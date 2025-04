Somat Excellence 4w1 to skuteczne kapsułki do zmywarki, które czyszczą nawet uporczywe plamy i tłuszcz, a także przypalone resztki jedzenia. Połączenie skutecznego proszku i 3 unikalnych żeli w biodegradowalnej, wodorozpuszczalnej folii zapewnia idealny blask, bez potrzeby polerowania naczyń. Dodatkowo dzięki specjalnej kombinacji składników, kapsułki Somat Excellence 4w1 zatroszczą się także o zmywarkę. Cena rekomendowana:32,99 zł / 32 szt*.

*Wszystkie podane ceny odsprzedażowe stanowią wyłącznie tylko ceny sugerowane. Ostateczna cena odsprzedaży jest kształtowana przez Dystrybutora lub inny podmiot sprzedający

100% TESTUJĄCYCH KOBIET POTWIERDZA, ŻE KAPSUŁKI SOMAT EXCELLENCE 4W1 SKUTECZNIE CZYSZCZĄ ZABRUDZENIA NA NACZYNIACH!

Wyniki testu kapsułki Somat Excellence 4w1

Aby przekonać się, czy kapsułki Somat Excellence 4w1 rzeczywiście są skuteczne, przeprowadziliśmy test wśród Polek. Recenzentki sprawdzały działanie produktu w swoich własnych kuchniach. Jak czytelniczki Polki.pl go oceniły? Przeczytajcie ich opinie!

Czy kapsułki Somat Excellence 4w1 są skuteczne? Opinie testerek

Od kapsułek do zmywania oczekujemy, by działały zgodnie z obietnicą producenta. Powinny dokładnie czyścić zabrudzenia, nie niszcząc przy tym naczyń i sprzętu. Czy testowany produkt spełnił te wymagania? Zdecydowanie tak!

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak produkt dobrze spełnia swoją funkcję, oszczędzając mój czas i pieniądze. Usuwa uporczywe zabrudzenia, nie pozostawia smug ani zacieków na naczyniach i szkle. Sztućce są perfekcyjnie czyste – ocenia mxxxx.

Czy kapsułki Somat Excellence 4w1 skutecznie czyszczą zabrudzenia na naczyniach?

Nasze Recenzentki już to wiedzą. Jeśli chcesz zapomnieć o niedokładnie umytych naczyniach, sztućcach, garnkach i patelniach, to kapsułki Somat Excellence 4w1 sprawdzą się idealnie! Wszystkie kobiety przyznają, że testowany produkt skutecznie czyści zabrudzenia.

Bardzo dobre kapsułki do zmywania, które usuwają cały brud i nie pozostawiają żadnych smug na naczyniach. Są bardzo wygodne w użyciu, nie potrzeba już ani soli, ani nabłyszczaczy – dodaje Mesalinka.

Czy kapsułki Somat Excellence 4w1 zapewniają idealny blask, bez potrzeby polerowania naczyń?

10/10 kobiet potwierdza, że kapsułki Somat Excellence 4w1 zapewnia naczyniom blask. Używając go, nie musimy kupować żadnych dodatkowych detergentów.

Somat nadaje idealny blask oraz czystość wszystkim naczyniom. Już nie trzeba się denerwować, że coś się nie domyło. Produkt daje 100% satysfakcji czystości – podkreśla Marta19820603.

Kapsułki Somat Excellence 4w1 chronią naczynia

Dobre kapsułki do zmywarki powinny nie tylko domywać naczynia, ale także je chronić. Wszystkie Recenzentki jednogłośnie stwierdziły, że kapsułki Somat Excellence 4w1 chronią naczynia. Używając produktu od Somat nie musimy martwić się o naszą ulubioną zastawę czy kubek, który dostałyśmy w prezencie od ukochanej osoby.

Kapsułka Somat Excellence nie tylko chroni nasze naczynia, ale też naszą zmywarkę – przekonuje Iwonus37.

Kapsułki Somat Excellence 4w1 skuteczne także w niskich temperaturach – opinie

Kapsułki Somat Excellence 4w1 doskonale radzą sobie z naczyniami także w niskich temperaturach (45-50C). Zauważyło to aż 98 % kobiet!

Czy kapsułki Somat Excellence 4w1 nie pozostawiają osadu ani zacieków?

Kapsułki Somat Excellence 4w1 mają jeszcze jedną zaletę – nie pozostawiają nieestetycznego osadu ani zacieków na naczyniach. Tak oceniło produkt 98% kobiet.

Kapsułek używam codziennie ... Za każdym razem wszystko jest dokładnie wymyte, nie ma śladu ani po tłuszczu, ani po przyklejonych do talerzy resztkach jedzenia ... Naczynia nie mają żadnego osadu i zacieków (jak w przypadku wielu innych podobnych produktów) – zauważa mileneczka5.

Czy testerki Polki.pl polecają kapsułki Somat Excellence 4w1?

Zapytałyśmy nasze testerki czy ponownie zakupią testowany produkt, a także czy polecą go swoim przyjaciółkom. Wynik pozytywnie nas zaskoczył. 99% czytelniczek Polki.pl zapewnia, że ponownie sięgną po kapsułki Somat Excellence 4w1 i że poleci je swojej przyjaciółce!

Nie spodziewałam się aż takiego efektu. Wkładam naczynia kompletnie zabrudzone, a wychodzą czyste bez namaczania. Jestem w szoku. Zmywarka jest czysta i pachnąca jak nigdy. Naczynia pięknie umyte i lśniące. Polecam każdemu – opiniuje Bodzenka.

Ogółem 98% Recenzentek potwierdza, że produkt spełnił swoje zadanie.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 97 kobiet w okresie grudzień 2021 r.-styczeń 2022 r.

Materiał powstał z udziałem marki Somat

Madzik2365 | 3 lata temu

Kapsułki petarda

Kapsułki somat jedne z lepszych jakie mialam domywaja naczynia z najgorszego tłuszczu .Pozostawiaja naczynia blyszczace bez zaciekow .Napewno zostana z nami na dluzej

pati0154 | 3 lata temu

Kapsułki Spłat Excelence 4 w 1

Tabletki bardzo dobrze radzą sobie z uporczywie zabrudzibymi naczyniami. Pozostawiają czyste i błyszczące naczynia bez smug. Bardzo dobrze się rozpieszczają. Napewno sięgnę po nie ponownie . Jestem z nich bardzo zadowolona. Jest to mój faworyt jeśli chodzi o tabletki do zmywarki .

gosias231 | 3 lata temu

Kapsułki, które mają moc

Miałam przyjemność przetestowania nowych kapsułek Somat Excellence 4 w 1. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ich skutecznością. Naczynia są czyste i lśniące jak nigdy dotąd. Moje naczynia są czyste bez smug i zacieków. Kapsułki poradziły sobie nawet z bardzo dużymi zabrudzeniami. Wiem, że zostaną że mną na dłużej.

lexi32 | 3 lata temu

Świetne kapsułki do zmywarki

Wcześniej nie miałam okazji używać produktów tej firmy, więc byłam bardzo ciekawa efektów ich działania.

