubko się skońcvzy ale jest idealne do torebki szybko zastąpiła inny który nosiłam w torebce. O ile domowy dezodorant duży mi nie przeszkadza o tyle tak mały a ównie wydajny i skuteczny jak ten wariant rexony jest dla mnie idealny zwłaszcza że często torebkamusi pomieścic duzo róznych rzeczy

BiondaAneta | 7 lata temu

Przede wszystkim urzekł mnie ten mały, poręczny format. Dzięki niemu chętniej zabieram ze sobą antyperspirant i dłużej czuję się świeżo i pewnie. Działanie porównałabym do pozostałych produktów tej marki, czyli dobre :)

Ewelina7858 | 7 lata temu

Poręczne opakowanie idealne w podróży czy też do podręcznej torebki, ładny zapach i przedewszystkim skuteczny, często biegam rezonans zwalczyła nadmierna ilość potu, oraz zabiła nieprzyjemny zapach, cały czas czułam zapach rexony

kakmag | 7 lata temu

Do 48h ochrony przed poceniem, długotrwałość, niedrażniący nosa zapach dezodorantu,maksymalna skuteczność nawet w najbardziej stresujących momentach rexona sprawdza się idealnie. Ja swoją Rexone zabieram na wakacje, 75ml zmieści się do podręcznego bagażu