Opakowanie zawierało 32 kapsułki (dostępne są także większe). Wyposażone jest w wygodne zamykanie "otwórz-zamknij". Jest także wodoodporne - można spokojnie przechowywać w nim po otwarciu kapsułki bez obaw, że wilgotnieją.

Kapsułka składa się z proszku oraz trzech żeli. Zapakowana jest w biodegradowalną folię, która rozpuszcza się w wodzie.

Jestem zadowolona z efektu mycia kapsułki. Wcześniej stosowałam kapsułki innej firmy i mogę porównać. Somat wypada zdecydowanie lepiej. Sprawdził się nawet w domyciu mega przypalonego garnka. Co prawda nie domył za pierwszym razem ale za drugim garnek już lśnił.

Jedynie do czego mogę się doczepić to cena. Jedna kapsułka wychodzi 0,70gr (najtańsza znaleziona oferta). Warto jednak mieć opakowanie Somat w kuchni i używać go do brudnych i przypalonych naczyń. Ze mną zostają już kapsułki Somat :)

Recenzja została zamieszczona na Ig oraz blogu

https://polecajki-mamy.blogspot.com/2022/01/somat-excellence-4w1.html

https://www.instagram.com/aleksa_ban/

suprunvalerya | 3 lata temu

Somat - totalna rewolucja w zmywaniu

Mialam okazję wytestowac kapsulki do zmywarki somat excellence 4w1. Ogólnie nie przypadalam za zmywaniem w zmywarce, ponieważ czesto się zdarzało że naczynia były niedomyte, pozostawały resztki jedzenia albo smugi po wodzie. Kapsulki somat testuje od 2 tygodni. I powiem, że jest to totalny sztos! Brak smug, naczynia umyte wręcz doskonale. Jest fajnym też to, że kapsulki są skuteczne też w niskiej temperaturze i na krótkim programie. Rekomenduje kapsulki Somat znajomym i rodzinie.

milka3huba | 3 lata temu

Somat Excellence 4w1 Twój niezbędnik

Polecam ww kapsułki do zmywarki, daja radę usunąć zabrudzenia w niskich temperaturach, nie pozostawiają smug i ładnie pachną. Dobrze rozpuszcza się folia, w których umieszczonych jest produkt.

justaswitaj | 3 lata temu

Kapsułki Somat Excellence 4w1

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence 4w1 skutecznie usuwają zabrudzenia, ale nie jestem z nich zadowolona w 100%. Niestety zdarzyły się również niedomyte naczynia, ale były to sporadyczne przypadki.

Monika 777 | 3 lata temu

Świetne kapsułki

Zawsze denerwowało mnie gdy po wyjęciu naczyń że zmywarki trzeba było jeszcze ręcznie wykonać poprawki. Kapsułki Somat radzą sobie dobrze i nie ma już takiej konieczności. Pozostałości po tłuszczu znikają, naczynia są lśniące i nie wymagają polerowania. Nie sprawdzałam w niskich temperaturach ale w 60 stopniach i wyższych radzą sobie znakomicie. Lubię takie rozwiązania, bo bardzo ułatwiają codzienne obowiązki.

Mesalinka | 3 lata temu

Dobre kapsułki, jestem zadowolona

Bardzo dobre kapsułki do zmywania, usuwają cały brud i nie pozostawiają żadnych smug na naczyniach. Kapsułki bardzo wygodne w użyciu, nie potrzeba już soli ani nabłyszczacze.

dudadey | 3 lata temu

Kapsułki numer 1

Kapsułki rozpuszczają się idealnie. Zapach jest odpowiedni. Usuwa zaschnięte plamy. Nie ma również probelmu z nadmiernym tłuszczem na patelni. Naczynie się błyszczą po umyciu. Są idealne.

jagodowelove91 | 3 lata temu

Somat 4w1

Miałam przyjemność brać udział w testach tabletek do zmywarek Sonat Excellence 4w1.

Uważam,że tabletki są dobre,ale przy wyższej temperaturze niż jest to opisane. Przy 50 stopniach moje naczynia nie były do końca czyste, pojawiły się na nich zacieki. Kiedy natomiast ustawiłam program na wyższą temperaturę to faktycznie byłam zadowolona z efektu. Naczynia były czyste,po wyjęciu ich ze zmywarki można było wyczuć przyjemny zapach. Tabletki spełniają swoją rolę.

karmelek5 | 3 lata temu

Doskonale domywa nawet najcięższy brud.

Kapsułki Somat okazały się być receptą na moje problemy w kuchni. Wcześniej często zdarzało się, że naczynia wyjęte ze zmywarki były niedomyte, nadal znajdował się na nich tłuszcz i osad a naczynia szklane miały zacieki i ogólnie brzydko wyglądały. Po kapsułkach Somat moje naczynia wyglądają tak jak trzeba, są nieskazitelnie czyste, bez osadu a po zaciekach ani śladu. I jeszcze ten świeży zapach. Dla mnie rewelacja. Polecam

Ardnaskelo | 3 lata temu

Jedne z fajniejszych kapsułek

Nie miałam styczności z wieloma firmami,aczkolwiek z mojego doświadczenia oceniam Somat bardzo dobrze. Fajnie czyści naczynia i usuwa uporczywe plamy. Jedyne co, no zacieki myślę że w przypadku zmywarki zawsze będą, niezależnie od tabletek, ale to jest przecież wina wody, a nie kapsułek :)

madziulka82 | 3 lata temu

Kapsułki idealne do zmywarki

Dlugo szukałam idealnych kapsułek do zmywarki. Po testach Somat Excellence 4w1 juz nie musze szukac. Te kapsulki chronia moje naczynie i zmywarke. Juz nie musze polerowac szkla, nie ma zaciekow. Napewno beda u mnie gosci w domu. Polecam wszystkim Somat Excellence 4w1

nierika | 3 lata temu

Śwoetne

W końcu znalazłam idealne tabletki do zmywarkk. Naczynia bez najmniejszego śladu resztek, piękne,lśniące bez zavieków. Nie muszę niczego wcześnien namaczać, ani niczego poprawiać ani też polerować

Pauullar | 3 lata temu

Jestem zadowolona

Kapsułki dobrze radzą sobie z domywaniem naczyń. Zostawiają naczynia błyszczące i bez zacieków. Oczywiście w przypadku mocnych zabrudzeń, resztki zostają na naczyniach, ale chyba jeszcze nie stworzyli takich kapsułek, które w 100% by sobie z tym poradziły.

sawi5 | 3 lata temu

zawsze tylko Somat

Nigdy wczesniej nie mialam tak czystych naczyn jak po tych kapsulkach Bardzo ladne opakowanie Bede polecalate kapsulki .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pysiak100 | 3 lata temu

Najlepsze

Rewelacyjne kapsułki Somat Excellence 4w1. Idealnie domywają naczynia, nie pozostawiają plam, zacieków ani osadu. Najlepsze kapsułki do zmywarki jakie stosowałam.

mrs_karolinaa | 3 lata temu

Kapsułki na piąteczkę!

Cudownie czyszczą, nadają blask i idealnie poradziły sobie z uporczywym przypalonym tłuszczem, po prostu są genialne. Długo szukałam czegoś takiego a tutaj wiele zalet w jednej kapsułce 😍

karolinamaria | 3 lata temu

Produkt dla idealnej Pani domu

Jestem oczarowana działaniem kapsułek, spełniają wszystkie moje oczekiwania jeśli chodzi zmywanie naczyń, dbałość o zmywarkę, nabłyszczenie i całokształt. Przy użyciu innych produktów nigdy nie udało mi się uzyskać tak wysokiego nabłyszczenia. Dobrze radzi sobie z delikatnymi naczyniami i różnymi trybami zmywania. Ogromnym plusem jest również dbałość produktu o środowisko.

iwonka3338@wp.pl | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki do zmywarki

Jestem pod wrażeniem skuteczności kapsułek. Miałam już chyba kapsułki każdej firmy ale żadne nie były tak dobre jak te. Świetnie myją nie tylko naczynia ale również zostawiają czystą zmywarkę a to ważne. Na 100% zostają z nami na dłużej

Patrycja_testuje | 3 lata temu

Bardzo dobre tabletki

Pierwszy raz miałam przyjemność używać tabletki do zmywarki Sonar, jestem pozytywnie zaskoczona, bardzo dobrze radzą sobie z zabrudzeniami, naczynia są czyste, bez smug, świetnie radzą sobie z tłuszczem i przyschniętymi resztkami.

borska1358 | 3 lata temu

Warto czy nie warto?

Jak na innowacyjny produkt, to nie spełnił moich oczekiwań. Mimo wysokiej temperatury tabletki się nie rozpuszczały. Już lepiej radzą sobie dużo tansze zamienniki. Niemożliwością jest wsadzić garnek mocno zabrudzony czy przypalony, bo zwyczajnie go nie umyje.

ZawszePiekna | 3 lata temu

Rewelacyjne!!!!

Kapsułka są rewelacyjne!!! Skutecznie czyszczą naczynia, radzą sobie nawet z uporczywym przypaleniem!! Naczynia są bez zacieków i osadu. A przede wszystkim jest Blask!! Polecam 🥰🥰🥰

kasia2439 | 3 lata temu

Kapsułki do zmywarki

Miałam okazję przetestować kapsułki do zmywarki i muszę napisać że bardzo dobrze poradziły sobie z brudem na naczyniach.

Naczynia nie musiały być moczone przed umyciem w zmywarce.

Ilość detergentu w kapsułce w zupełności wystarcza do umycia wszystkich naczyń w czasie jednego programu.

emergency95 | 3 lata temu

Jestem pozytywnie zaskoczona

Kapsułki otrzymałam w ramach testu i miałam okazję testować w okresie świąt i Sylwestra, gdy w zmywarce pojawiało się na prawdę dużo naczyń. Jestem zachwycona. Naczynia po wyjęciu są czyste, bez resztek, niedomytych fragmentów, osadu, czy zacieków na cienkich szklankach. Jakość jest fantastyczna co przekłada się też na dbanie o stan naszych naczyń po wielokrotnym myciu ich w zmywarce. Zdarzyło mi się włożyć zdobione talerze, które po wyjęciu wyglądały jak nowe. Zostaje przy uchu kapsułkach, najlepsze. Rozpuszczają się w niskich temperatur i nie pozostawiają po sobie śladu.

francismommy | 3 lata temu

Czysta przyjemność

Otrzymałam produkt w ramach testu. Jestem bardzo zadowolona z efektów. Naczynia są idealnie czyste, bez zacieków. Kapsułki czyszczą naczynia z tłuszczu i skutecznie usuwają uporczywe plamy, zapewniają blask bez potrzeby polerowania. Chronią naczynia i są skuteczne, także przy niskich temperaturach. Kupię ponownie produkt. Polecam każdemu kto chce mieć czyste naczynia i zadbać przy tym o zmywarkę.

EDudek96 | 3 lata temu

Test kapsułek do zmywarki Somat - Excellence 4w1

Jestem pod ogromnym wrażeniem testowanych kapsułek do zmywarki. Używamy zmywarki praktycznie codziennie, ze względu na oszczędność oraz dbanie o ekologię używamy trybu eko, który działa z temperaturą 50°. Kapsułki świetnie radzą sobie z zabrudzeniami na naczyniach pomimo niskiej temperatury, nie mogę tego powiedzieć o produktach innych marek. Dodatkowo na naczyniach nie pozostaje osad ani zacieki. Kapsułki również są w 100% rozpuszczone, nie pozostają po umyciu w zmywarce żadne ich resztki. Polecam w 100%

Sylwuni4 | 3 lata temu

Mój bohater zmywania!

Kapsulki somat! Cudowne! Naczynia po dużym rodzinnym spotkaniu błyszczą. Garnki, patelnie lśnią! Szkło nie wymaga polerowania po myciu!jestem bardzo zadowolona z pomocnika dla mojej gosposi czyt. Zmywarki

Barbarekdee | 3 lata temu

Bardzo dobry produkt

Jestem bardzo zadowolona z ich działania. Robiłam mycie w różnych programach i różnych temperaturach i całkiem nieźle umyły naczynia.

Poza tym też nadają ładny zapach zmywarce, co czyni ją przyjemniejszą, bo nie czuć odoru.

Dla mnie dużo lepsze od tych zwykłych twardych pastylek.

Chętnie do nich wrócę!

Medea05 | 3 lata temu

Mięciutkie cudo ;)

Kapsułki Exellence to mięciutkie kapsułki, ktore łącza w sobie proszek i 3 żele. Sam proszek nie jest w formie twardej kostki, tylko taki przyjemnie mięciutki ;)

Kapsułki wyprobowalam przy roznych rodzajach programow w zmywrce - od 30 min, przez eco, do intensywnego mycia mocnych i starych zabrudzeń. W każdym przypadku produkt radzil sobie bardzo dobrze! Ani razu nie musialam domywac naczyń ;) Co jest dla mnie nowościa a zawsze było męką!!!

Co mnie najbardziej zaskoczylo i ucieszylo, to ze moje sztucce po wyjeciu ze zmywarki w koncu nie maja rdzawych plam. Zawsze musialam je potem jeszcze raz przecierac nawilzona sciereczka. Teraz ten problem zniknął. W końcu zmywarka dobrze zmywa i nie muszę po niej poprawiać!

figa100 | 3 lata temu

Dla mnie numer "1" !.

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence 4w1 zaskarbiły sobie moją przychylnośc już od pierwszego ich użycia. Idealnie czyszczą naczynia (nawet te z przypaloną warstwą jedzenia) i co dla mnie istotne pozostawiają je błyszczące i nie uszkodzone. Są skuteczne także wobec różnorakich plam (m.in. tych z tłuszczu) i usuwaja wszelkie zabrudzenia nawet w niskich temperaturach. No i co ważne są biodegradowalne. Dla mnie od teraz numer "1".

nocopan | 3 lata temu

Wymarzona pomoc domowa

Jestem bardzo bardzo zadowolona z tych kapsułek, czuje, ze wreszcie znalazłam to czego szukałam. Moje poprzednie kapsułki do zmywarki co prawda nawet dobrze usuwały resztki jedzenia, ale naczynia po ich zastosowaniu miały taki biały osad. Kapsułki Somat Excellence 4 w 1 to rewelacja, nie tylko idealnie domywaja naczynia, ale zostawiają je tez świeże, pachnące, bez osadu i zacieków. Ja nie mam więcej wymagań, bo czego można jeszcze chcieć? Jestem z nich bardzo zadowolona, na pewno zostają ze mną na długo .

ewelina.tomaszewska@interia.eu | 3 lata temu

Rewelacyjny Somat - Excellence 4w1

Pierwszy raz używałam kapsułek Somat i .... jestem mile zaskoczona. Kapsułki są rewelacyjne, naczynia umyte wzorowo. Bardzo dobrze radzą sobie z tłuszczem i uporczywym brudem. Po wyjęciu ze zmywarki szkło było bez zacieków, osadów, a nawet mogę stwierdzić, że kapsułki pomogły usunąć osad po poprzednim produkcie do zmywania. Blask, jaki bił od szklanek ,można porównać do nowo zakupionych. Kapsułki rozpuszczały się w całości, nie pozostawiając po sobie nieprzyjemnych "niespodzianek". Zmywarka po myciu naczyń wydaje się wyczyszczona i lśniąca. Wszystko o czym zapewnia producent jest w 100% zgodne z tym, co potrafią te małe cudeńka. Polecam, produkt jest rewelacyjny. Polecam i zmienię dotychczasowe kapsułki na Somat, bo jest tego wart.

kasiat_24 | 3 lata temu

Kapsułki Somat

Jeszcze do niedawna używałam tabletek do zmywarki, które nie zawsze spełniały moje oczekiwania. Do kapsułek Somat podeszłam trochę jak pies do jeża ale zupełnie niepotrzebnie. Kapsułki zaskoczyły mnie pozytywnie. Naczynia po wyjęciu ze zmywarki są czyste bez namaczania, nie mają smug ani resztek jedzenia. Talerze są idealnie domyte co dotychczas sprawiało najwięcej problemów gdy używałam tabletek. Dodatkowo naczynia pięknie błyszczą a wnętrze zmywarki ładnie pachnie. Plusem jest również skuteczność zmywania w niskich temperaturach co jest bardzo ekonomiczne. Cóż chcieć więcej! Jestem całkowicie na tak i kapsułki Somat na stale zagoszczą w mojej kuchni.

roccco20 | 3 lata temu

Najlepsze na rynku

Kapsułki Somat to połączenie proszku i 3 żeli w biodegradowalnej folii, rozpuszczalnej w wodzie. Jest to ważne dla naszej planety i środowiska. Byłam zaskoczona efektem, jaki uzyskałam po ich użyciu. Opisywane tabletki bardzo skutecznie myją naczynia i nie pozostawiają żadnych smug,zapewniają idealny blask, bez potrzeby polerowania naczyń. Radzą sobie nawet z zaschniętymi resztkami. Co również ważne,naczynia nie pachną żadną chemią. Polecam serdecznie

pmer1994 | 3 lata temu

Idealne mycie

Kapsułki Somat - Excellence 4 w 1 są idealne dla osób, które cenią sobie czas. Naczyń nie trzeba namaczać, nawet tych przypalonych. Kapsułki radzą sobie z nimi idealnie. Ponadto zostawiają piękny blask, bez smug, domywają naczynia za pierwszym razem. Jestem bardzo zadowolona z testu i na pewno zmienię dotychczasowe kapsułki na Somat - Excellence

ibejhlojda | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki do zmywarki

Testowałam już mnóstwo kapsułek do zmywarki więc mam porównanie i te są idealne. Wszystkie naczynia domyte, brak smug, a zmywarka pięknie pachnie po zakończonym myciu. Dobrze czyszczą rownież w niskich temperaturach nie pozostawiając smug czy osadów. Te kapsułki sprawdzaja się do naprawde przypalonych naczyń, garnków i patelni (miałam okazje juz przetestować na przypalonym garnku po robieniu słonego karmelu). Zdecydowanie polecam.

anet32 | 3 lata temu

Kapsułki Somat

Kapsułki Somat to idealna czystość naczyń, nawet tych najbardziej zabrudzonych. Łatwość w użyciu, idealnie się rozpuszczają,naczynia pięknie połyskujące, bez zacieków i plam.

monkastonka | 3 lata temu

zaskoczenie

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek. Zazwyczaj używam najtańszej opcji, jednak różnica jest ogromna ! Kapsułki na prawdę świetnie myją, po otwarciu zmywarki wydobywa się ładny zapach, a co najważniejsze - brak zacieków na kieliszkach ! Bardzo nie lubię polerować szkła, teraz już nie muszę. Na pewno wrócę do nich :)

Klaudia_Chrzanowska | 3 lata temu

Super kapsułki do zmywarki!

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek do zmywarki Somat Excellence 4w1. Doskonała sprawdziły się u mnie w mieszkaniu i na pewno będę ich używać. Doskonale usuwają nawet ciężkie zabrudzenia, z którymi nie do końca radziły sobie inne kapsułki. Zawsze miałam problem z zaciekami i osadem na naczyniach a te kapsułki super sprawdzają się do tego. Po wyjęciu są błyszczące i nie trzeba ich polerować. Zachęcam wszystkich do zakupu tych kapsułek.

justynkaaa1990 | 3 lata temu

Mój numer 1!

Jak dla mnie to najlepsze kapsułki dostępne na rynku! Są bardzo skuteczne, świetnie radzą sobie nawet w niskiej temperaturze i z uporczywymi, zaschniętymi zabrudzeniami. Doskonale usuwają tłuszcz, nie pozostawiając zacieków i osadu, naczynia idealnie błyszczą. Genialnie radzą sobie również z przypalonymi resztkami jedzenia. Mają przyjemny zapach.

majusia0 | 3 lata temu

Najlepsze

Moim zdaniem to najlepsze i najskuteczniejsze kapsułki do zmywarki. Bardzo skutecznie usuwają zabrudzenia i tłuszcz i co najważniejsze nie pozostawiają żadnych zacieków i smug. Naczynia są błyszczące i doskonale czyste. Bardzo łatwe i wygodne w użyciu. Uważam, że jest to produkt godny polecenia i w moim domu zagości na stałe.

agakat | 3 lata temu

Perfekcyjna czystość

Formuła tabletek do zmywarki Somat Excellence 4w1 do zmywania naczyń w zmywarce, usuwa nawet najbardziej nieznośne, bardzo uporczywe zabrudzenia. Niemożliwe staje się mozliwe ! Cały ten proces odbywa się bez wstępnego namaczania. Niewiarygodne ? Osobiście jestem fanką mocnej, aromatycznej herbaty. Zawsze mam problem z osadem, ktory powstaje na filiżankach. Stosowałam wiele środków, a także najwyzszą temperaturę. Wszelkie działania okazały się bezskuteczne. Somat excellence dzięki aktywnej sile namaczania zapewnia niewiarygodne działanie i usuwa nie tylko uporczywy osad, ale także przypaloną żywność. Nawet uporczywe zabrudzenia, takie jak ziemniaki, ryż czy makaron, są usuwane za pomocą potężnych środków zawartych w zamkniętej kapsułce.

Biodegradowalna i rozpuszczalna w 100% folia sprawia,ze na unytych naczyniach nie pojawiają się ślady osadu i zacieki, a one same pięknie błyszczą bez potrzeby polerowania. Nie ma też mowy o korozji. Kapsułki nie tylko chronią naczynia, ale także samo urządzenie przedłużając jego trwałość.

wisia00 | 3 lata temu

Świetne kapsułki do zmywarki

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence spełnił mojej oczekiwania doskonale domywa zabrudzenia naczynia błyszczą jak nigdy dotąd zdecydowanie mój ulubieniec roku 2012 zostanie ze mną na dłużej

cherry1977 | 3 lata temu

Niezawodne kapsułki do zmywarki!

Kapsułki Somat Excellence 4w1 w tempie ekspresowym radzą sobie z brudnymi naczyniami, uporczywymi zanieczyszczeniami, wszelkimi plamami, dzięki nim wszystkie naczynia wyglądają jak nowe. Radzą sobie ze wszystkimi problemami naczyń trafiających do zmywarki. Dzięki nim naczynia wyglądają jak nowe, dodatkowo chronią naczynia i są skuteczne również w niskich temperaturach. To strzał w dziesiątkę także dla wymagających naczyń! Nie mają wad.

baryla87@poczta.onet.pl | 3 lata temu

Recenzja kapsułki somat

Witam serdecznie wszystkie czytelniczki. Moim zdaniem kapsułki Somat są godne polecenia. Ładnie się je umieszcza w zmywarce, są komfortowe do użycia. Są na prawdę bardzo wygodne a naczynia są wyjątkowo dobrze doczyszczone. Trudno do umycia garnki i naczynia zaroodporne są umyte a kieliszki i szklanki fajnie się błyszczą. Nie ma żadnych smug ani zacieków oraz zero zapachu nieprzyjemnego po myciu.

czaki82 | 3 lata temu

Skuteczne kapsułki

Kapsułki Somat Excellence są poprostu rewelacyjne, polecam je z czystym sumieniem każdej gospodyni domowej. Nie tylko usuwaja nawet najbardziej przypalone garnki ale tez sprawiaja ze szkło na kieliszkach błyszczy . Bardzo polecam kupilam juz kolejne opakowanie

EPELINA21 | 3 lata temu

Skutecznew walce z tłuszczem

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence 4w1 to jedne z lepszych produktów które używałam.Doskonale się rozpuszczają nawet w niskiej temperaturze, nie tworząc zacieków na naczyniach. Radzą sobie z tłustymi naczyniami i garnkami pozostawiając je idealnie czyste. Naczynia i sztućce są doczyszczone i lśniące. Dodatkowo kapsułki Somat dbają o czystość filtrów w zmywarce.Efekt jaki dają jest dla mnie w pełni zadowalający. Mogę śmiało je polecić posiadaczom zmywarki !!!

aga_pr | 3 lata temu

Moje odkrycie i w końcu czyste naczynia z Somat-Excellence 4w1

Do testu podeszłam z wielkim entuzjazmem gdyż byłam bardzo niezadowolona z obecnie stosowanych kapsułek. Nie zawiodłam się. Kapsułki są rewelacyjne. Moje naczynia są czyste, bez zacieków i co najważniejsze zawsze lśniące i domyte. Kapsułka jest spora ale już sam wygląd sprawia że ma się wrażenie że jest wielofunkcyjnym produktem. Ciekawe połączenia składników sprawiają że jest skuteczna i spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Rozpuszcza się idealnie nie pozostawiając po sobie ani śladu.

funkyart | 3 lata temu

Polecam

Polecam serdecznie te kapsułki. Solidnie czyszczą naczynia, nie pozostawiają smug ani zabrudzen, chronią naczynia i powoduja że się błyszczą. Na pewno jeszcze nie raz po nie sięgnę.

swita77 | 3 lata temu

Czystość i blask

Mogę tylko potwierdzić, że kapsułki są rewelacyjne! W porównaniu z tymi, których używałam dotychczas nie mają sobie równych. Naczynia po wyjęciu ze zmywarki są lśniące, nie ma żadnych zacieków, smug, resztek jedzenia czy pozostałości po proszku. Produkt radzi sobie z zanieczyszczeniami nawet podczas krótkiego zmywania w niższej temperaturze. Naczynia po wyjęciu lśniły, pachniały, we wnętrzu zmywarki czuć było niezwykły powiew świeżości i nie było widać żadnych nieproszonych zanieczyszczeń typu tłuszcz, osady z kamienia, nieprzyjemne zapachy;) Kapsułki Somat to zadowolenie ze zmywania, idealna czystość i absolutna perfekcja w zmywaniu!

aniajania | 3 lata temu

Super moc

Super moc w malej kapsułce, która całkowicie się rozpuszcza. Dobrze myje, nie ma smug, piekny zapach i blask po wyjęciu naczyń. Do tego zmywarka wygląda jak nową, czysta i pachnąca!

Klaudia321 | 3 lata temu

Czyste naczynia i czysta zmywarka!

Jestem zachwycona działaniem kapsułek Somat Excellence 4w1 - moje naczynia są czyste, bez smug i zacieków, zmywarka również jest czysta i błyszcząca a zauważyłam również że osad zniknął. Formuła kapsułki jest idealna - szybko się rozpuszcza nawet w niskich temperaturach. Poleciłam te kapsułki mojej rodzinie i znajomym i Wam również mogę je polecić!

Igulina | 3 lata temu

Kapsułki Somat Excellence 4w1 pozytywne zaskoczenie.

Jestem pozytywnie zaskoczona kapsułkami Somat Excellence 4w1. Nie sądziłam że poradzą sobie z warstwą zaschniętego tłuszczu.Moje naczynia wkońcu odzyskały blask,nie są już przypalone i brudne.

joannawojtarek21 | 3 lata temu

Najlepsze na zaschnięte jedzenie

Kapsułki są świetne naczynia jeszcze nigdy nie były tak czyste i błyszczące nawet w niskiej temperaturze i krótkim programie a resztki jedzenia nie ma po nich śladu z tłuszczem nawet przypalony sobie daje rade to jest to czego tak długo szukałam dla swojej zmywarki

olywka | 3 lata temu

kapsułki godne zaufania

Lubię testować nowe produkty ale często jestem nieufna, patrzę bardzo subiektywnie na dany produkt i lubię porównywać go względem innych marek. Po przetestowaniu całego jednego opakowania, śmiało mogę pisać, że kapsułki Somat Excellence 4in1 to mój strzał w dziesiątkę. Kapsułki idzie często dostać w korzystnej cenie, a jakość potwierdza nam, że warto je kupować. Moje naczynia po wyjęciu ze zmywarki, za każdym razem były w pełni domyte i obyło się bez ponownego uruchamiania zmywarki, co niekiedy już mi się zdarzało przy produktach innych marek. Somat wybija dobrą jakością, niską ceną i gwarancją doskonałego wyglądu naczyń. Serdecznie polecam.

kobieta2020 | 3 lata temu

Czyste naczynia z kapsułkami Somat Excellence 4w 1

Kapsułki Somat Excellence 4w1 bez trudu poradziły sobie z każdym zabrudzeniem , nawet z tym zaschniętym. Naczynia po myciu są czyste , lśniące i co najważniejsze bez osadu. Z pewnością zostaną u nas na dłużej , ponieważ sprawdziły się pod każdym względem. Po zakończonym programie mycia również zmywarka jest czysta bez śladu tłuszczu. Szczerze polecam innym posiadaczom zmywarek.

a-ska500 | 3 lata temu

Wygodne i skuteczne

Kapsułki są umieszczone w wygodnym opakowaniu z zamknięciem na rzep, łatwo się je otwiera i zamyka, bez ryzyka że do środka dostanie się wilgoć. Każda kapsułka to mieszanka proszku i płynu, w rozpuszczalnej folii, co również jest bardzo wygodne i nie generuje produkcji nowych śmieci.

Testowałam kapsułki przy różnych trybach zmywarki - i w automatycznym, szybkim w 70 stopniach i ekologicznym z niższą temperaturą i muszę przyznać,że nie widziałam żadnej różnicy - wniosek: dobrze czyszczą bez względu na temperaturę. Szklanki ładnie się błyszczały, bez smug, a talerze były domyte. Dobrze poradziły sobie także z bardzo tłustymi naczyniami. Niestety oblały test przypalonego garnka. ale na usprawiedliwienie dodam, że garnek był naprawdę bardzo przypalony.

Martynecka24 | 3 lata temu

Kapsułki somat excellence 4w1

Witam

Po przetestowaniu kapsułek somat excellence 4w1 chciałabym się pochwalić moja opinia. Jestem bardzo zadowolona. Idealnie się rozpuszczalna, usuwają brud z naczyń. Nie ma osadu na naczyniach. Jestem bardzo zadowolona. Po wyjęciu że zmywarki naczynia są błyszczące bez smug. Polecam

Kamcio1705 | 3 lata temu

Somat Excellence 4w1

Najlepsze kapsułki jakie miałam okazję testować.Rewelacyjnie domywają naczynia,nie trzeba ich wcześniej namaczać.Po umyciu są czyste i błyszczące,nie na żadnych smug i zacieków.Jednym słowem rewelacja 👌 Napewno będą moim wyborem podczas najbliższych zakupów

Wiola0310 | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki do zmywarki

Są to zdecydowanie jedne z najlepszych kapsułek jakie dotąd używałam. Świetnie domywają zaschnięty brud oraz nie pozostawiają osadu. Śmiało mogę polecić je każdej Pani domu, która ceni sobie wygodę oraz dokładność.

Iwonus37 | 3 lata temu

Kapsułki Somat Excellence 4w1

Polecam wszystkim kapsułki Somat Excellence 4w1. W jednej kapsułce znajduje się proszek i 3 żele. Kapsułka idealnie rozpuszcza się w czasie zmywania. Naczynia są czyste nawet jeśli zmywam w niskiej temperaturze. Dodatkowo naczynia są chronione i nie trzeba ich dodatkowo polerować. Kapsułka Somat Excellence nie tylko chroni nasze naczynia ale też nasza zmywarka jest chroniona.

mozo12ka | 3 lata temu

Kapsułki Excellence

Kapsułki spełniły moje oczekiwania. Najbardziej obawiałam się że nie poradzą sobie z mocnymi przypaleniami na naczyniu po pieczeniu karkówki, ale okazało się że naczynie domyło się idealnie i nie musiałam go nawet namaczać. Szklanki po wyjęciu ze zmywarki są błyszczące bez zacieków i osadów co czasami zdarzało się przy innych środkach myjących. Generalnie jestem bardzo zadowolona z produktu i jeszcze nie raz po niego sięgnę.

Brygidka@411985 | 3 lata temu

Czyste naczynia to tylko z kapsułkami do zmywarki Somat Excellence 4w1.

Według mnie to najlepsze i najskuteczniejsze tego producenta do zmywarki. Usuwają zabrudzenia i tłuszcz. Nie pozostawiają żadnych zacieków i nalotów. Pozostawiają w zmywarce dość przyjemny charakterystyczny zapach, taki świeży.Najlepsze kapsułki do zmywarki jakie znam. Od momentu jak je odkryłam tylko je używam. Wszystko dokładnie umyte i błyszczące. Na sztućcach nie ma żadnych plam jak to się zdarzało przy stosowaniu innych środków. Nie ma potrzeby dodatkowo stosować nabłyszczacza. REWELACJA!

IlonaDS | 3 lata temu

Zdecydowanie dla mnie.

Bardzo się cieszę, że te kapsułki do mnie trafiły. Idealnie czyste naczynia, bez namaczania, żadnych zacieków, przystępna cena. Kupię kolejne na pewno.

Klaudia98. | 3 lata temu

Kapsułki Somat-Excellence 4w1

Brud im nie straszny. Idealne do mocno brudnych, tłustych i zaschniętych naczyń. Od zakupy zmywarki stosuje program na 50'C lecz to w niczym nie przeszkadza. Dzięki swojej skuteczności nie pozostawiają żadnych zacieków czy osadu. Skoro mam możliwość wstawienia naczyń do zmywarki nie muszę po ich umyciu stać i polerować talerzy czy szklanek. Kapsułki Somat zrobiły to za mnie.

Madziuniaaa1712 | 3 lata temu

Kapsułki

Pierwszy raz miałam kapsułki Somat, i żałuję, że nie sięgnęłam po nie wcześniej. Idealnie domywają naczynia, radzą sobie z tłustymi naczyniami. Kapsułka rozpuszcza się w całości.

krysiao | 3 lata temu

Czyste naczynia i zmywarka

Kapsułki w pełni spełniają moje oczekiwania. Bardzo skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń z naczyń (tłuszcz, zaschnięte resztki ). Nie ma potrzeby wcześniejszego namaczania naczyń. Po myciu naczynia lśnią, nie ma zacieków, nie ma resztek jedzenia. Zmywarka czyściutka i pachnąca. Kapsułka całkowicie się rozpuszcza. opakowanie produktu ładnie się prezentuje.

stasia5523 | 3 lata temu

Kapsułki są mega

Kapsulki uratowaly moje życie ponieważ borykalam się z problemem ciągle ręcznym myciem A teraz mogłam wypróbować kapsułek do zmywarki i znalazłam dzięki temu czas dla siebie, super usuwają brud i są mega oszczędne

alafik | 3 lata temu

Polecam kapsułki Somat Excellence 4w1!

Moim zdaniem to najlepsze i najskuteczniejsze tego producenta do zmywarki. Usuwają zabrudzenia i tłuszcz. Nie pozostawiają żadnych zacieków i nalotów. Bardzo dobra jakość produktu. Kapsułki Somat Excellence 4w1 pozostawiają w zmywarce dość przyjemny charakterystyczny zapach. Jestem zadowolona!

leniszcze | 3 lata temu

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence 4w1

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence sprawdziły się znakomicie i spełniły swoją rolę w 100% Łatwe w użyciu, duże wydajne opakowanie. Idealnie myją,nie zostawiają zacieków, rządzą sobie z tłuszczem. Nie pozostawiają zaciekowy. Świetne kapsułki w przystępnej cenie, polecam serdecznie.

hati | 3 lata temu

No tego się nie spodziewałam!

Kapsułki Somat wyglądają jak zwykle kapsułki do zmywarki, ale proszę się nie dać zwieść! To coś zdecydowanie więcej :) najbardziej zszokowało mnie to, ze po pierwszym myciu zniknęły latami odkładające się osady z kubków do herbaty!!! Poza tym wszystko to, co obiecują wszyscy producenci, a tylko niektórzy dowożą: brak zacieków, połysk, brak przypalen i zabrudzeń. No efekt wow! A dodam ze zmywarke nastawiam na 50-60 st.C!

Iwsurawska | 3 lata temu

Kapsułki do zmywarki Somat - Excellence 4w1

Kapsułki do zmywarki Somat-Excellence 4w1 jak dla mnie najlepsze.Super się rozpuszczają nawet w niższej temperaturze,bardzo skutecznie usuwają tłuszcz,brud i przypalenia bez konieczności wcześniejszego namaczania.Naczynia są błyszczące i czyste.Zmywarka po zmywaniu jest czysta i pachnąca.Polecam wszystkim ktorzy cenia sobie jakość.

Sloiczki | 3 lata temu

Super produkt

Zakochałam się w tych kapsułkach od pierwszego użycia. Nie dość że w cudowny sposób domywają wszelkie zabrudzenia, nawet te zaschnięte, to jeszcze naczynia ładnie błyszczą. Po innych kapsułkach moje naczynia bardzo często robiły się matowe i szare. To chyba najlepsza kapsułki jakie kiedykolwiek używałam.

Magnolia112 | 3 lata temu

Świetny efekt, bardzo dobre kapsułki

Kapsułki Somat Excellence 4w1 świetnie spełniają swoje zadanie. Bardzo dobrze myją naczynia, które po ich użyciu są czyste, lśniące i nie mają smug. Z przyjemnością się ich używa. Polecam!

ol_g_a | 3 lata temu

Super!

Nigdy wcześniej nie próbowałam niczego firmy Somat, dlatego byłam bardzo ciekawa kapsułek do zmywarki. Kapsułki ładnie pachną, fajnie wyglądają. Bardzo ładnie odmywają wszelki brud, tłuszcz i resztki jedzenia. Ładnie pachną i pozostawiają moje naczynia błyszczące. Naprawdę dobrze radzą sobie z osadem i zaciekami. Już nie muszę szorować przypalonych naczyń, bo odmywają się w zmywarce także jestem bardzo zadowolona z produktu. Chętnie kupię ponownie i polecam innym.

Olaleavanessa | 3 lata temu

Niezawodne kapsułki do zmywarek

Kapsułki do zmywarek Somat Excellence są rewelacyjne . Nawet uciążliwe zabrudzenia które przy innych tabletkach się nie domywaly i musiałam powtarzać mycie kolejny raz lub domywac ręcznie somat excellence poradził sobie śpiewająco .Naczynia są czyste i lśniące. Przerobiłam już wiele tabletek na rynku ale tymi jestem zaskoczona i ich skutecznością .

AniaW19781 | 3 lata temu

Nareszcie

Nareszcie kapsułki które sprawdzają się w 100 %. Szklanki i kieliszkinie mają zacieków. Garnki umyte nie muszę "poprawiac" ręcznie. Polecam gorąco.

nataluskaa0407 | 3 lata temu

Cudowne kapsułki

Zacznę od tego, że Somat Excellence usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia, jak przypalone resztki jedzenia i tłuszcz. Bez namaczania.Nie martwię się o zacieki. Somat zapewnia moim naczyniom , talerzom, sztućcom i szklankom olśniewający połysk bez zacieków tak w końcu mam naprawdę piękne szklanki bez ochydnych zacieków. Naczynia w końcu blyszcza i nie muszę ich już dopytać ręcznie.. w końcu mam to czego szukam dobre kapsułki które zaoszczędzają mój czas

Piękny zapach zamiast nieprzytomności gdy otwieram zmywarkę jest dodatkowym zaskoczeniem. kapsułki Somat to połączenie proszku i 3 żeli w biodegradowalnej folii, rozpuszczalnej w wodzie. I naprawdę te kapsułki idealnie się rozpuszczają nie zostawiają żadnych niespodzianek jak otwieram zmywarkę.. byłam bardzo zaskoczona że w końcu znalazłam swoje idealne kapsułki..

Agnieszka198888 | 3 lata temu

Kapsułki somat

Dzięki kapsułkową somat moje naczynia są błyszczące pachnące idealnie czysta jestem bardzo zadowolona z nich i odtąd będę korzystała już każdego dnia

mich-wawrzyniak | 3 lata temu

Magia w jednej kapsułce

Kapsułki do zmywarki Somat - Excellence 4w1 to prawdziwa magia w jednej kapsułce. Dla wszystkich zmęczonym używaniem kilku osobnych produktów to idealne rozwiązanie, ponieważ wszystko czego potrzeba jest w jednym produkcie. Jestem zachwycona jakością czyszczenia, nabłyszczeniem, usuwaniem tłuszczu i dbałością o zmywarkę.

olaolciak00 | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki pod słońcem i zmywarka !

Szukasz najlepszych kapsułek ?

Nie wiesz co wybrać a w sklepach półki się uginają ?

Twoje szklanki nie błyszczą się jak diament w twoim pierścionku ?

Twoje naczynia są wiecznie nie domyte ?

Weź powiedz głośno STOP !

Z nowymi kapsułkami Somat Excellence 4w 1 zapomnij o brudnych talerzach ,niedomytych szklankach ,matowych kubkach których wstyd było postawić na stole , teraz postaw na błysk ,shine bright like diamond czy jakoś tak śpiewała Rihanna w swojej piosence ! Te kapsułki to jest hit , czystość ,klasa ponad wszystko

Mamawariatka | 3 lata temu

Mega kapsulki

Kapsułki są rewelacyjne. Nie napiszę nauczania ale przy tych kapsułkach gotowanie a nawet przypalenie to przyjemność ponieważ wiem że moja zmywarka dzięki kapsułkom Somat Excellence 4w1 da się że wszyskim radę. Jest to mój numer 1- najlepsze!!!!!

Izabela24@ | 3 lata temu

Testowanie kapsułek do zmywarki

Jestem mile zaskoczona rezultatem tych kapsułek myślałam, że znowu będę musiała poprawiać w zlewie a tu nic takiego nie miało miejsca. Wybierając kapsułki kupię te same co teraz testowałam.

Patusia9@interia.pl | 3 lata temu

Super kapsułki !

Witam, miałam do testowania kapsułki somat Excellence 4w1, jedne z lepszych kapsułek z którymi miałam do czynienia. Nie zostawiają osadu co było moja zmora, czyszczą najgorszy brud, przypalone bez problemu wyciągam doczyszczone. Jestem bardzo zadowolona z tych kapsułek, polecam.

Bodzenka | 3 lata temu

Polecam Somat

Kapsułki są mega. Nie spodziewałam się ,aż takiego efektu,wkładam naczynia kompletnie zabrudzone ,a wychodzą czyste bez namaczania jestem w szoku. Zmywarka jest czysta i pachnąca jak nigdy. Naczynia pięknie umyte,lśniące . Polecam każdemu.

sylwias90 | 3 lata temu

Ekstra!

Kapsułki Somat Excellence 4w1 są najlepsze - wysoka jakość, działa w nawet niskiej temperaturze, nie pozostawia osadu oraz naczynia błyszczą jak nowe! Mój wybór nr1!

mileneczka5 | 3 lata temu

Kapsułki SOMAT

Kapsułek uzywam codziennie. Wzmywarce zawsze lądują talerze po obiedzie , szkliwo i garnki. czasem przypalone, czasem w wyskoiej a czasem w nizszej temeraturze..Zawsze , za kazdym razem wszystko jest dokąłdnie wymyte ,nie ma sladu ani po tłuszczy ani po przyklejonych do talerzu resztek jedzenia. Po wyjeciu, naczynia sa idealnie błyszczaće , nie musze ich dodatkowo polerowac!Dodatkow naczynia , głownie szklanki nie mają zadnych osadów- a poprzednie produkty zostawiału osac , zacieki. Po umyciu naczyn z kapsułkami Somat wyciaganie czystych talerzu , garnków i szklanek jest dla mnie przyjemnoscia . Naprade skuteczny i podny polecenia produkt!Dodam ze opakowanie jest ąłdne, az chce sie siegac po te kapsułki!

mxxxx | 3 lata temu

skuteczny produkt

Musze przyznac,ze jestem pozytywnie zaskoczona jak dobrze spelnia swoje funkcje oszczedzajac mi czas i pieniadze.Cena dostosowana do jakosci.Usuwa uporczywe zabrudzenia,nie pozostawia smug ani zaciekow na naczyniach i szkle.Sztucce perfekcyjnie czyste.Zakupilam juz ponownie i polecilam znajomym pokazujac im efekty zmywania.Mysle,ze niejednej rodzinie pomoze w zmywaniu zaoszczedzajac czas.

stracciatello_88 | 3 lata temu

kapsułki Somat

Moja zmywarka potrafi chodzić 3 razy dziennie dlatego oczekuje aby w niskiej temperaturze i w krótkim czasie moje naczynia były czyste i świeże i to właśnie zapewniają mi kapsułki Somat, naczynia lśnią, nie ma zacieków a co najważniejsze są domyte w 100% nawet gdy zdarzy się przyschnięty sos na talerzu. Polecam z ręką na sercu!

angelaes | 3 lata temu

Bardzo dobre kapsułki

Kapsułki do zmywarki Somat zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Świetnie doczyściły nawet stare zabrudzenia z naczyń, z którymi inne tabletki sobie nie poradziły. Nie pozostawiły osadu na szklankach i wreszcie mogę cieszyć się idealnym błyskiem naczyń.

sylwiunia856 | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki 4 w 1

Kapsułki somat są rewelacyjne dobrze myją nie pozostawiają smug bardzo dobrze się rozpuszczaja usuwaja przypalenia bez wcześniejszego na maczania. Polecam

andzia898 | 3 lata temu

W końcu kapsułki idealne

Próbowałam z różnych firm kapsułki ale za każdym razem wyciągając naczynia musiałam niektóre z nich ponownie myć co mija się z celem skoro posiadamy zmywarkę to oczekujemy czyste talerze itp a po zastosowaniu tych kapsułek od somatu wszystko pięknie lśni więc polecam

Jusia_Ju | 3 lata temu

Bardzo fajne kapsułki do zmywarki

Kapsułek do zmywarki używam od wielu lat, często je zmieniam, więc mam duże rozeznanie w temacie. Kapsułki Somat Excellence 4w1 działają dobrze, moje naczynia są domyte, nie ma na nich zacieków, osadów, a resztki jedzenia zostały usunięte. Moja zmywarka, póki co, również nie narzeka, jest czysta po myciu. Ogólnie, jestem z tych kapsułek zadowolona, nie wiem czego więcej mogłabym oczekiwać. Już kupiłam zapas, żeby dalej stosować je po zużyciu tych z testowania.

Marta19820603 | 3 lata temu

Somat- działa cuda w zmywarce

Somat- polecam jak najbardziej każdemu kto ma zmywarki. Idealnie czyści,myje i nadaje idealny blask oraz czystość wszystkim naczynia. Już nie trzeba się denerwować że coś się nie domyło. Somat- daje 100 %satysfakcji czystości

aga2113 | 3 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki marki Somat są rewelacyjne! Nie spodziewałam się, że tak dobrze będą domywać nawet najgorszy tłuszcz i zabrudzenia. Naczynia po wyciągnięciu są czyste, bez smug i wyglądają super! Serdecznie polecam wszystkim :)